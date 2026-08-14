Uber e Pony.ai porteranno 2.000 robotaxi in Europa e nel Medio Oriente

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Uber e Pony.ai pianificano 2.000 robotaxi in Europa.

e pianificano 2.000 robotaxi in Europa. La partnership si estenderà anche al Medio Oriente.

Dopo Zagabria , previste quattro nuove città europee non ancora indicate.

, previste quattro nuove città europee non ancora indicate. La crescita delle flotte resta decisiva per sicurezza, dati e sostenibilità operativa.

Riassunto generato con AI

Uber amplia l’alleanza robotaxi con Pony.ai

Uber e l’operatore cinese di guida autonoma Pony.ai intendono distribuire 2.000 robotaxi in Europa ed estendere la loro collaborazione al Medio Oriente. L’annuncio è arrivato venerdì e consolida la strategia globale di Uber nel trasporto autonomo, in un mercato dove la disponibilità di veicoli e l’autorizzazione delle autorità locali restano fattori centrali.

Il progetto segue il lancio, avvenuto a fine marzo, di un servizio commerciale di robotaxi a Zagabria, capitale della Croazia, che le due società definiscono il primo del genere in Europa. L’espansione dovrebbe coinvolgere altre quattro città europee, ma aziende non hanno comunicato né i nomi delle località né una tempistica precisa.

Secondo quanto riportato da CNBC, l’accordo punta a rafforzare la presenza internazionale di Uber attraverso operatori specializzati nei veicoli senza conducente. La scelta di crescere con flotte numerose risponde alla necessità di rendere il servizio concretamente disponibile ai passeggeri e verificabile sul piano operativo.

Flotte più grandi, dati e confronto globale

Per la commercializzazione dei robotaxi, una flotta sufficientemente ampia è un elemento determinante: più veicoli in servizio permettono di raccogliere dati, dimostrare la sicurezza alle autorità di regolazione e migliorare l’efficienza delle operazioni. Una maggiore disponibilità può inoltre favorire l’adozione del servizio da parte degli utenti.

Il riferimento internazionale resta Waymo, società sostenuta da Alphabet, con circa 5.000 veicoli soprattutto negli Stati Uniti. Waymo sta testando corse a Londra e, secondo quanto riportato, a giugno ha costituito nuove entità in quattro grandi economie dell’Unione europea.

La società ha anche programmi in Tokyo e ha dichiarato a CNBC di confrontarsi con funzionari in varie parti del mondo per “gettare le basi per operazioni globali”. Parallelamente, i rivali cinesi Baidu Apollo Go e WeRide stanno ampliando piani e test per i servizi autonomi in Europa.

Uber è già coinvolta in parte di queste iniziative. A giugno, WeRide e Uber hanno annunciato l’obiettivo di avviare a Madrid, entro l’anno, il primo progetto pilota di robotaxi in Spagna; le due aziende collaborano inoltre ad Abu Dhabi e Dubai.

Giovedì, la controllata giapponese di Uber ha annunciato un accordo con un operatore taxi locale per gestire le attività quotidiane della flotta in un test di robotaxi a Tokyo, previsto entro l’anno. Il modello scelto indica che la piattaforma statunitense punta a coordinare domanda, operazioni e partner tecnologici, senza limitarsi a un singolo costruttore.

All’inizio del mese, l’amministratore delegato Dara Khosrowshahi ha dichiarato, secondo la trascrizione FactSet della call sui risultati, che l’obiettivo è “diventare la principale piattaforma mondiale di commercializzazione per i veicoli autonomi”. Ha collegato questa strategia alla raccolta di un insieme ampio di dati da condividere con i partner.

La prossima sfida è l’esecuzione locale

L’annuncio non chiarisce dove arriveranno i 2.000 robotaxi né quando saranno effettivamente operativi. Questo lascia aperta la questione dell’esecuzione: l’espansione dipenderà dalla capacità di trasformare gli accordi in servizi autorizzati, continuativi e accessibili in città diverse.

Per Pony.ai, attesa martedì alla pubblicazione dei risultati trimestrali, l’intesa con Uber rafforza la rilevanza commerciale della sua tecnologia. Il contributo al reportage è di Lora Kolodny di CNBC.

FAQ

Quanti robotaxi prevede l’accordo?

Sì, Uber e Pony.ai prevedono di distribuire 2.000 taxi a guida autonoma in Europa.

Quali città europee saranno coinvolte?

No, le aziende non hanno indicato le quattro nuove città europee né una data precisa per l’avvio.

Dove è già attivo il servizio?

Sì, il servizio commerciale è stato lanciato a fine marzo a Zagabria, in Croazia.

Perché la dimensione della flotta conta?

Sì, più veicoli consentono di raccogliere dati, supportare le verifiche di sicurezza e migliorare l’efficienza operativa.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.