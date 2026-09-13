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Kimi Antonelli vince a Madrid e consolida il primato mondiale

13 Settembre 2026

13 Settembre 2026/Home/MOTORI/Kimi Antonelli vince a Madrid e consolida il primato mondiale

La notizia in sintesi

  • ACI commenta la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Madrid.
  • Secondo Geronimo La Russa, è l’ottavo successo stagionale del pilota italiano.
  • Il Madring è indicato come il 78° circuito ad ospitare un GP di Formula 1.
  • Il presidente ACI collega il risultato al primato mondiale di Antonelli.

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L’Automobile Club d’Italia ha commentato l’esito del Gran Premio di Madrid, attribuendo a Kimi Antonelli l’ottava vittoria stagionale e sottolineando il valore del successo sul nuovo tracciato del Madring. La dichiarazione è stata diffusa il 13 settembre 2026 dal presidente dell’ACI, Geronimo La Russa.

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Nel comunicato, l’ente indica il circuito di Madrid come il 78° ad avere ospitato un Gran Premio di Formula 1. ACI lega il risultato di Antonelli anche alla sua posizione nella classifica mondiale, descrivendo la gara come un’ulteriore conferma del percorso del pilota italiano dopo il successo di Monza citato nella nota.

Il commento del presidente ACI

Geronimo La Russa ha presentato la vittoria madrilena come un risultato rilevante per l’automobilismo italiano. Nel suo commento, il presidente dell’Automobile Club d’Italia ha richiamato sia il numero di vittorie stagionali attribuite ad Antonelli sia la difficoltà del nuovo tracciato.

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“L’ottava vittoria stagionale di Antonelli sul nuovo tracciato del Madring è l’ennesima pagina di storia per l’automobilismo tricolore. Dopo il trionfo di Monza, davanti al pubblico di casa, Kimi si ripete su una pista difficilissima, la 78° ad ospitare un GP di Formula 1, gestendo la corsa con una maturità incredibile per un ragazzo di 20 anni. Ancora una volta, il pilota italiano si impone in una gara che conferma il suo ruolo di fuoriclasse, consolidando ulteriormente il suo primato in classifica mondiale”.

Così Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha commentato l’esito del Gran Premio di Madrid. La nota non riporta ulteriori dati sulla gara, né fornisce informazioni sulle posizioni degli altri piloti o sulle modalità con cui si è sviluppata la corsa.

Il riferimento al successo di Monza

Nel testo diffuso da ACI, il risultato di Madrid viene posto in continuità con il trionfo di Monza. La Russa richiama quindi due successi consecutivamente citati nel comunicato e associa la vittoria sul nuovo circuito alla crescita agonistica del ventenne italiano.

Il presidente della Federazione sportiva dell’automobilismo ha inoltre collegato il risultato sportivo a una dimensione più ampia, quella del seguito italiano per le competizioni motoristiche e per le attività legate al settore. Si tratta di una valutazione espressa dall’ACI nel proprio commento alla gara.

“Questo ennesimo successo – aggiunge il presidente della Federazione sportiva dell’automobilismo – ci rende orgogliosi. Perché quando vince un italiano in F1, vince l’Italia che ama i motori, che crede nella tecnologia, nella competenza e nel coraggio”.

La comunicazione dell’ACI si concentra dunque sul significato attribuito alla vittoria di Antonelli e sul suo impatto per l’automobilismo nazionale. L’ente evidenzia il primato in classifica mondiale menzionato dal suo presidente, senza aggiungere dettagli numerici sulla graduatoria.

FAQ

Chi ha commentato il Gran Premio di Madrid?

Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha diffuso il commento sull’esito della gara.

Quante vittorie stagionali ha Antonelli secondo ACI?

Otto vittorie stagionali sono attribuite ad Antonelli nel comunicato diffuso dall’Automobile Club d’Italia.

Come si chiama il circuito di Madrid?

Madring è il nome del nuovo tracciato indicato da ACI per il Gran Premio di Madrid.

Quale risultato precedente viene citato?

Il trionfo di Monza, davanti al pubblico di casa, è il precedente richiamato nel commento del presidente ACI.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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