12 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Giorgia Meloni: allo studio incentivi fiscali per il software cloud

La notizia in sintesi Giorgia Meloni indica investimenti e intelligenza artificiale come strumenti per contrastare la debole produttività italiana.

Il Governo lavora a un’agevolazione fiscale per gli investimenti in software utilizzati attraverso contratti cloud.

Milano viene proposta per una struttura ONU sulla governance dell’AI; a Pavia è previsto un campus data center.

La strategia comprende AI manifatturiera, infrastrutture digitali e nuovo nucleare, con attenzione ai costi energetici.

Meloni ad Assolombarda: investimenti e AI contro la bassa produttività

Giorgia Meloni indica nell’intelligenza artificiale e negli investimenti due leve per rilanciare la crescita italiana, frenata dalla bassa produttività. Nel discorso all’Assemblea generale di Assolombarda, associazione degli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia, la presidente del Consiglio annuncia il lavoro con il ministro Giorgetti su incentivi fiscali per il software utilizzato tramite contratti cloud. Secondo il resoconto di Flavio Fabbri, l’intervento collega competitività industriale, infrastrutture digitali ed energia.

La proposta arriva nel confronto con il presidente dell’associazione, Alvise Biffi, che considera la produttività l’«unica strada per generare benessere diffuso» e individua nell’AI un’opportunità per invertire la debole dinamica della crescita.

Cloud, data center e AI industriale: le misure e i progetti

La misura fiscale sui contratti cloud è in preparazione per la Legge di bilancio: non viene presentata come un’agevolazione già operativa. Meloni ricorda inoltre il miliardo di euro previsto dalla legge nazionale sull’IA per imprese che sviluppano intelligenza artificiale, cybersicurezza e tecnologie abilitanti. Sul piano infrastrutturale, descrive la collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti per un campus data center da 500 MW a Pavia, primo passo verso un’infrastruttura nazionale fino a 1 GW.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La presidente cita anche 25 miliardi destinati a programmi strategici per queste infrastrutture, compreso il Sud. La governance resta un dossier internazionale: Assolombarda, Confcommercio e AmCham Italy propongono Milano come sede di una struttura delle Nazioni Unite dedicata all’AI, con candidatura da presentare alle istituzioni il 9 novembre. Sul versante produttivo, la physical AI combina algoritmi, sensori, meccatronica e conoscenza industriale: competenze sulle quali Meloni e Biffi individuano un’opportunità italiana.

Per Biggi, l’AI deve rafforzare qualità, specializzazione e conoscenza dei processi. L’iniziativa ForgIA punta a rendere interoperabili i dati industriali lungo le filiere senza sottrarne il controllo alle imprese, collegando così sviluppo tecnologico e patrimonio informativo manifatturiero.

Il vincolo energetico e l’obiettivo del nuovo nucleare

L’energia è la condizione che collega espansione digitale e competitività manifatturiera. Meloni indica l’obiettivo di produrre elettricità da nuovo nucleare entro il decennio successivo all’intervento: un traguardo dichiarato, non un risultato acquisito. Critica inoltre l’ETS, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, sostenendo che aumenti i prezzi e penalizzi le imprese rispetto ai concorrenti internazionali.

La strategia descritta affianca quindi gli investimenti tecnologici alla questione dei costi energetici, già segnalata da Biffi tra i freni alla crescita.