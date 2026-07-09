9 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / AscendEX chiude nell’Unione europea dopo MiCA e avverte sui rischi per i saldi crypto

La notizia in sintesi

AscendEX ha chiuso le operazioni dopo l’entrata in vigore del regolamento MiCA nell’Unione europea.

ha chiuso le operazioni dopo l’entrata in vigore del regolamento MiCA nell’Unione europea. La piattaforma avverte che alcuni clienti potrebbero non recuperare interamente i saldi crypto.

Prelievi automatici sospesi, richieste gestite manualmente con tempi e importi non garantiti.

La crisi segue pressioni finanziarie e recenti segnalazioni pubbliche dell’investigatore ZachXBT.

(Riassunto generato con AI)

AscendEX chiude dopo MiCA e tensioni finanziarie

AscendEX, exchange di criptovalute fondato nel 2018 e in precedenza noto come BitMax, ha annunciato la cessazione delle operazioni dopo l’entrata in pieno vigore del regolamento europeo MiCA. Secondo un avviso pubblicato il 6 luglio, la piattaforma ha interrotto le attività il 1° luglio nell’Unione europea, dove non dispone dell’autorizzazione richiesta. Alla base della decisione, spiega la società, ci sono anche pressioni finanziarie e operative crescenti.

L’elemento più rilevante per gli utenti riguarda i fondi depositati: l’exchange afferma di non poter garantire che tutti i clienti riusciranno a ritirare integralmente gli asset digitali presenti nei propri account. Nelle ultime ore, il caso ha assunto rilievo perché unisce un nodo regolatorio, un deterioramento della liquidità e il rischio concreto di recuperi solo parziali per i correntisti crypto.

Prelievi bloccati e verifiche manuali sui saldi

Nel comunicato, AscendEX sostiene di aver fatto affidamento su una transazione strategica concordata che avrebbe dovuto fornire liquidità per sostenere la crescita della piattaforma, ma che la controparte non avrebbe eseguito. La società aggiunge che anche le deboli condizioni di mercato hanno aggravato ulteriormente la situazione.

Per il momento, l’accesso agli account è stato limitato alle sole attività di offboarding. I prelievi automatici sono sospesi e tutte le richieste vengono sottoposte a revisione manuale, con possibili ritardi. L’exchange precisa inoltre di non poter offrire alcuna garanzia né sui tempi né sugli importi effettivamente recuperabili dagli utenti.

La società dichiara di stare esaminando la propria posizione finanziaria per valutare quali opzioni restino a disposizione dei titolari degli account. Ha anche specificato che tutte le richieste seguiranno lo stesso processo documentato, senza trattamenti preferenziali per gruppi particolari di utenti.

Il quadro si inserisce in un contesto già delicato. Nelle scorse settimane l’investigatore on-chain ZachXBT, come già riportato, aveva riferito di segnalazioni da parte di utenti con prelievi in sospeso da giorni o settimane. Nella sua analisi dei wallet hot pubblicamente identificati di AscendEX, aveva rilevato disponibilità scarse o assenti di asset principali come ETH, USDT, USDC e SOL, pur osservando che le riserve di un exchange possono includere anche cold wallet, custodi terzi o indirizzi non pubblicamente etichettati.

Possibile scenario insolvenza e implicazioni per i clienti

Pochi giorni dopo, ZachXBT ha invitato gli utenti coinvolti a segnalare il caso alle forze dell’ordine e alle autorità finanziarie dei rispettivi Paesi. Ha inoltre sostenuto che l’exchange avrebbe continuato ad accettare depositi mentre molte richieste di prelievo restavano non processate, aggiungendo che un grande utente non avrebbe ricevuto risposta dal cofondatore George Jing Cao.

AscendEX ha indicato che fornirà nuovi aggiornamenti quando avrà maggiore chiarezza sulla propria situazione finanziaria. Ha anche avvertito che, se dovesse essere avviata un’insolvenza formale o una procedura legale analoga, i saldi irrisolti e le pretese dei clienti potrebbero essere trattati all’interno di quel percorso. Per il mercato, il caso segnala come l’adeguamento a MiCA e la tenuta della liquidità siano diventati fattori decisivi per la sopravvivenza operativa degli exchange.

FAQ

Perché AscendEX ha chiuso?

Sì, la società indica due cause: l’entrata in vigore di MiCA nell’Unione europea senza autorizzazione richiesta e crescenti difficoltà finanziarie e operative.

Da quando le operazioni sono cessate?

Sì, secondo l’avviso pubblicato il 6 luglio, AscendEX ha cessato le operazioni a partire dal 1° luglio.

I clienti recupereranno tutti i fondi?

No, l’exchange dichiara esplicitamente di non poter garantire il recupero integrale degli asset digitali detenuti negli account dei clienti.

Come funzionano ora i prelievi?

Sì, l’accesso è limitato all’offboarding: i prelievi automatici sono sospesi e ogni richiesta viene esaminata manualmente, con possibili ritardi.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.