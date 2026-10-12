12 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Meliconi: Base Move Black sposta lavatrici e asciugatrici

La notizia in sintesi Base Move Black di Meliconi consente di spostare lavatrici e asciugatrici e bloccarle attraverso leve frontali.

La compatibilità dipende dalle dimensioni dell’apparecchio e dalla distanza tra i piedini anteriori e posteriori.

La portata massima dichiarata è di 250 kg; la base può sostenere anche una colonna bucato.

Il prezzo consigliato è di 65 euro, con garanzia di dieci anni e produzione italiana.

Spostare la lavatrice per pulire il pavimento o raggiungere una presa sul retro: è l’impiego previsto per Base Move Black, il supporto con ruote e sistema antivibrazione proposto da Meliconi per lavatrici e asciugatrici. Il prezzo al pubblico consigliato è di 65 euro. La base permette di alternare una posizione fissa, con appoggi in gomma a contatto con il pavimento, a una mobile, utilizzando due leve collocate sul lato anteriore.

Il supporto è destinato agli apparecchi a carica frontale e può essere impiegato anche sotto una colonna bucato. La portata massima indicata dal produttore è di 250 kg: un dato da considerare insieme alle misure dell’elettrodomestico e alla disposizione dei suoi piedini, che determinano la compatibilità con la base.

Le misure da controllare prima dell’acquisto

La compatibilità dichiarata riguarda lavatrici e asciugatrici larghe almeno 60 centimetri e con una profondità non superiore a 70 centimetri. È previsto inoltre un limite di 54,5 centimetri per la distanza tra i piedini anteriori e quelli posteriori. La definizione di base universale va quindi letta entro questi parametri: non basta che l’apparecchio sia a carica frontale per stabilire che possa essere utilizzato con il supporto.

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Le verifiche riguardano dunque sia l’ingombro esterno sia la posizione dei punti di appoggio. Per l’uso con una colonna bucato, alla compatibilità dimensionale si aggiunge il limite di carico dichiarato. Sono questi i riferimenti forniti per valutare l’abbinamento della base con gli elettrodomestici, senza estendere l’utilizzo a configurazioni diverse da quelle indicate.

La base viene fornita premontata. Le leve di comando si trovano davanti, una scelta che consente di azionarle anche quando l’elettrodomestico è inserito in un vano o collocato vicino alla parete. Per passare dalla posizione ferma a quella di spostamento, quindi, non è necessario raggiungere un comando posto sul retro dell’apparecchio.

Come funzionano ruote e appoggi antivibrazione

Con le leve abbassate, la base poggia sui gommini, mentre le leve rimangono sollevate dal pavimento. Secondo Meliconi, gli appoggi in gomma servono a mantenere stabile il supporto, assorbire le vibrazioni e contenere il rumore. L’azienda attribuisce a questo sistema anche una funzione di protezione del pavimento da segni e crepe; non indica però valori numerici sulla riduzione del rumore o delle vibrazioni.

Alzando le leve, il meccanismo porta invece le ruote anteriori a contatto con il pavimento e solleva i gommini. La base può così scorrere insieme all’elettrodomestico. Le due posizioni corrispondono a esigenze distinte: mantenere l’apparecchio fermo durante l’utilizzo oppure muoverlo per accedere alle superfici e agli elementi che normalmente restano nascosti.

Gli impieghi indicati comprendono la pulizia dietro e sotto l’elettrodomestico e l’accesso a una presa di corrente collocata sul retro. La possibilità di spostamento riguarda dunque soprattutto l’accessibilità dell’area occupata dalla lavatrice o dall’asciugatrice, mentre il sistema di appoggio in gomma interviene quando il supporto viene riportato nella posizione fissa.

Materiali, garanzia e disponibilità

La struttura è realizzata in tecnopolimero e contiene il 30% di materiale plastico riciclato. Questo è il dato fornito sulla composizione del prodotto; non sono riportate misurazioni del suo impatto ambientale. Base Move Black è inoltre dichiarata interamente prodotta in Italia e coperta da una garanzia di dieci anni.

La vendita è prevista nei negozi di elettronica di consumo, nei punti vendita dedicati al fai da te e sul sito Meliconi. Il prezzo di 65 euro è quello consigliato al pubblico. Per chi valuta l’acquisto, i criteri principali restano le dimensioni dell’apparecchio, la distanza tra i piedini e il carico da sostenere, soprattutto nel caso di una colonna bucato.