5 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Nital Robotics debutta con il robot quadrupede Rover X1

Un robot quadrupede destinato al pubblico consumer segna il debutto di Nital Robotics, la nuova divisione con cui Nital entra nella distribuzione di prodotti robotici sul mercato italiano. Il primo modello, Rover X1 di INFFNI, sarà in vendita da novembre 2026 con un prezzo consigliato a partire da 2.199 euro. Al lancio nei negozi di elettronica seguirà, nei programmi dell’azienda, l’apertura ai servizi per le imprese dal 2027.

La nuova unità è stata annunciata il 5 novembre a Moncalieri. Il progetto prevede due fasi: inizialmente la vendita di robot per gli utenti privati, poi un ampliamento dell’offerta al mercato professionale, con software, servizi e assistenza specialistica accanto ai dispositivi.

Rover X1, prezzo e canali di vendita

Rover X1 è sviluppato da INFFNI, marchio consumer del gruppo DOBOT Robotics, attivo nella robotica e nell’automazione. È un robot a quattro zampe progettato per spostarsi sia negli spazi interni sia all’aperto. Il pubblico individuato per il lancio comprende soprattutto gli appassionati di tecnologia e gli utenti interessati ad adottare prodotti nelle prime fasi della loro commercializzazione.

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La distribuzione passerà attraverso MediaWorld, Euronics ed Expert, oltre ad Amazon e ad altri rivenditori. Il prezzo di partenza indicato è quello consigliato al pubblico. Per l’assistenza successiva all’acquisto, il riferimento sarà LTR Service.

Il debutto di Rover X1 costituisce l’avvio del catalogo della divisione, che Nital intende ampliare nel tempo. Non si tratta quindi di un progetto circoscritto alla commercializzazione di questo modello: nei piani rientrano ulteriori marchi e altre categorie di prodotti robotici.

Lorenzo Magnelli, Responsabile della Business Unit Nital Robotics, descrive così l’obiettivo della nuova struttura:

«Nital Robotics nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per la robotica di nuova generazione sul mercato italiano»

L’espansione del catalogo e il passaggio al mercato professionale sono i due sviluppi indicati dallo stesso Magnelli:

«Partiamo dal segmento consumer con Rover X1, primo passo di un progetto che prevede l’introduzione progressiva di nuovi marchi e categorie di prodotto. Dal 2027 estenderemo la nostra attività anche al mercato professionale, sviluppando un’offerta che integrerà tecnologie robotiche, software e servizi specialistici. Vogliamo accompagnare clienti e partner nell’adozione di queste soluzioni, mettendo a disposizione competenze, supporto e assistenza lungo tutto il percorso.»

Dal prodotto consumer all’offerta per le imprese

Per il segmento B2B, l’attività prevista dal 2027 non si limiterà alla vendita dell’hardware. La divisione punta ad affiancare ai robot componenti software e prestazioni specialistiche, facendo leva sulle competenze commerciali, distributive e di assistenza di Nital. Questa seconda fase è dunque distinta dal lancio di novembre, che riguarda invece un prodotto consumer e la sua presenza nei canali dell’elettronica.

Gianluca Barresi, Direttore Commerciale di Nital, collega l’iniziativa alle prospettive commerciali del settore:

«La robotica sta attraversando un passaggio importante: da settore di frontiera a nuova opportunità di mercato»

Il direttore commerciale aggiunge:

«Con Nital Robotics vogliamo essere protagonisti di questa evoluzione, non limitandoci a introdurre nuove tecnologie, ma costruendo le condizioni per una loro diffusione concreta e duratura nel mercato italiano.

Il percorso annunciato parte quindi dalla disponibilità di Rover X1 nei punti vendita e online. I passaggi successivi saranno l’ingresso di altri prodotti nel catalogo e la costruzione dell’offerta professionale prevista dal 2027, nella quale distribuzione e supporto tecnico dovranno affiancarsi ai servizi destinati alle imprese.