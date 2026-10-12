12 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/FRITZ!OS 8.50 arriva sul FRITZ!Box 7690 con nuovi filtri DNS

La notizia in sintesi FRITZ!OS 8.50 debutta sul FRITZ!Box 7690; il rilascio proseguirà nelle prossime settimane sugli altri modelli attuali.

L’aggiornamento introduce filtri DNS, diagnostica nell’app e priorità automatica per gaming e videoconferenze su modelli selezionati.

I FRITZ!Box 4G e 5G potranno usare la connessione mobile come riserva in caso di interruzione della linea fissa.

Arrivano una modalità semplificata per FRITZ!Fon, nuove automazioni domestiche e il bridge Matter sul FRITZ!Box 5690 Pro.

FRITZ! ha avviato il 12 ottobre 2026 la distribuzione di FRITZ!OS 8.50, partendo dal FRITZ!Box 7690. Nelle prossime settimane l’aggiornamento raggiungerà tutti i modelli attuali di FRITZ!Box e FRITZ!Repeater. Le modifiche riguardano la gestione della rete domestica, la diagnostica, la telefonia e le automazioni per la casa, ma alcune funzionalità saranno disponibili soltanto su dispositivi selezionati.

Chi ha abilitato gli aggiornamenti automatici riceverà la nuova versione senza dover avviare manualmente l’installazione. In alternativa, si potrà procedere dall’interfaccia “fritz.box”, selezionando “Avvia aggiornamento”. Il dettaglio delle modifiche è consultabile nella pagina dedicata a FRITZ!OS.

Filtri DNS e controllo dello stato della rete

Tra le novità del FRITZ!Box 7690 c’è un filtro DNS che impedisce ai dispositivi collegati alla rete domestica di raggiungere determinati domini. Il router può importare ed elaborare elenchi di indirizzi indesiderati attraverso gli standard più diffusi, utilizzando anche liste pubbliche dedicate a pubblicità, tracker, malware, phishing e botnet.

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Quando uno smartphone, un computer o un altro dispositivo tenta di raggiungere un dominio incluso nell’elenco, la richiesta viene bloccata. La funzione sarà estesa progressivamente ad altri modelli selezionati durante la distribuzione dell’aggiornamento: non va quindi considerata disponibile fin dall’inizio su tutti i dispositivi destinatari di FRITZ!OS 8.50.

Per la diagnostica arriva invece Smart Check, accessibile dalla schermata iniziale di MyFRITZ!App. La funzione mostra lo stato del FRITZ!Box e raccoglie avvisi e suggerimenti relativi a connessione Internet, telefonia, Wi-Fi, LAN, USB, smart home e sicurezza. Tra i casi segnalati figurano l’assenza di una connessione Mesh con un repeater e le indicazioni per bloccare chiamate indesiderate verso numeri a pagamento. Toccando “Smart Check” si apre l’analisi completa.

Priorità alle applicazioni e connessione di riserva

Alla possibilità già esistente di assegnare priorità ai singoli dispositivi si aggiunge il riconoscimento automatico delle applicazioni che richiedono comunicazioni in tempo reale. Il FRITZ!Box può così dare precedenza al traffico di gaming e videoconferenze all’interno della rete domestica, con l’obiettivo di mantenere più stabile la connessione durante queste attività.

L’interfaccia del dispositivo di rete interessato mostrerà la prioritizzazione quando la connessione è attiva; l’informazione resterà consultabile anche nelle 24 ore successive. Questa funzione arriverà nelle prossime settimane su modelli selezionati.

FRITZ!OS 8.50 estende inoltre FRITZ! Failsafe ai FRITZ!Box per reti 4G e 5G. Questi modelli potranno accedere a Internet anche attraverso una porta LAN, collegandosi, per esempio, a un ONT su una linea in fibra ottica. Se la connessione fissa si interrompe, quella mobile potrà subentrare temporaneamente per mantenere l’accesso a Internet della rete domestica.

Telefonia semplificata e contatti di emergenza

Per FRITZ!Fon viene introdotta una “modalità semplificata” che limita i menu alle funzioni essenziali. Dopo l’attivazione, i tasti funzione possono diventare scorciatoie associate a un numero telefonico oppure a una specifica operazione.

La funzione SOS consente di impostare fino a quattro contatti di emergenza. Il telefono li chiama automaticamente uno dopo l’altro in caso di necessità, con intervalli tra le chiamate configurabili dall’utente. L’intervento sulla telefonia è rivolto in particolare a chi cerca comandi più accessibili e una navigazione meno articolata.

Prese smart, geofence e integrazione Matter

Le prese FRITZ!Smart Energy 200 e 210, insieme al modello da interni FRITZ!Smart Energy 201 di prossima uscita, potranno spegnersi automaticamente quando una soglia di corrente viene superata per un periodo definito. Si tratta di un meccanismo di arresto previsto per ragioni di sicurezza.

Le automazioni preconfigurate “Uscire di casa”, “Rientrare a casa” e “Vacanze” potranno essere associate alle zone geografiche già impostate nella FRITZ!App Smart Home. Per un successivo aggiornamento è annunciata la possibilità di combinare più condizioni di attivazione, comprese quelle basate sulla posizione dello smartphone. L’esempio indicato è una routine che parte soltanto dopo l’uscita di tutti gli abitanti.

Il FRITZ!Box 5690 Pro può inoltre funzionare come bridge Matter. I dispositivi FRITZ! Smart Home e quelli compatibili di altri produttori registrati sul router potranno essere integrati in una rete Matter esistente di Apple Home, Google Home o Amazon Alexa, anche per l’utilizzo dei comandi vocali.

La distribuzione proseguirà dunque per modelli e funzioni: l’arrivo della versione 8.50 non comporterà necessariamente lo stesso insieme di novità su ogni apparecchio. Per le informazioni sui prodotti è disponibile il sito italiano di FRITZ!.