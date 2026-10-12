 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Giorgia Meloni: allo studio incentivi fiscali per il software cloud

Giorgia Meloni: allo studio incentivi fiscali per il software cloud

12 Ottobre 2026

12 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Giorgia Meloni: allo studio incentivi fiscali per il software cloud

La notizia in sintesi

  • Giorgia Meloni indica investimenti e intelligenza artificiale come strumenti per contrastare la debole produttività italiana.
  • Il Governo lavora a un’agevolazione fiscale per gli investimenti in software utilizzati attraverso contratti cloud.
  • Milano viene proposta per una struttura ONU sulla governance dell’AI; a Pavia è previsto un campus data center.
  • La strategia comprende AI manifatturiera, infrastrutture digitali e nuovo nucleare, con attenzione ai costi energetici.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

UGREEN NASync DXP4800 Plus NAS 4 vani per famiglie e team (senza HDD)

Processore Intel di 12ª generazione a 5 core: Questa potente CPU Intel offre un’esperienza estremamente fluida e garantisce un notevole incremento delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. · App facile da usare: Gestisci il tuo spazio di archiviazione e accedi ai tuoi file da tutti i tuoi dispositivi in modo semplice, grazie al nostro software personalizzato, senza bisogno di più strumenti o software di terze parti complessi. Disponibile per Android, iOS, Windows, Mac, browser web e Smart TV. · Connessioni di rete 10GbE e 2.5GbE ultra veloci: Il NASync DXP4800 Plus offre velocità di trasferimento fino a 1250 MB/s tramite due porte di rete dedicate. Ideale per chi necessita di una trasmissione rapida e fluida di video 4K e file di grandi dimensioni.

-18%SCONTOOra599,99 €Prezzo consigliato: 729,99 €RISPARMI 130,00 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Meloni ad Assolombarda: investimenti e AI contro la bassa produttività

Giorgia Meloni indica nell’intelligenza artificiale e negli investimenti due leve per rilanciare la crescita italiana, frenata dalla bassa produttività. Nel discorso all’Assemblea generale di Assolombarda, associazione degli industriali di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia, la presidente del Consiglio annuncia il lavoro con il ministro Giorgetti su incentivi fiscali per il software utilizzato tramite contratti cloud. Secondo il resoconto di Flavio Fabbri, l’intervento collega competitività industriale, infrastrutture digitali ed energia.

La proposta arriva nel confronto con il presidente dell’associazione, Alvise Biffi, che considera la produttività l’«unica strada per generare benessere diffuso» e individua nell’AI un’opportunità per invertire la debole dinamica della crescita.

Cloud, data center e AI industriale: le misure e i progetti

La misura fiscale sui contratti cloud è in preparazione per la Legge di bilancio: non viene presentata come un’agevolazione già operativa. Meloni ricorda inoltre il miliardo di euro previsto dalla legge nazionale sull’IA per imprese che sviluppano intelligenza artificiale, cybersicurezza e tecnologie abilitanti. Sul piano infrastrutturale, descrive la collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti per un campus data center da 500 MW a Pavia, primo passo verso un’infrastruttura nazionale fino a 1 GW.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La presidente cita anche 25 miliardi destinati a programmi strategici per queste infrastrutture, compreso il Sud. La governance resta un dossier internazionale: Assolombarda, Confcommercio e AmCham Italy propongono Milano come sede di una struttura delle Nazioni Unite dedicata all’AI, con candidatura da presentare alle istituzioni il 9 novembre. Sul versante produttivo, la physical AI combina algoritmi, sensori, meccatronica e conoscenza industriale: competenze sulle quali Meloni e Biffi individuano un’opportunità italiana.

Per Biggi, l’AI deve rafforzare qualità, specializzazione e conoscenza dei processi. L’iniziativa ForgIA punta a rendere interoperabili i dati industriali lungo le filiere senza sottrarne il controllo alle imprese, collegando così sviluppo tecnologico e patrimonio informativo manifatturiero.

Il vincolo energetico e l’obiettivo del nuovo nucleare

L’energia è la condizione che collega espansione digitale e competitività manifatturiera. Meloni indica l’obiettivo di produrre elettricità da nuovo nucleare entro il decennio successivo all’intervento: un traguardo dichiarato, non un risultato acquisito. Critica inoltre l’ETS, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, sostenendo che aumenti i prezzi e penalizzi le imprese rispetto ai concorrenti internazionali.

La strategia descritta affianca quindi gli investimenti tecnologici alla questione dei costi energetici, già segnalata da Biffi tra i freni alla crescita.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori cuffie wireless di agosto 2026AudioLe migliori cuffie wireless per TV di agosto 2026Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè a cialde E.S.E. di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AI nelle costruzioni: agenti, LLM in casa e responsabilità dell’ingegnere al SAIE 2026
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 ott
#2
INTERNET
Braun: rasoi, epilatori e regolabarba nelle offerte Amazon Prime Day
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#3
MOTORI
Chery presenta a Parigi cinque nuovi modelli per il mercato italiano
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 ott
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Valentina Shvetsova vince l’Italian Hackathon League con un CRM IA
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 12 ott
#5
SVIZZERA & CANTON TICINO
Lugano Investor Day riunisce 13 società e oltre 60 investitori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.