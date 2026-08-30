30 Agosto 2026

/ Home/MOTORI/Tesla Cybercab, ad Austin il debutto e una barra RGB per riconoscere il robotaxi

La notizia in sintesi Tesla presenterà il Cybercab ad Austin il 3 settembre.

presenterà il Cybercab ad Austin il 3 settembre. Il robotaxi non avrà volante né pedali.

Una barra RGB potrebbe aiutare i passeggeri a riconoscere la corsa.

Non è stata comunicata una roadmap operativa del Cybercab.

Cybercab Tesla, debutto e identificazione della corsa

Tesla ha fissato al 3 settembre, ad Austin, il lancio ufficiale del Cybercab, il veicolo progettato come robotaxi senza volante e pedali. L’appuntamento sarà riservato agli invitati e trasmesso in streaming: non coinciderà quindi con l’apertura al pubblico di un servizio di trasporto autonomo basato sul nuovo modello.

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In parallelo, alcuni esemplari di pre-serie del Cybercab sono stati avvistati in circolazione ad Austin per i test. Tra gli aspetti emersi attorno al veicolo, l’attenzione non riguarda soltanto i sistemi di guida autonoma, ma anche una necessità concreta del servizio: permettere al passeggero di individuare con certezza il robotaxi assegnato quando più auto identiche sono ferme nella stessa zona.

Secondo ricostruzioni di osservatori e community specializzate, Tesla starebbe affrontando questo passaggio attraverso una barra luminosa RGB estesa sull’intera parte frontale. Il colore visualizzato dall’auto dovrebbe essere collegato a quello mostrato nell’app Robotaxi, trasformando l’illuminazione esterna in un segnale di riconoscimento della corsa.

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Il progetto assume rilievo perché, in assenza di un conducente, l’esperienza di salita a bordo dipende interamente dall’interazione fra utente, applicazione e veicolo. Il Cybercab viene presentato da Tesla come un mezzo dedicato a questa funzione, ma le informazioni disponibili non indicano ancora quando entrerà concretamente nella rete operativa di Austin.

La barra RGB come interfaccia per il passeggero

La soluzione descritta finora si basa su una striscia di LED RGB integrata nel frontale del Cybercab. La tecnologia RGB permette di generare colori differenti combinando rosso, verde e blu; nel caso del robotaxi, però, la sua funzione ipotizzata non sarebbe soltanto estetica, ma associata al sistema che abbina il cliente alla corsa richiesta.

Il punto centrale è la sincronizzazione con l’app Robotaxi. Il passeggero dovrebbe vedere sullo smartphone lo stesso colore emesso dalla barra luminosa del veicolo in arrivo, ottenendo così un riferimento immediato prima dell’apertura delle porte. Tesla, secondo quanto emerso dalle anticipazioni, potrebbe usare questo meccanismo soprattutto nei punti in cui più Cybercab attendono contemporaneamente i clienti.

La scelta risponde a un problema già presente nei servizi di ride-hailing tradizionali. Quando più vetture simili sostano nella stessa area, non è raro che gli utenti si avvicinino all’auto sbagliata, con conseguenze che possono includere corse errate, addebiti contestati o confusione fra passeggeri.

Nei servizi con conducente, la verifica può avvenire direttamente nell’abitacolo: autista e cliente possono controllare nome, destinazione o prenotazione. Sul Cybercab questa controparte umana viene meno, perché il mezzo è privo di volante e pedali e i controlli sono affidati ai sistemi di guida autonoma.

Per questo la fase di pick-up diventa una parte essenziale dell’affidabilità percepita del servizio. Riconoscere il veicolo corretto non è un dettaglio secondario: è il primo passaggio della corsa e deve funzionare in condizioni urbane affollate, dove targhe, colore della carrozzeria e forma dell’auto possono essere insufficienti, soprattutto se i mezzi sono numerosi e identici.

La barra RGB, nelle ricostruzioni disponibili, appare quindi come un elemento dell’interfaccia utente distribuito tra smartphone e automobile. Il segnale luminoso consentirebbe di collegare visivamente la prenotazione digitale al mezzo fisico, mentre il sistema centrale gestirebbe riconoscimento del cliente e apertura delle porte.

Questa impostazione mostra anche un limite potenziale. Un’indicazione basata principalmente sui colori potrebbe non essere altrettanto efficace per persone con disabilità visive o con alterazioni della percezione cromatica. La fonte non descrive strumenti alternativi già confermati, ma indica che, in prospettiva, potrebbero essere necessarie soluzioni complementari, come segnali sonori oppure indicatori testuali nell’app.

L’eventuale integrazione di più segnali avrebbe una funzione pratica: ridurre l’ambiguità senza affidare l’identificazione a una sola modalità visiva. Finché Tesla non illustrerà ufficialmente il funzionamento del sistema, la barra RGB resta un elemento emerso dalle anticipazioni e non una specifica completa del servizio.

Rete Robotaxi e prossimi passaggi operativi

Le informazioni ufficiali indicano che la rete Robotaxi di Tesla è attiva con una flotta iniziale di Model Y in aree limitate di alcune città degli Stati Uniti, tra Florida e Texas. Il Cybercab è invece descritto come il veicolo dedicato destinato a entrare nella rete in una fase successiva.

Non è stata comunicata una roadmap dettagliata per l’inserimento del nuovo modello nel servizio operativo di Austin. Mancano anche indicazioni su un percorso pubblico articolato, ad esempio da corse riservate ai dipendenti fino all’accesso dei clienti esterni.

Il lancio del 3 settembre avrà quindi soprattutto il valore di presentazione ufficiale del prodotto. La sua effettiva disponibilità come robotaxi dipenderà dai passaggi successivi che Tesla non ha ancora precisato.

In questo quadro, il sistema di identificazione della corsa anticipa un’esigenza concreta della mobilità autonoma: rendere comprensibile al passeggero quale veicolo lo stia attendendo. Il Cybercab non dovrà soltanto arrivare a destinazione senza conducente, ma anche rendere semplice e riconoscibile l’accesso alla corsa.

FAQ

Quando sarà presentato il Cybercab Tesla?

Il 3 settembre ad Austin, durante un evento ufficiale su invito che sarà disponibile anche in streaming.

Il Cybercab sarà subito disponibile al pubblico?

L’evento non rappresenta l’apertura al pubblico di un servizio: Tesla non ha comunicato una roadmap operativa dettagliata per Austin.

Il Cybercab avrà volante e pedali?

Il veicolo è presentato come un robotaxi privo di volante e pedali, con controlli affidati ai sistemi di guida autonoma.

Come potrebbe riconoscersi il robotaxi prenotato?

Una barra luminosa RGB frontale dovrebbe mostrare un colore corrispondente a quello visualizzato nell’app Robotaxi del passeggero.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

L’analisi nasce da verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui InsideEVs Italia, e ogni articolo passa dalla supervisione umana prima della pubblicazione.