3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG presenta UltraGear 25G590B, monitor gaming IPS a 1.000 Hz

La notizia in sintesi LG presenta a IFA 2026 il monitor UltraGear 25G590B da 1.000 Hz nativi.

Il modello ha pannello IPS Full HD da 24,5 pollici e tecnologia Motion Blur Reduction Pro.

A Berlino è esposto anche l’UltraGear OLED AI 39GX950B curvo da 39 pollici.

Il display OLED offre modalità fino a 165 Hz in 5K2K e 330 Hz in WFHD.

LG Electronics ha presentato a IFA 2026, a Berlino, l’UltraGear 25G590B, monitor gaming Full HD che l’azienda definisce il primo al mondo con frequenza di aggiornamento nativa di 1.000 Hz. Il prodotto è destinato soprattutto ai giocatori competitivi e agli eSport, dove fluidità dell’immagine e rapidità nella visualizzazione degli eventi a schermo sono elementi rilevanti.

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Il monitor sarà esposto nello stand LG del Padiglione 18 del Messe Berlin. Accanto al nuovo modello Full HD, il gruppo porta alla fiera anche UltraGear OLED AI 39GX950B, schermo curvo UltraWide pensato per chi cerca un formato più ampio e risoluzioni elevate.

Un pannello Full HD da 24,5 pollici

L’UltraGear 25G590B utilizza un pannello IPS da 24,5 pollici con risoluzione 1.920 x 1.080 pixel. Si tratta di una diagonale e di una risoluzione diffuse nelle competizioni professionali, secondo quanto indicato dall’azienda, perché consentono di mantenere l’intera azione di gioco nel campo visivo senza dover gestire schermi di dimensioni maggiori.

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Il dato centrale della presentazione è la frequenza nativa di 1.000 Hz: il monitor può quindi raggiungere questo refresh rate senza modificare la risoluzione né ridimensionare l’immagine. La frequenza di aggiornamento indica quante volte il pannello aggiorna il contenuto visualizzato in un secondo e assume particolare rilievo nei titoli con movimenti rapidi e nelle partite competitive.

Per rendere più leggibili gli oggetti in movimento, LG ha inserito la tecnologia Motion Blur Reduction Pro. Il pannello dispone inoltre di trattamento antiriflesso, mentre la tecnologia IPS è indicata per la riproduzione dei colori e per la visibilità in differenti condizioni di utilizzo.

Regolazioni fisiche e funzioni basate sull’intelligenza artificiale

Il 25G590B è accompagnato da un supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione. Le regolazioni consentono di adattare la posizione del display alla postazione, un aspetto utile nelle sessioni di gioco prolungate e nelle configurazioni dedicate agli eventi competitivi.

Tra le dotazioni figurano AI Scene Optimization e AI Sound. Secondo LG, la prima funzione interviene sull’immagine in base al contenuto mostrato, mentre la seconda agisce sulla resa audio. Il comunicato non fornisce ulteriori specifiche sulle modalità di funzionamento o sulla disponibilità commerciale del monitor.

Il modello OLED da 39 pollici

Allo stand di Berlino trova spazio anche UltraGear OLED AI 39GX950B, un monitor con pannello OLED curvo da 39 pollici, risoluzione 5K2K e formato UltraWide 21:9. Il prodotto è rivolto a un utilizzo differente rispetto al 25G590B: privilegia una superficie di visualizzazione più ampia, pur mantenendo frequenze elevate.

Il monitor adotta una modalità Dual Mode certificata VESA. La funzione permette di scegliere tra una configurazione fino a 165 Hz in 5K2K e una fino a 330 Hz in WFHD, offrendo due impostazioni per giochi e necessità diverse. LG non indica nel comunicato tempi, prezzo o mercati di vendita per questo modello.

Per il 39GX950B l’azienda dichiara l’impiego della tecnologia Tandem OLED di quarta generazione, una luminosità di picco fino a 1.500 nit e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Sono presenti anche AI Upscaling 5K2K, AI Scene Optimization e AI Sound, descritte come funzioni in grado di analizzare i contenuti in tempo reale per intervenire sull’immagine e sull’audio.

La presentazione a IFA mette quindi a confronto due proposte della gamma UltraGear: un monitor Full HD compatto focalizzato sulla frequenza di aggiornamento e un OLED UltraWide da 39 pollici con doppia modalità di utilizzo. Per entrambi, LG ha scelto la fiera berlinese come vetrina, senza comunicare ulteriori dettagli sulla commercializzazione.

FAQ

Qual è il refresh rate dell’LG UltraGear 25G590B?

La frequenza di aggiornamento nativa dichiarata da LG è di 1.000 Hz, senza modificare risoluzione o dimensioni dell’immagine.

Che risoluzione ha il monitor 25G590B?

Il pannello IPS da 24,5 pollici ha risoluzione Full HD, pari a 1.920 x 1.080 pixel.

Dove viene esposto il nuovo monitor LG?

Il 25G590B è esposto a IFA 2026 presso lo stand LG nel Padiglione 18 del Messe Berlin.

Quali modalità offre l’UltraGear OLED AI 39GX950B?

La tecnologia Dual Mode consente fino a 165 Hz in 5K2K oppure fino a 330 Hz in WFHD.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da LG Electronics, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.