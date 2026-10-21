21 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/LEPAS prepara il debutto della sua prima concept car a Wuhu

La notizia in sintesi LEPAS ha aperto il 18 ottobre a Wuhu la prima Global Elegant Lifestyle Week.

Il programma prevede il debutto della prima concept car del marchio del gruppo Chery.

Clienti, partner e giornalisti partecipano a prove su strada e incontri su design, tecnologia, guida e stile di vita.

L’iniziativa si inserisce nel CHERY International User Summit 2026, in corso dal 19 al 23 ottobre.

La prima concept car di LEPAS debutterà a Wuhu, in Cina, durante la Global Elegant Lifestyle Week, iniziata il 18 ottobre. Il marchio del gruppo Chery ha riunito clienti, partner commerciali e giornalisti internazionali per un programma che affianca la presentazione del prototipo a prove su strada e incontri con l’azienda. Al centro della settimana c’è anche la raccolta delle esperienze degli automobilisti, destinate a contribuire allo sviluppo dei prossimi prodotti e servizi.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, si svolge sotto il titolo “Together in Elegance” e coinvolge i primi clienti LEPAS insieme ai Global Elegant Lifestyle Partners provenienti da diversi mercati. Il confronto riguarda sia le vetture sia le esigenze che emergono dal loro impiego quotidiano, con attenzione alle differenze tra i Paesi in cui opera il marchio.

Il primo prototipo e le prove nel traffico

La presentazione della LEPAS All-New Concept Car è uno dei tre appuntamenti principali della settimana. Il prototipo è dedicato alla direzione stilistica che il marchio intende esplorare per le automobili del futuro: il suo ruolo nel programma è quindi quello di esporre una proposta di design, accanto alle attività dedicate all’esperienza di guida delle vetture.

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La parte su strada prende il nome di LEPAS Global Journey of Elegant Driving. Le prove si svolgono su percorsi aperti al traffico e sono accompagnate da dimostrazioni pratiche delle tecnologie di bordo. Il contesto scelto è quello delle normali situazioni d’uso: i partecipanti possono così confrontare le proprie impressioni di guida con il funzionamento dei sistemi durante gli spostamenti.

Design e utilizzo dell’auto sono dunque affrontati attraverso due attività distinte: da una parte l’esposizione della concept car, dall’altra le prove delle vetture. A completare il calendario sarà la Global Elegance Night, l’incontro conclusivo riservato ai partecipanti arrivati dai diversi Paesi.

Le esperienze dei clienti nello sviluppo dei prodotti

Gli incontri sono organizzati attorno a quattro argomenti: design, tecnologia, guida e stile di vita. La discussione non si limita alle prestazioni durante i test, ma comprende l’intero percorso di relazione con l’automobile, dal primo contatto in concessionaria agli spostamenti abituali, fino ai viaggi più lunghi.

Un altro tema riguarda il modo in cui l’idea di eleganza viene interpretata nei singoli mercati. Gusti, condizioni delle strade e abitudini locali entrano nel confronto con l’azienda, che raccoglierà le indicazioni dei partecipanti per lo sviluppo della propria offerta. L’obiettivo dichiarato da LEPAS è far confluire queste osservazioni nei futuri prodotti e servizi, collegando le attività della settimana alle esperienze d’uso dei clienti.

Il contesto del summit Chery

La manifestazione LEPAS rientra nel CHERY International User Summit 2026, in corso dal 19 al 23 ottobre nella sede del gruppo a Wuhu. Il summit riunisce clienti, media e partner dei diversi marchi Chery attorno al tema “High Tech for Our Future Life”, con un programma che comprende ambiti tecnologici ulteriori rispetto alle sole vetture.

Chery presenta infatti sviluppi relativi alla produzione alimentata da energia verde, alla ricarica intelligente e ai robotaxi. Sono previste anche interazioni dal vivo tra i visitatori e i robot di AiMOGA Robotics, la divisione robotica del gruppo, impiegati in situazioni concrete di servizio. Per LEPAS, all’interno di questo calendario, i prossimi appuntamenti sono il debutto della concept car e la conclusione delle attività di confronto: le indicazioni raccolte durante la settimana saranno poi destinate al lavoro sui prodotti e sui servizi successivi.