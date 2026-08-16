Assegno unico, pagamenti di agosto il 18 e 19 per i beneficiari senza variazioni

16 Agosto 2026

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La notizia in sintesi INPS accredita l’Assegno unico ordinario il 18 e 19 agosto 2026.

accredita l’Assegno unico ordinario il 18 e 19 agosto 2026. I pagamenti con conguagli o ricalcoli possono arrivare nell’ultima parte del mese.

La DSU presentata entro il 30 giugno consente ricalcoli e arretrati dal marzo 2026.

Il conguaglio è automatico se dati e domanda risultano correttamente aggiornati.

Assegno unico: pagamenti INPS di agosto

INPS avvia i pagamenti dell’Assegno unico e universale di agosto 2026 per le famiglie che ricevono già la prestazione senza modifiche nella propria posizione. Il calendario ufficiale dell’Istituto indica le giornate del 18 e 19 agosto per gli accrediti ordinari, cioè le rate non interessate da nuove verifiche, variazioni o ricalcoli.

Le date riguardano i beneficiari con domanda attiva e situazione invariata, mentre gli altri pagamenti possono seguire tempi diversi. La distinzione dipende dalle lavorazioni necessarie per aggiornare l’importo spettante alla singola famiglia.

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Il motivo è che l’Assegno unico può essere oggetto di conguagli anche dopo la rata ordinaria, quando emergono elementi che richiedono una nuova elaborazione da parte dell’Istituto. Per questo, un accredito nella parte finale del mese non segnala automaticamente un ritardo: può essere collegato a una posizione in fase di ricalcolo.

Date, ricalcoli e arretrati dell’Assegno unico

Il calendario di agosto 2026 separa quindi due tipologie di pagamento. La prima comprende le rate ordinarie, previste il 18 e il 19 agosto per chi non ha avuto cambiamenti rilevanti nella domanda o nei dati utilizzati da INPS.

La seconda riguarda le posizioni con conguagli, ricalcoli, nuove domande, modifiche del nucleo familiare o aggiornamenti dei dati: in questi casi la liquidazione può arrivare negli ultimi giorni di agosto. Non esiste pertanto un’unica data valida per tutti gli accrediti della mensilità.

Il conguaglio corregge la differenza tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto. Può tradursi in una somma aggiuntiva, qualora debbano essere riconosciuti importi non pagati, oppure in una riduzione se i controlli rilevano somme corrisposte in eccesso.

Il passaggio più rilevante per gli adeguamenti è normalmente marzo, mese in cui vengono applicati i nuovi importi rivalutati e il nuovo ISEE. Per il 2026, INPS ha previsto una rivalutazione dell’1,4% e il riconoscimento degli adeguamenti relativi a gennaio a partire dalla mensilità di marzo.

Tuttavia, i ricalcoli non si esauriscono con quella scadenza. Una famiglia può ricevere un pagamento aggiuntivo anche nei mesi successivi, perché l’Istituto deve completare la verifica della posizione individuale prima di disporre l’eventuale accredito.

Il caso più significativo riguarda chi non disponeva di un ISEE valido a marzo 2026 e ha inizialmente ricevuto l’importo minimo. La presentazione della DSU entro il 30 giugno 2026 ha consentito il ricalcolo dal mese di marzo e il riconoscimento degli arretrati eventualmente spettanti.

Cosa verificare dopo l’accredito ordinario

Il pagamento del 18 o 19 agosto non esclude ulteriori movimenti nel corso dello stesso mese. Se la posizione è stata aggiornata dopo la rata ordinaria, il conguaglio può essere liquidato nella finestra dedicata alle pratiche che richiedono lavorazioni supplementari.

Non serve presentare una domanda specifica per il conguaglio quando deriva da dati già correttamente presenti negli archivi di INPS. È invece essenziale che la domanda dell’Assegno unico risulti attiva e che le informazioni dichiarate siano aggiornate.

Per il 2026, le domande già accolte sono proseguite d’ufficio, senza necessità di un nuovo invio. L’adempimento decisivo per ottenere gli importi legati alla situazione economica restava la DSU entro il 30 giugno.

FAQ

Quando arriva l’Assegno unico di agosto 2026?

Sì, per le posizioni senza variazioni INPS prevede l’accredito il 18 e il 19 agosto 2026.

Chi riceve il pagamento negli ultimi giorni?

Sì, le rate con conguagli, ricalcoli, nuove domande o dati modificati possono essere liquidate nell’ultima parte di agosto.

Il conguaglio richiede una nuova domanda?

No, il conguaglio è automatico quando INPS ricalcola una posizione sulla base di dati già correttamente presenti.

Entro quando andava presentata la DSU?

Sì, la DSU per l’ISEE doveva essere presentata entro il 30 giugno 2026 per ottenere il ricalcolo dal marzo 2026.

Come è stata verificata questa informazione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Leggo.