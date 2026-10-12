12 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Giorgia Meloni: allo studio incentivi fiscali per il software cloud
La notizia in sintesi
- Giorgia Meloni indica investimenti e intelligenza artificiale come strumenti per contrastare la debole produttività italiana.
- Il Governo lavora a un’agevolazione fiscale per gli investimenti in software utilizzati attraverso contratti cloud.
- Milano viene proposta per una struttura ONU sulla governance dell’AI; a Pavia è previsto un campus data center.
- La strategia comprende AI manifatturiera, infrastrutture digitali e nuovo nucleare, con attenzione ai costi energetici.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
UGREEN NASync DXP4800 Plus NAS 4 vani per famiglie e team (senza HDD)
Processore Intel di 12ª generazione a 5 core: Questa potente CPU Intel offre un’esperienza estremamente fluida e garantisce un notevole incremento delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. · App facile da usare: Gestisci il tuo spazio di archiviazione e accedi ai tuoi file da tutti i tuoi dispositivi in modo semplice, grazie al nostro software personalizzato, senza bisogno di più strumenti o software di terze parti complessi. Disponibile per Android, iOS, Windows, Mac, browser web e Smart TV. · Connessioni di rete 10GbE e 2.5GbE ultra veloci: Il NASync DXP4800 Plus offre velocità di trasferimento fino a 1250 MB/s tramite due porte di rete dedicate. Ideale per chi necessita di una trasmissione rapida e fluida di video 4K e file di grandi dimensioni.
Meloni ad Assolombarda: investimenti e AI contro la bassa produttività
Giorgia Meloni indica nell’intelligenza artificiale e negli investimenti due leve per rilanciare la crescita italiana, frenata dalla bassa produttività. Nel discorso all’Assemblea generale di Assolombarda, associazione degli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia, la presidente del Consiglio annuncia il lavoro con il ministro Giorgetti su incentivi fiscali per il software utilizzato tramite contratti cloud. Secondo il resoconto di Flavio Fabbri, l’intervento collega competitività industriale, infrastrutture digitali ed energia.
La proposta arriva nel confronto con il presidente dell’associazione, Alvise Biffi, che considera la produttività l’«unica strada per generare benessere diffuso» e individua nell’AI un’opportunità per invertire la debole dinamica della crescita.
Cloud, data center e AI industriale: le misure e i progetti
La misura fiscale sui contratti cloud è in preparazione per la Legge di bilancio: non viene presentata come un’agevolazione già operativa. Meloni ricorda inoltre il miliardo di euro previsto dalla legge nazionale sull’IA per imprese che sviluppano intelligenza artificiale, cybersicurezza e tecnologie abilitanti. Sul piano infrastrutturale, descrive la collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti per un campus data center da 500 MW a Pavia, primo passo verso un’infrastruttura nazionale fino a 1 GW.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
La presidente cita anche 25 miliardi destinati a programmi strategici per queste infrastrutture, compreso il Sud. La governance resta un dossier internazionale: Assolombarda, Confcommercio e AmCham Italy propongono Milano come sede di una struttura delle Nazioni Unite dedicata all’AI, con candidatura da presentare alle istituzioni il 9 novembre. Sul versante produttivo, la physical AI combina algoritmi, sensori, meccatronica e conoscenza industriale: competenze sulle quali Meloni e Biffi individuano un’opportunità italiana.
Per Biggi, l’AI deve rafforzare qualità, specializzazione e conoscenza dei processi. L’iniziativa ForgIA punta a rendere interoperabili i dati industriali lungo le filiere senza sottrarne il controllo alle imprese, collegando così sviluppo tecnologico e patrimonio informativo manifatturiero.
Il vincolo energetico e l’obiettivo del nuovo nucleare
L’energia è la condizione che collega espansione digitale e competitività manifatturiera. Meloni indica l’obiettivo di produrre elettricità da nuovo nucleare entro il decennio successivo all’intervento: un traguardo dichiarato, non un risultato acquisito. Critica inoltre l’ETS, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, sostenendo che aumenti i prezzi e penalizzi le imprese rispetto ai concorrenti internazionali.
La strategia descritta affianca quindi gli investimenti tecnologici alla questione dei costi energetici, già segnalata da Biffi tra i freni alla crescita.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon