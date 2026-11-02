2 Novembre 2026

/ Home/MOBILE/OPPO presenta Find X10 Pro Max con tre fotocamere da 200 MP

La notizia in sintesi OPPO presenta Find X10 e Find X10 Pro Max, associando la nuova serie al Santissimo Tour di Sayf.

Find X10 Pro Max dispone di tre fotocamere da 200 MP, sviluppate con Hasselblad.

Il modello Pro Max registra video in 4K fino a 120 fps e in 8K a 30 fps.

Il tour si è concluso il 27 ottobre a Roma, dopo due concerti sold out a Milano.

OPPO lega la presentazione della nuova Find X10 Series alla fotografia dei concerti, attraverso la partnership con il Santissimo Tour di Sayf. La gamma, composta da Find X10 e Find X10 Pro Max e presentata a livello globale a Palma di Maiorca, punta su fotocamere sviluppate con Hasselblad e sull’elaborazione delle immagini in condizioni di luce variabile. Nell’annuncio del 2 novembre 2026, l’azienda concentra l’attenzione soprattutto sul modello Pro Max, dotato di tre fotocamere da 200 megapixel.

Il riferimento musicale è un tour già concluso: Sayf si è esibito il 21 e 22 ottobre all’Alcatraz di Milano, registrando il tutto esaurito in entrambe le date, prima della chiusura del 27 ottobre all’Atlantico di Roma. Lo spettacolo, della durata di due ore, ha accostato rap, funk, cantautorato e influenze mediterranee. OPPO ha partecipato come partner, collegando i dispositivi alla possibilità di fotografare e riprendere le esibizioni dal pubblico.

Le differenze tra le fotocamere dei due modelli

La distinzione principale tra i due smartphone riguarda il comparto fotografico: Find X10 integra due fotocamere da 200 MP, mentre Find X10 Pro Max ne adotta tre. OPPO presenta quest’ultima configurazione come una novità per il settore. Il sistema è stato sviluppato con Hasselblad, mentre l’elaborazione delle immagini è affidata al nuovo LUMO True Image Engine.

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Secondo l’azienda, il motore di elaborazione lavora insieme alla fotocamera True Color di nuova generazione per mantenere una riproduzione cromatica vicina alla percezione naturale. Il caso d’uso indicato è quello dei concerti, dove luci colorate, forti contrasti e zone scure possono alternarsi all’interno della stessa inquadratura. L’obiettivo dichiarato è conservare l’equilibrio della scena, anziché aumentarne soltanto la luminosità.

Sul Pro Max, la fotocamera principale da 200 MP utilizza la tecnologia DeepPix e raggiunge, stando alle specifiche diffuse da OPPO, una gamma dinamica fino a 17 stop. Il dato riguarda la capacità di mantenere dettagli nelle parti illuminate e in quelle in ombra. L’ultra-grandangolare, anch’essa da 200 MP, offre invece un campo visivo di 124°, utile per includere palco, scenografie e pubblico.

Il terzo modulo è un teleobiettivo da 200 MP. A questo viene abbinato il teleconverter OPPO Hasselblad con ingrandimento ottico di 3,28x, destinato alle riprese dei soggetti più lontani. Le tre fotocamere rispondono quindi a esigenze diverse: inquadrature ampie, riprese della scena principale e dettagli dell’artista sul palco.

Video, condivisione e batteria

Tutte e tre le fotocamere del Find X10 Pro Max supportano la registrazione in 4K a 60 e 120 fotogrammi al secondo e in 8K a 30 fotogrammi al secondo. Alla ripresa si aggiunge il lavoro sulla pubblicazione dei filmati: OPPO riferisce di aver collaborato con Meta per ottimizzare la condivisione su Instagram dei video realizzati con la serie Find X10.

L’azienda sostiene che questo intervento consenta di preservare dettagli e colori nel passaggio dalla registrazione alla pubblicazione, con una perdita di qualità pressoché nulla. È una prestazione dichiarata dal produttore, così come quella relativa alla resa fotografica nelle condizioni più difficili. Tra le caratteristiche indicate figura inoltre una batteria Silicon-Carbon con capacità fino a 7.150 mAh.

Il legame con il tour di Sayf

La partnership musicale riprende il messaggio di OPPO «Make Your Moment», associandolo ai ricordi personali degli spettatori. Sayf, artista protagonista del Santissimo Tour, descrive così il rapporto tra l’esibizione e le immagini conservate dal pubblico:

«Per me un concerto è prima di tutto un modo per stare insieme. Le canzoni partono da quello che vivo, poi ognuno ci ritrova qualcosa di suo e quando le cantiamo insieme questa cosa si sente. Mi piace pensare che anche una foto o un video sul telefono possano far tornare in mente quella serata, le persone con cui eri, un pezzo cantato a memoria. È qui che OPPO incontra la mia musica: nella possibilità di portarsi a casa un po’ di quello che abbiamo vissuto insieme»

Il concerto diventa così il contesto scelto da OPPO per illustrare le funzioni della nuova gamma: fotografare da distanze diverse, gestire l’alternanza delle luci e condividere i filmati. L’annuncio non indica prezzi né date di disponibilità commerciale dei due modelli.