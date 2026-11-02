2 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Andrea Stecconi: gli agenti AI richiedono controlli e tracciabilità

La notizia in sintesi Stecconi cita Mythos Preview: dodici minuti dall’analisi di una vulnerabilità alla costruzione di un proof-of-concept funzionante.

Nel caso Firefox richiamato da Stecconi, Mozilla ha corretto 271 vulnerabilità individuate con il supporto dell’AI.

Per il CEO di Execus, gli agenti AI richiedono autorizzazioni, guardrail, tracciabilità e meccanismi di escalation.

Stecconi propone una resilienza misurata sulla capacità di rilevare gli incidenti, contenerli e ripristinare l’operatività.

Dodici minuti per trasformare l’analisi di una vulnerabilità N-day in un proof-of-concept funzionante. È il caso di Mythos Preview, modello di Anthropic, citato da Andrea Stecconi, CEO di Execus, per descrivere come l’intelligenza artificiale stia comprimendo i tempi della cybersecurity. Nel suo intervento, Stecconi affianca a questo esempio quello di Mozilla, che nell’aprile 2026 ha annunciato la correzione di 271 vulnerabilità di Firefox individuate con il supporto dell’AI. La sua tesi riguarda entrambe le direzioni: meno tempo per preparare un attacco, ma anche nuove possibilità per trovare e correggere le falle.

Per Stecconi, il dato decisivo non è la singola prestazione del modello. È la riduzione dell’intervallo fra l’individuazione di un problema nel codice e la possibilità di sfruttarlo. Una falla rimasta inosservata per anni può diventare utilizzabile rapidamente; allo stesso tempo, l’analisi automatizzata può far emergere difetti che i controlli precedenti non avevano intercettato.

Vulnerabilità, l’accelerazione riguarda attacchi e difese

Nel caso Mozilla riportato da Stecconi, 180 delle 271 vulnerabilità corrette erano classificate high severity e alcune erano presenti nel codice da oltre un decennio. Il CEO lo richiama come esempio del contributo che l’AI può offrire nell’esame di grandi quantità di codice e nella ricerca di anomalie sfuggite all’analisi umana.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Sul versante offensivo, secondo la sua lettura, automatizzare passaggi complessi significa diminuire il tempo e le competenze necessari, esaminare più obiettivi e ripetere attività sofisticate su scala maggiore. Non si tratta quindi di ipotizzare la completa sostituzione dell’attaccante umano, ma di valutare come cambino le risorse richieste per condurre un attacco.

Questa doppia accelerazione porta Stecconi a spostare l’attenzione dagli strumenti installati alla risposta effettiva dell’organizzazione: prevenire rimane necessario, ma non basta a descrivere quanto un’impresa sia preparata a un’interruzione.

Agenti AI: strumenti e autonomia richiedono controllo

Un secondo tema dell’intervento riguarda gli agenti AI. Stecconi ne evidenzia la differenza rispetto ai sistemi utilizzati soltanto per generare risposte: gli agenti possono impiegare strumenti, accedere ad applicazioni e dati e concatenare attività per perseguire un obiettivo. È questa capacità operativa, nella sua analisi, a rendere più stringente la questione delle autorizzazioni.

Per il CEO di Execus, affidare agli agenti processi articolati richiede regole che ne definiscano il campo d’azione. Policy, guardrail, tracciabilità e meccanismi di escalation devono accompagnare l’autonomia, permettendo di ampliarla progressivamente in base alle esigenze aziendali. Il controllo, nella sua impostazione, serve a rendere utilizzabile la tecnologia anche nelle attività più rilevanti, non a escluderla da quei processi.

Lo stesso criterio viene applicato alla difesa informatica. Secondo Stecconi, sistemi capaci di riconoscere anomalie, collegare segnali diversi e intervenire rapidamente possono accorciare i tempi di risposta, purché l’autonomia resti associata a responsabilità e verificabilità.

«Cyber resilience e AI governance finiscono così per incontrarsi su un terreno comune: costruire sistemi capaci di agire rapidamente, mantenendo controllo, verificabilità e responsabilità.»

È il punto di raccordo individuato da Andrea Stecconi, CEO di Execus, fra l’impiego degli agenti e la gestione degli incidenti.

Misurare rilevamento, contenimento e ripristino

La resilienza proposta da Stecconi si misura attraverso la capacità di individuare un incidente, limitarne gli effetti e ripristinare servizi e processi. Avere firewall, backup e monitoraggio, osserva, non equivale a conoscere le conseguenze dell’indisponibilità di una parte dell’infrastruttura. Occorre sapere quali attività si fermerebbero, da quali sistemi dipendano e quanto siano stati verificati i tempi di recupero.

Cloud, fornitori, piattaforme e software di terze parti rendono inoltre insufficiente, nella sua lettura, una valutazione circoscritta ai sistemi interni. Un problema nato in un nodo esterno può propagarsi lungo le dipendenze digitali. Per questo Stecconi lega la maturità della sicurezza alla continuità concretamente verificabile, oltre che alla prevenzione.

Le decisioni arrivano agli organi di gestione

A fare da sfondo, Stecconi cita il Rapporto Clusit 2026: oltre 5.000 incidenti cyber gravi nel mondo nel 2025, in aumento del 49%, e 507 in Italia, con una crescita del 42%. Richiama inoltre la NIS2 per il coinvolgimento degli organi di gestione nelle responsabilità sul rischio cyber.

Per il CEO, il board deve tradurre la valutazione tecnica in priorità, investimenti e responsabilità prima dell’emergenza. La preparazione passa quindi da due decisioni collegate: quanto a lungo possano restare fermi i processi critici e quale autonomia concedere ai sistemi incaricati di operarvi o proteggerli. È su queste verifiche, secondo Stecconi, che le imprese devono concentrare il lavoro sulla resilienza e sulla governance dell’AI.