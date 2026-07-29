Crollo dell’auto tedesca: Mercedes, Volkswagen e Audi lanciano l’allarme sul 2026

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Mercedes , Volkswagen e Audi prevedono risultati 2026 inferiori all’anno precedente.

, e prevedono risultati 2026 inferiori all’anno precedente. La concorrenza cinese e i costi energetici aggravano la crisi dell’auto tedesca.

Bosch segnala una perdita nel 2025 e prospetta fino a 22mila tagli.

segnala una perdita nel 2025 e prospetta fino a 22mila tagli. L’Italia resta esposta attraverso export e forniture della componentistica automobilistica.

( Riassunto generato con AI)

Crisi dell’auto tedesca e impatto italiano

A Berlino, nelle ultime settimane, Mercedes, Volkswagen e la controllata Audi hanno lanciato un profit warning sul 2026, segnalando che non eguaglieranno i risultati dell’anno precedente. La crisi coinvolge il cuore dell’industria automobilistica tedesca, pressata dalla crescita dei costruttori cinesi, dai ritardi nella transizione elettrica e digitale e dall’aumento dei costi di materiali ed energia legato alla crisi in Medio Oriente. Gli analisti evocano un possibile “momento Nokia”: il rischio che un settore storico perda competitività dopo aver puntato a lungo sul motore a combustione.

Il quadro riguarda direttamente anche l’Italia, perché la Germania è il primo partner commerciale italiano per la componentistica automotive. L’esposizione interessa soprattutto le aziende di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, aree nelle quali si concentra metà dei fornitori dei marchi tedeschi. La tenuta della filiera italiana dipenderà quindi dall’evoluzione degli ordini dei gruppi di Wolfsburg e degli altri produttori tedeschi.

Vendite in Cina, costi e occupazione

La pressione più rilevante arriva dalla Cina, dove marchi locali come Byd, Geely e Xiaomi stanno sottraendo spazio ai grandi nomi del made in Germany. Nei primi sei mesi del 2026, Mercedes ha venduto nel Paese il 28% di veicoli in meno; Audi vi ha incassato appena 73 milioni di euro, contro un risultato quattro volte superiore un anno prima. Il gruppo Volkswagen, che comprende anche Skoda e Porsche, ha venduto in Cina 4,1 milioni di veicoli, il 6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025.

Sul fronte industriale, i 5.500 esuberi volontari già ottenuti da Mercedes hanno ridotto i costi del 10%, ma non hanno neutralizzato il peso delle materie prime e dell’energia. I sindacati contestano inoltre il raddoppio degli esuberi programmati da Volkswagen, saliti a 100mila nei prossimi anni. Anche Bosch, pilastro dell’indotto, ha comunicato ad aprile una perdita di 400 milioni nel 2025 e l’intenzione di tagliare fino a 22mila posti negli anni successivi.

La filiera italiana tra rischio e opportunità

Secondo Anfia, la Germania pesa per il 23,9% delle importazioni italiane e per il 20,2% delle esportazioni della componentistica. Nel 2025 l’import si è attestato a 17,3 miliardi di euro, in calo dell’1,4%, mentre l’export è cresciuto dello 0,3% a 24,7 miliardi, con un saldo positivo di 7,4 miliardi. Il dato non comprende interamente le forniture che transitano da Spagna e Francia prima di raggiungere gli stabilimenti tedeschi.

Negli ultimi cinque anni l’export italiano diretto in Germania è comunque aumentato. La crisi dei produttori tedeschi può dunque trasformarsi, per alcune imprese italiane, anche in una sostituzione di fornitori locali: diversi gruppi tedeschi si sono infatti rivolti ad aziende italiane. Questa dinamica non elimina il rischio legato al calo della produzione, ma evidenzia la rilevanza competitiva della filiera italiana.

FAQ

Quali gruppi tedeschi hanno annunciato un profit warning?

Sì, Mercedes, Volkswagen e Audi hanno avvertito che nel 2026 non raggiungeranno i risultati dell’anno precedente.

Quanto sono calate le vendite Mercedes in Cina?

Sì, nei primi sei mesi del 2026 le vendite di Mercedes in Cina sono diminuite del 28%.

Quanti esuberi programma Volkswagen?

Sì, Volkswagen ha raddoppiato gli esuberi previsti nei prossimi anni, portandoli a 100mila secondo il testo disponibile.

Quanto vale l’export italiano della componentistica?

Sì, nel 2025 l’export italiano della componentistica ha raggiunto 24,7 miliardi di euro, in crescita dello 0,3%.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.