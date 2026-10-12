12 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Meta Ray-Ban Display si controllano con il bracciale Meta Neural Band

La notizia in sintesi I Meta Ray-Ban Display arrivano nei negozi italiani dal 13 ottobre, al prezzo di 899 euro.

Uno schermo davanti all’occhio destro permette di consultare messaggi, indicazioni stradali e applicazioni.

Il bracciale Meta Neural Band traduce i micromovimenti dell’avambraccio in comandi per controllare il display.

Gli occhiali pesano 69 grammi e hanno un’autonomia dichiarata di sei ore.

Meta Ray-Ban Display in Italia dal 13 ottobre: prezzo e obiettivo

I Meta Ray-Ban Display arrivano nei negozi italiani dal 13 ottobre al prezzo di 899 euro, dopo il lancio negli Stati Uniti. Sviluppati da Meta in collaborazione con EssilorLuxottica, integrano uno schermo sulla lente per consultare informazioni e utilizzare applicazioni senza estrarre continuamente il telefono. Il progetto risponde all’ambizione di Mark Zuckerberg: costruire un dispositivo capace di diventare l’erede dello smartphone.

Rispetto ai Ray-Ban Meta con fotocamere, altoparlanti e microfoni, la novità è l’interfaccia visiva davanti all’occhio destro. A controllarla serve il bracciale Meta Neural Band, che interpreta piccoli movimenti della mano. Il sistema combina quindi visualizzazione, comandi gestuali e interazione vocale nello stesso prodotto.

I Meta Ray-Ban Display arrivano in Italia: come funzionano gli occhiali smart con display sulla lente

Display e Neural Band: come funzionano applicazioni e comandi

Il display dei Meta Ray-Ban Display è visibile soltanto a chi indossa gli occhiali: piccoli elementi ottici nella lente proiettano la luce verso l’occhio destro, mostrando informazioni in trasparenza senza oscurare l’ambiente circostante. La montatura, più spessa rispetto a quella di occhiali tradizionali, ospita anche fotocamere, microfoni e altoparlanti, mentre lo schermo permette di consultare messaggi, telefonate e indicazioni stradali. Lo store dedicato comprende una trentina di applicazioni, tra cui giochi, ricette e servizi come WhatsApp, Instagram, TikTok, Discord, Twitch, YouTube e Reddit.

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Il controllo passa dal Meta Neural Band: sensori elettromiografici rilevano i micromovimenti dell’avambraccio e li trasformano in istruzioni, consentendo di richiamare il display, selezionare elementi, cambiare applicazione e scorrere contenuti con gesti delle dita. Il bracciale riconosce anche le lettere tracciate su una superficie, permettendo di scrivere messaggi, mentre i comandi vocali offrono un’altra modalità di interazione per richiedere informazioni e indicazioni. Le funzioni comprendono inoltre l’anteprima delle fotografie, la condivisione sui social, la consultazione delle ricette, la traduzione simultanea e il teleprompter per leggere appunti durante un intervento pubblico: attività nelle quali lo schermo resta direttamente nel campo visivo dell’utilizzatore.

I Meta Ray-Ban Display arrivano in Italia: come funzionano gli occhiali smart con display sulla lente

Autonomia e dotazione: i limiti pratici dell’alternativa allo smartphone

L’ambizione di sostituire parte delle operazioni sul telefono deve confrontarsi con l’autonomia dichiarata: sei ore per gli occhiali, fino a 18 ore per il bracciale. I Meta Ray-Ban Display pesano 69 grammi, dispongono di 32 GB di memoria interna e resistono all’acqua. Sono disponibili in due misure, standard e large, e nei colori Shiny Black e Shiny Sand, con possibilità di inserire lenti correttive.

Il bracciale offre tre misure negli stessi colori: vestibilità e durata della batteria diventano quindi criteri concreti di scelta.

I Meta Ray-Ban Display arrivano in Italia: come funzionano gli occhiali smart con display sulla lente