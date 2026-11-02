2 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Meliconi OMNI TV combina radiofrequenza e Bluetooth per l’ascolto TV

La notizia in sintesi Le cuffie Meliconi OMNI TV combinano radiofrequenza digitale a 2,4 GHz e Bluetooth 6.0.

La base offre ingressi ottico e analogico e un’uscita ottica passante per un secondo dispositivo audio.

Equalizzazione e bilanciamento sono regolabili; la batteria sostituibile promette fino a 30 ore di ascolto a volume medio.

Prezzo consigliato di 129,99 euro, con disponibilità online prevista da fine ottobre 2026 e nei negozi da dicembre.

Meliconi presenta OMNI TV, una cuffia wireless per l’ascolto del televisore che abbina radiofrequenza digitale e Bluetooth. Il prezzo consigliato è di 129,99 euro: il calendario di commercializzazione indica fine ottobre 2026 per la vendita online e dicembre 2026 per l’arrivo nei negozi, limitato al circuito Mediamarket.

La caratteristica centrale di OMNI TV è la possibilità di scegliere tra due collegamenti: quello diretto a una Smart TV compatibile tramite Bluetooth 6.0 oppure quello attraverso una base collegata al televisore via cavo. In quest’ultimo caso, l’audio raggiunge la cuffia mediante radiofrequenza digitale a 2,4 GHz.

Due collegamenti per televisori con dotazioni diverse

La scelta della modalità dipende dalle connessioni disponibili sul televisore. Il Bluetooth permette di fare a meno del collegamento audio via cavo alla base, purché la Smart TV supporti la connessione. La radiofrequenza utilizza invece la base come trasmettitore del segnale verso la cuffia.

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Per questa seconda configurazione, la base dispone di un ingresso ottico digitale Toslink e di un ingresso analogico AUX. Il collegamento può quindi essere effettuato attraverso una delle due uscite del televisore, se presenti. Meliconi indica nella doppia tecnologia la possibilità di utilizzare la cuffia con un’ampia gamma di TV.

Sul retro della base è presente anche un’uscita ottica passante. Serve a mantenere collegato un secondo apparecchio audio quando il televisore ha una sola uscita Toslink: una funzione che riguarda quindi non soltanto la connessione della cuffia, ma anche la gestione degli altri dispositivi già utilizzati con la TV.

Regolazioni separate per suono e bilanciamento

I comandi consentono di modificare l’equalizzazione dell’audio e il bilanciamento fra il canale destro e quello sinistro. Sono due interventi distinti: il primo modifica la resa sonora, mentre il secondo permette di adattare la distribuzione del suono tra le due orecchie alle preferenze di chi ascolta.

Secondo Meliconi, queste regolazioni possono favorire la comprensione dei dialoghi e rispondere anche alle esigenze degli utenti senior o di chi ha necessità di ascolto diverse tra un orecchio e l’altro. Si tratta di possibilità di personalizzazione indicate dal produttore, non di risultati misurati riportati nella presentazione del prodotto.

La struttura comprende un archetto in metallo regolabile e padiglioni circumaurali, che circondano le orecchie. Il produttore descrive la cuffia come leggera e pensata anche per visioni prolungate, attribuendo ai padiglioni una funzione di isolamento dai rumori circostanti. Non sono indicati valori numerici relativi a questo isolamento.

Batteria sostituibile e ricarica sulla base

L’autonomia dichiarata raggiunge le 30 ore con un volume di ascolto medio. La batteria è al litio, ricaricabile e sostituibile direttamente dall’utente. Il dato sulla durata si riferisce dunque alla condizione di volume specificata dal produttore e non viene accompagnato da altre misurazioni di utilizzo.

La base svolge sia la funzione di supporto per riporre la cuffia sia quella di ricarica. È inoltre previsto lo spegnimento automatico quando manca il segnale audio, per limitare il consumo della batteria nei periodi in cui non vengono trasmessi contenuti.

L’impiego non è limitato al televisore. La connessione Bluetooth consente di ascoltare anche musica e altri contenuti provenienti da dispositivi compatibili. La stessa cuffia può quindi essere utilizzata con sorgenti differenti, mantenendo la TV come destinazione principale del prodotto.

La confezione comprende la cuffia e la base di supporto e ricarica, insieme ai cavi necessari per entrambe le connessioni audio previste: ottico digitale Toslink e analogico AUX con jack. Sono inclusi anche un alimentatore USB-A e il relativo cavo di alimentazione.

Per gli acquisti online, i canali indicati sono Amazon.it e il sito di Meliconi. La distribuzione fisica segue invece una tempistica successiva: l’arrivo sugli scaffali è previsto a dicembre 2026, esclusivamente presso Mediamarket, con lo stesso prezzo consigliato al pubblico di 129,99 euro.