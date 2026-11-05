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LEPAS promuove L8 in Italia con pubblicità e roadshow

LEPAS promuove L8 in Italia con pubblicità e roadshow

5 Novembre 2026

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LEPAS avvierà il 9 novembre una campagna pubblicitaria in Italia dedicata a L8, il primo modello del marchio del Gruppo Chery commercializzato nel Paese. La programmazione durerà due settimane e coinvolgerà Connected TV e canali digitali. Alle inserzioni si affiancherà un roadshow, in partenza il 6 novembre, con occasioni per vedere la vettura e prenotare una prova di guida.

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L’iniziativa arriva dopo l’inizio delle vendite di L8 a settembre. Per il marchio, presentato nel 2025 e approdato in Europa alla Milano Design Week 2026, l’obiettivo dichiarato è aumentare la notorietà presso il pubblico italiano, accompagnando la presenza sui media con appuntamenti sul territorio.

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Lepas L8 2

Due settimane di campagna tra televisione e digitale

La pianificazione sulle piattaforme Connected TV comprende Netflix, HBO Max e Sky. La componente digitale si svolgerà anche in concomitanza con le ATP Finals di Torino e interesserà le principali testate dedicate all’automobile.

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Il messaggio scelto per L8 ruota attorno alla formula Drive Your Elegance. Nella comunicazione del marchio, il richiamo all’eleganza viene associato all’espressione personale, mentre design, comfort e tecnologia sono gli elementi utilizzati per descrivere l’esperienza a bordo.

Lepas L8 3

Nicola Marsala, Country Director del brand LEPAS, collega la nuova iniziativa alla fase successiva all’arrivo del modello nelle concessionarie:

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«Con l’arrivo di LEPAS L8 sul mercato italiano abbiamo avviato un percorso di costruzione del brand che oggi entra in una nuova fase»

La campagna non si limita quindi alla presentazione della vettura: l’azienda intende utilizzarla anche per definire l’immagine del marchio sul mercato italiano. Le attività pubblicitarie e gli incontri con i visitatori fanno parte dello stesso programma, ma offrono modalità diverse di contatto con il prodotto.

Lepas L8 4

Il roadshow porta L8 in cinque località

Il calendario degli appuntamenti dal vivo prende il nome di Discover Your Elegance e comprende cinque destinazioni, tra outlet e piazze. Negli spazi allestiti sarà possibile osservare L8 da vicino e partecipare a percorsi multisensoriali pensati per richiamare le sensazioni che il marchio associa alla vettura.

La collaborazione con i concessionari locali consentirà inoltre di prenotare sul posto un test drive. Per i visitatori, l’esposizione sarà dunque anche un punto di accesso alla prova su strada, distinta dalle attività previste all’interno delle installazioni.

Marsala spiega così la scelta di affiancare gli appuntamenti alla pubblicità:

«Vogliamo far conoscere LEPAS a un pubblico sempre più ampio, raccontando non soltanto le caratteristiche dei nostri prodotti, ma soprattutto i valori che ci contraddistinguono. Per questo abbiamo scelto un approccio integrato, che combina la forza dei media con esperienze capaci di creare una relazione diretta con i consumatori».

Lepas L8 5

La prima tappa è in programma al Designer Outlet di Noventa di Piave dal 6 all’8 novembre. Il roadshow proseguirà poi a Castel Romano dal 13 al 15 novembre e a Barberino del Mugello dal 20 al 22 novembre, distribuendo gli appuntamenti lungo il mese.

Per Milano è prevista una sosta in Piazza Gae Aulenti dal 27 al 29 novembre, ancora da confermare. La conclusione del percorso è invece fissata dal 4 al 6 dicembre a La Reggia Designer Outlet di Caserta. Il programma sul territorio si estenderà quindi oltre le due settimane della pianificazione televisiva.

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Un’esposizione a Torino durante le ATP Finals

Un altro appuntamento riguarda Torino, dove LEPAS sarà presente durante le Nitto ATP Finals attraverso una collaborazione con TennisTalker. L8 verrà esposta nella TennisTalker House, allestita negli spazi dell’ex Orologeria Rocca, in Piazza Lagrange.

La presenza comprenderà un’area riservata al marchio e sarà affiancata da contenuti digitali, social ed editoriali realizzati con TennisTalker. L’esposizione torinese si aggiunge così alle tappe del roadshow, inserendo la vettura in un contesto legato al tennis.

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I prossimi appuntamenti saranno dunque l’avvio delle attività a Noventa di Piave e, dal 9 novembre, la partenza della campagna sui media. Il calendario proseguirà fino a dicembre con le esposizioni e le prenotazioni delle prove di guida; rimane da confermare la tappa milanese di fine novembre.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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