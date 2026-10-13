13 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/LEPAS organizza a Wuhu una settimana su stili di vita e mobilità

La notizia in sintesi LEPAS organizza a Wuhu la prima Global Elegant Lifestyle Week dal 18 al 24 ottobre 2026.

A Luolan Town, la Global Elegance Promenade propone ambienti ispirati a sei aree geografiche, allestiti con i clienti.

La settimana si svolge nel CHERY International User Summit 2026 e riunisce clienti internazionali, partner e stampa.

In Italia il marchio vende il SUV ibrido plug-in L8; l’arrivo della L6 è previsto entro fine anno.

LEPAS riunirà a Wuhu, dal 18 al 24 ottobre 2026, i suoi primi clienti internazionali per una settimana di incontri dedicati agli stili di vita e alla mobilità a nuova energia. La prima Global Elegant Lifestyle Week del marchio del gruppo Chery si terrà nell’ambito del CHERY International User Summit 2026. Il programma comprende un percorso espositivo costruito con il contributo dei clienti e articolato attorno a sei aree del mondo.

L’appuntamento si svolgerà nella città che ospita il quartier generale di Chery, dove il gruppo accoglierà anche partner e giornalisti provenienti dai mercati internazionali. Per LEPAS sarà la prima occasione in cui i clienti di diversi Paesi, i partner commerciali e la stampa di settore si ritroveranno nello stesso luogo. Il tema scelto dal marchio è “TOGETHER IN ELEGANCE”.

Gli allestimenti di Luolan Town

Il fulcro della settimana sarà la Global Elegance Promenade, allestita a Luolan Town. Il percorso presenterà ambienti dedicati a Oriente, Europa, Medio Oriente, Africa, Sud-est asiatico e America Latina. Attraverso oggetti, tessuti, profumi ed esperienze, gli spazi metteranno a confronto le diverse interpretazioni dell’eleganza nella quotidianità, lasciando ai clienti una parte nella scelta dei contenuti e nel loro racconto.

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Tra gli elementi previsti ci sarà il broccato Song, tessuto tradizionale cinese il cui nome deriva dall’omonima dinastia, abbinato a essenze profumate. Un altro ambiente riprenderà il giardino inglese attraverso il tè Earl Grey. I riferimenti alle isole dell’Egeo saranno affidati a finestre con infissi blu, illuminazione calda e tisane alle erbe.

Sete e profumo di orchidea caratterizzeranno invece l’allestimento ispirato all’estetica thailandese. Questi esempi descrivono alcuni dei contenuti del percorso, che comprenderà tutte le sei aree geografiche indicate. Gli spazi saranno organizzati anche per consentire incontri e conversazioni fra partecipanti di Paesi diversi, oltre alla visita degli ambienti.

I clienti coinvolti, indicati dal marchio come Global Elegant Lifestyle Partner, contribuiranno con riferimenti alle proprie tradizioni di design, esperienze e storie personali. La loro partecipazione riguarderà dunque sia la preparazione della Promenade sia la presentazione dei suoi contenuti. Durante la settimana sono inoltre previsti incontri su come l’idea di eleganza, nello stile di vita e negli spostamenti, si rapporti alla diffusione dei veicoli a nuova energia.

L’espansione del marchio e i modelli per l’Italia

L’iniziativa arriva durante l’espansione internazionale di LEPAS, entrato nel 2026 nei mercati europei e del Sud-est asiatico. Il marchio dichiara una rete mondiale di oltre 500 punti vendita e assistenza. Nei singoli Paesi affianca alla vendita delle vetture attività legate a sport, arte, design e beneficenza, sviluppate con clienti e comunità locali.

In Italia la presenza commerciale è iniziata a luglio 2026 con la L8. Il SUV misura 4,69 metri ed è equipaggiato con un sistema ibrido plug-in Super Hybrid da 279 CV. La gamma comprende due allestimenti, Essence ed Elegance, con un prezzo di listino iniziale di 41.700 euro.

Le promozioni di lancio prevedono riduzioni fino a 5.000 euro in presenza di una permuta o di una rottamazione. A settembre LEPAS ha partecipato al Salone Auto Torino, esponendo anche la L6, il cui arrivo sul mercato italiano è previsto entro la fine dell’anno.

La settimana di Wuhu si inserisce quindi fra l’ingresso nei nuovi mercati e l’ampliamento dell’offerta italiana. L’appuntamento di ottobre sarà dedicato al confronto con i primi clienti internazionali; per l’Italia, il successivo passaggio annunciato sul fronte dei prodotti sarà l’introduzione della L6.