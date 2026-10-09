9 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Chery presenta a Parigi cinque nuovi modelli per il mercato italiano

La notizia in sintesi Il Gruppo Chery porta cinque modelli destinati al mercato italiano al Salone di Parigi, dal 12 al 18 ottobre.

I SUV plug-in a sette posti Tiggo 8 e Tiggo 9 arriveranno nelle concessionarie italiane da novembre.

La Chery Q elettrica è prevista in Italia nel 2027, con batteria da 52 kWh.

OMODA 4 e nuova OMODA 5 sono attese in Italia nel 2027, entrambe con motorizzazione full hybrid.

Due SUV plug-in in arrivo a novembre e tre modelli attesi nel 2027: il Gruppo Chery presenta al Mondial de l’Auto di Parigi le prossime novità per il mercato italiano. Dal 12 al 18 ottobre, CHERY e OMODA & JAECOO occuperanno due stand adiacenti nel padiglione 4 di Paris Expo Porte de Versailles, su una superficie complessiva superiore a 480 metri quadrati.

Il programma del 12 ottobre, giornata dedicata alla stampa, prevede la presentazione OMODA & JAECOO alle 14:10 con il CEO Shawn Xu e quella CHERY alle 14:35 con il CEO Aaron Zheng. Alle 14:50 è prevista la firma di un accordo con fornitori europei per lo sviluppo sostenibile della filiera, nell’ambito della localizzazione delle attività del gruppo in Europa.

Le novità più vicine alla commercializzazione italiana sono Tiggo 8 e Tiggo 9 Super Hybrid, entrambe plug-in a sette posti. CHERY riassume il proprio posizionamento rivolto alle famiglie nella formula «For Family».

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La Tiggo 9 misura 4,81 metri, dispone i sedili secondo lo schema 2+3+2 e offre fino a 2.065 litri di carico. Il motore 1.5 TGDi e tre unità elettriche sviluppano 428 CV e 580 Nm, con trazione integrale. La batteria da 34,46 kWh consente un’autonomia elettrica dichiarata di 140 km nel ciclo WLTP; quella complessiva raggiunge 1.050 km.

Per la Tiggo 9 sono indicati anche uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e una capacità di traino di 1.500 kg. La Tiggo 8, lunga 4,72 metri e a trazione anteriore, sviluppa invece 279 CV e 365 Nm. L’autonomia dichiarata è di 90 km in elettrico WLTP e 1.090 km complessivi.

Chery Q, l’elettrica attesa nel 2027

La Chery Q sarà il primo modello elettrico di segmento B del marchio. L’arrivo in Italia è previsto nel 2027, nella versione dotata di batteria da 52 kWh.

La carrozzeria adotta forme arrotondate e misura 4,19 metri in lunghezza, 1,81 in larghezza e 1,56 in altezza. Il passo è di 2,70 metri: il progetto punta a ricavare spazio per i passeggeri mantenendo dimensioni adatte all’impiego urbano.

Il bagagliaio posteriore offre 375 litri. A questo si aggiunge un vano anteriore da 70 litri, che permette di distribuire il carico in due spazi separati.

La propulsione è affidata a un motore elettrico da 121 CV. Per la ricarica, il costruttore indica un tempo inferiore a 17 minuti per passare dal 30 all’80% della batteria.

La Q dispone inoltre della funzione V2L, che consente di utilizzare l’energia accumulata a bordo per alimentare apparecchi elettrici esterni.

Nuova OMODA 5, dimensioni e abitacolo cambiano

A Parigi debutta in prima europea anche il restyling della OMODA 5, presente sul mercato italiano dal 2024. La nuova versione è attesa in Italia nel 2027.

L’aggiornamento porta la lunghezza a 4,54 metri, con un aumento di 10 centimetri. Il passo cresce di 2 centimetri, raggiungendo 2,63 metri, mentre il bagagliaio ha una capacità di 372 litri.

Il disegno esterno riprende elementi della OMODA 7: tetto dal profilo fastback, frontale con calandra chiusa e luci posteriori caratterizzate da una forma a saetta.

All’interno cambiano plancia e sedili, questi ultimi con poggiatesta integrato. La strumentazione utilizza uno schermo da 8,9 pollici, affiancato da un display centrale flottante da 15,6 pollici. Sono previste anche ricarica wireless ventilata da 50 W e illuminazione ambientale regolabile.

La dotazione comprende sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato, memoria e massaggio per il posto guida, tetto panoramico apribile e portellone elettrico. Completano l’elenco un impianto audio a otto altoparlanti, telecamera a 540 gradi, sette airbag e 20 sistemi di assistenza alla guida.

Sulla piattaforma T1X viene impiegato il sistema full hybrid SHS-H di quinta generazione. Abbina un 1.5 TGDi da 143 CV a un motore elettrico da 150 kW, con trasmissione dedicata DHT1 a rapporto singolo e batteria da 1,83 kWh. I valori complessivi dichiarati sono 224 CV e 295 Nm.

OMODA 4, il crossover full hybrid

Già mostrata in anteprima al Salone Auto Torino, la OMODA 4 arriverà in Italia nei primi mesi del 2027. Sarà proposta negli allestimenti Pure e Premium.

Il crossover misura 4,42 metri e utilizza il sistema full hybrid SHS-H da 224 CV. L’accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h richiede 8,1 secondi, mentre la capacità del bagagliaio varia da 346 a 1.126 litri.

Il progetto stilistico segue l’impostazione denominata CYBER MECHA. Il frontale presenta un disegno netto, accompagnato da superfici geometriche e linee marcate lungo le fiancate.

Il marchio indirizza questo modello a un pubblico giovane. Il gruppo di progettazione ha un’età media di 28 anni, ma le caratteristiche concrete della vettura riguardano soprattutto l’interazione digitale nell’abitacolo.

Il cockpit è infatti progettato per riconoscere abitudini e preferenze d’uso e adattare di conseguenza l’interazione con i sistemi di bordo.

La OMODA 4 affiancherà così la nuova OMODA 5 nell’offerta full hybrid prevista per il 2027, mentre la Chery Q coprirà la proposta interamente elettrica.

Il calendario italiano procede quindi in due fasi: prima l’ingresso dei SUV plug-in Tiggo 8 e Tiggo 9 nelle concessionarie a novembre, poi l’arrivo dei tre modelli annunciati per il 2027. La presentazione parigina riunisce queste novità e accompagna il previsto accordo con i fornitori europei.