16 Agosto 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/MiCA, oltre 1.700 piattaforme crypto chiudono nell’Ue: 10 milioni a rischio

La notizia in sintesi MiCA ha spinto oltre 1.700 piattaforme crypto non autorizzate a cessare i servizi UE.

ha spinto oltre 1.700 piattaforme crypto non autorizzate a cessare i servizi UE. Il registro ESMA conta 324 entità legali autorizzate al 12 agosto.

conta 324 entità legali autorizzate al 12 agosto. Fino a 10 milioni di utenti potrebbero dover trasferire i propri asset digitali.

Le autorità avvertono sui rischi di truffe durante la migrazione dei fondi.

MiCA ridisegna il mercato crypto europeo

MiCA, il regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività, ha determinato la chiusura dei servizi nell’Unione Europea per oltre 1.700 piattaforme non autorizzate. La stretta è seguita all’entrata in vigore del nuovo regime il 1° luglio 2026, quando è terminata la transizione per gli operatori crypto.

Il cambiamento riguarda soprattutto i fornitori che non hanno ottenuto l’autorizzazione richiesta per operare legalmente come prestatori di servizi per le cripto-attività. Secondo i dati riportati, la conseguenza più immediata ricade sugli utenti, potenzialmente chiamati a spostare fondi e rapporti verso provider abilitati.

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Il nodo centrale è la protezione degli investitori: una migrazione eseguita in fretta può aumentare l’esposizione a siti clonati, comunicazioni ingannevoli e falsi operatori autorizzati. Le autorità invitano quindi a controllare preventivamente i fornitori attraverso i registri ufficiali MiCA.

Autorizzazioni limitate e liquidità concentrata

Il registro ESMA, aggiornato al 12 agosto, contiene 329 righe di autorizzazione riconducibili a 324 entità legali identificabili. Alcune società figurano più volte per permessi aggiuntivi o duplicazioni nei record, ma il totale resta distante dalla platea che aveva operato con le precedenti registrazioni VASP.

Le stime citate collocano il mercato precedente attorno a 1.200 registrazioni, con un massimo vicino a 2.700. Rispetto alle 324 entità autorizzate, tra tre quarti e quasi nove decimi degli operatori del vecchio mercato non risulta ancora entrato nel nuovo perimetro regolato.

Il numero delle licenze non chiarisce però quali servizi siano realmente disponibili. Solo 21 entità, il 6,5% di quelle autorizzate, possono gestire una piattaforma di trading; la custodia è consentita a 218 soggetti, il trasferimento di fondi a 203 e lo scambio verso moneta fiat a 181.

Vyara Savova, responsabile delle politiche dell’European Ethereum Institute, ha osservato che le autorizzazioni riguardano soprattutto custodia, brokeraggio, trasferimenti e consulenza. La liquidità spot nell’UE, di conseguenza, è destinata a concentrarsi presso un numero ristretto di operatori.

Per James Harris, CEO di Tesseract Group, l’iter CASP richiede infrastrutture di compliance molto più complesse rispetto allo status VASP. Il regolamento impone verifiche su capitale, governance, custodia e resilienza operativa, con oneri particolarmente difficili da sostenere per le strutture minori.

Al 12 agosto, Binance non compare nel registro delle entità autorizzate. Kraken risulta autorizzata tramite l’Irlanda, Coinbase e Bitstamp tramite il Lussemburgo, mentre OKX, Crypto.com, Gate e Gemini tramite Malta.

La migrazione dei fondi resta il passaggio decisivo

Fino a 10 milioni di persone potrebbero dover trasferire crypto da piattaforme che hanno cessato di operare legalmente nell’Unione Europea. Il rischio non riguarda soltanto la scelta del nuovo provider, ma anche l’autenticità delle istruzioni ricevute durante il trasferimento.

La concentrazione geografica accentua il divario: Germania, Francia e Paesi Bassi rappresentano il 41% delle entità autorizzate, mentre Grecia, Ungheria, Polonia e Romania non ne hanno ancora nel registro ESMA.

Nei prossimi mesi il perimetro potrà ampliarsi con nuove autorizzazioni, ma la priorità immediata resta verificare i provider prima di ogni trasferimento. La fase transitoria mostra così il doppio effetto di MiCA: maggiore selezione del mercato e maggiore vulnerabilità per chi deve cambiare piattaforma rapidamente.

FAQ

Quando è entrato in vigore MiCA?

Sì, il nuovo regime è entrato in vigore il 1° luglio 2026, chiudendo il periodo di transizione per gli operatori crypto nell’Unione Europea.

Quante piattaforme crypto hanno chiuso nell’UE?

Sì, oltre 1.700 piattaforme non autorizzate hanno interrotto i servizi agli utenti europei per effetto dell’applicazione di MiCA.

Quanti operatori risultano autorizzati da ESMA?

Sì, il registro ESMA del 12 agosto riporta 329 autorizzazioni, corrispondenti a 324 entità legali identificabili.

Quante piattaforme possono gestire trading crypto?

Sì, soltanto 21 delle 324 entità autorizzate possono gestire una vera piattaforma di trading, pari al 6,5% del mercato regolato.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.