11 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Chery debutta a Torino con OMODA 4 e l’elettrica Chery Q

La notizia in sintesi Chery presenta nove modelli al Salone Auto Torino dall’11 al 13 settembre.

Le anteprime nazionali sono il crossover OMODA 4 e l’elettrica Chery Q.

Chery Q arriverà in Italia nel 2027 con batteria da 52 kWh.

OMODA & JAECOO ha immatricolato 28.269 vetture nei primi otto mesi del 2026.

Il Gruppo Chery porta al Salone Auto Torino 2026 quattro marchi e nove modelli, con due prime nazionali: il crossover full hybrid OMODA 4 e la Chery Q, SUV elettrico di segmento B atteso sul mercato italiano nel corso del 2027. Le vetture sono esposte in Piazza Castello e ai Giardini Reali dall’11 al 13 settembre.

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L’appuntamento torinese segna la prima uscita pubblica italiana multimarca per il gruppo, presente con OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR. Accanto alle novità, il pubblico può vedere OMODA 9 Aurora Edition, JAECOO 5 SHS-H, LEPAS L6 e L8, CHERY Tiggo 8 e Tiggo 9, oltre a iCAUR V27.

Le due anteprime a Torino

OMODA 4 viene mostrata per la prima volta al pubblico italiano dopo il debutto europeo avvenuto il 28 agosto a Barcellona, durante le finali del VALORANT Champions Tour EMEA. Il modello sarà commercializzato in Italia entro il primo trimestre del 2027, negli allestimenti Pure e Premium; i prezzi non sono ancora stati comunicati.

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Lunga 4,42 metri, OMODA 4 adotta il sistema full hybrid SHS-H: un motore 1.5 TGDi da 143 CV lavora insieme a un’unità elettrica da 204 CV, per una potenza combinata dichiarata di 224 CV. Il modello dispone inoltre di un abitacolo con cockpit basato sull’intelligenza artificiale; i dati tecnici sono indicati come provvisori, poiché la vettura è in fase di omologazione.

La seconda anteprima è Chery Q, primo SUV elettrico di segmento B annunciato dal marchio CHERY per l’Italia. Misura 4,19 metri e ha un passo di 2,70 metri. La batteria da 52 kWh è associata a un’autonomia dichiarata di 380 chilometri.

Il debutto commerciale di CHERY in Italia è previsto per novembre 2026 con due SUV plug-in hybrid, Tiggo 8 e Tiggo 9. Chery Q estenderà la gamma alla propulsione elettrica nel 2027. Il gruppo ha raccolto le informazioni sull’evento e sui modelli nella cartella stampa del Salone Auto Torino.

Nei primi otto mesi del 2026, OMODA & JAECOO ha immatricolato 28.269 vetture in Italia, secondo i dati diffusi dal gruppo. Chery è entrata nel mercato italiano nell’estate del 2024 attraverso questi due marchi; nel 2026 si aggiungono CHERY e LEPAS, mentre iCAUR è atteso nel primo trimestre del 2027.

Su scala globale, il gruppo dichiara di avere superato nel luglio 2026 i 20 milioni di veicoli venduti dalla fondazione. Nel primo semestre dell’anno avrebbe esportato 943.800 veicoli, con 174.000 unità dirette in Europa.

I modelli già in vendita o ordinabili

Tra le vetture esposte figura OMODA 9 Aurora Edition, serie limitata di 1.000 esemplari destinata esclusivamente al mercato italiano. Basata sull’allestimento Premium a trazione integrale, è riconoscibile per la carrozzeria Aurora Green e per un badge sviluppato in Italia. Il prezzo indicato è di 54.000 euro, 2.100 euro in più rispetto alla versione standard.

La OMODA 9 Aurora Edition utilizza un sistema plug-in hybrid con motore 1.5 TGDi e tre motori elettrici, per 537 CV complessivi. L’autonomia elettrica dichiarata è di 145 chilometri nel ciclo WLTP combinato, mentre l’autonomia complessiva supera i 1.100 chilometri grazie alla batteria da 34,46 kWh e al serbatoio da 70 litri.

Per informazioni sulla gamma e sulla rete italiana di OMODA e JAECOO è disponibile il sito OMODA & JAECOO Italia. Al Salone viene presentata anche JAECOO 5 SHS-H, SUV compatto lungo 4,38 metri con bagagliaio da 410 litri, espandibile a 1.180 litri abbattendo i sedili.

JAECOO 5 SHS-H impiega un sistema full hybrid composto da un 1.5 TGDi a ciclo Miller e due unità elettriche, per una potenza complessiva di 224 CV. Il consumo dichiarato è di 5,3 litri ogni 100 chilometri nel ciclo WLTP, mentre l’autonomia con un pieno supera i 900 chilometri.

La gamma JAECOO 5 comprende gli allestimenti Pure ed Exclusive. Tra le dotazioni comuni indicate figurano sette airbag, climatizzatore automatico bizona, display da 13,2 pollici e sedili anteriori riscaldati. L’allestimento Exclusive aggiunge, tra le altre dotazioni, telecamera a 540 gradi, tetto panoramico e impianto Sony a otto altoparlanti.

Lo spazio torinese comprende inoltre iCAUR V27 REEV, modello del marchio dedicato dal gruppo ai fuoristrada elettrificati. Il lancio di iCAUR in Italia è programmato per il primo trimestre del 2027.

LEPAS e l’arrivo del marchio CHERY

LEPAS è presente a Torino con L8 PHEV e L6 BEV. L8, ordinabile in Italia, misura 4,68 metri e dispone di un bagagliaio da 507 litri, che arriva a 1.314 litri con i sedili abbattuti. Il sistema plug-in hybrid eroga 279 CV.

Per L8 il costruttore dichiara 90 chilometri di autonomia in modalità elettrica e oltre 1.100 chilometri di autonomia complessiva. Sono previsti gli allestimenti Essence ed Elegance, quest’ultimo con cerchi da 20 pollici, sedili anteriori elettrici con funzione massaggio, tetto panoramico apribile e assistenza al parcheggio automatico e da remoto.

Il marchio LEPAS è entrato nell’offerta italiana del gruppo nel 2026. Le informazioni dedicate ai modelli e alla disponibilità sul mercato nazionale sono pubblicate sul sito LEPAS Italia.

CHERY completa l’esposizione con Tiggo 8 e Tiggo 9, i due SUV plug-in hybrid che apriranno l’attività commerciale del marchio in Italia a novembre 2026. La successiva Chery Q introdurrà nella gamma italiana del brand la trazione esclusivamente elettrica.

Il Salone Auto Torino diventa quindi il primo appuntamento italiano in cui il gruppo riunisce le proprie gamme in un unico spazio. Per la società, l’evento anticipa una fase di ampliamento dell’offerta, con modelli ibridi, plug-in hybrid, elettrici e a propulsione elettrificata destinati a marchi diversi.

Ulteriori dettagli sul programma e sull’arrivo della gamma CHERY sono consultabili sul sito Chery Auto Italia.

Dopo l’esposizione torinese, l’attenzione si sposterà sui lanci previsti tra novembre 2026 e il 2027: Tiggo 8 e Tiggo 9 saranno i primi modelli CHERY a raggiungere il mercato italiano, seguiti da Chery Q e dall’avvio del marchio iCAUR.

FAQ

Quando si svolge il Salone Auto Torino 2026?

L’esposizione del Gruppo Chery è prevista dall’11 al 13 settembre 2026 in Piazza Castello e ai Giardini Reali.

Quando arriverà OMODA 4 in Italia?

OMODA 4 arriverà sul mercato italiano entro il primo trimestre del 2027, negli allestimenti Pure e Premium.

Quale autonomia dichiara Chery Q?

La batteria da 52 kWh è associata a un’autonomia dichiarata di 380 chilometri; i dati restano provvisori durante l’omologazione.

Quanto costa OMODA 9 Aurora Edition?

Il prezzo indicato è di 54.000 euro, superiore di 2.100 euro rispetto alla versione standard della OMODA 9.

Su quale fonte si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.