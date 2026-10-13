13 Ottobre 2026/Home/MOBILE/OPPO svela ColorOS 17: strumenti AI e sicurezza post-quantistica
La notizia in sintesi
- OPPO ha presentato ColorOS 17 il 13 ottobre 2026: debutterà sulla prossima serie Find X10.
- Il sistema introduce una nuova interfaccia e strumenti AI per gestire file, fotografie e informazioni personali.
- Secondo i test OPPO, la nuova architettura riduce il carico di rendering fino al 30%.
- Arrivano protezioni post-quantistiche, un resoconto sull’uso dei dati e il rilevamento di possibili frodi nelle chiamate.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
OPPO Find X9 Pro 17,2 cm (6.78″) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 7500 mAh (Bianco seta)
6,78 pollici, AMOLED (flessibile), FHD+ 2772 × 1272 pixel, 1,07 miliardi di colori, Corning Gorilla Glass Victus 2 · Memoria UFS 4.1 da 512 GB · RAM LPDDR5X da 16 GB
OPPO ha presentato il 13 ottobre 2026 ColorOS 17, la nuova versione del proprio sistema operativo mobile. Il debutto è previsto sulla prossima serie Find X10, seguito da aggiornamenti progressivi per altri dispositivi del marchio. Le novità riguardano l’interfaccia, la gestione delle risorse e gli strumenti di intelligenza artificiale: oltre a rispondere alle richieste, il software potrà svolgere operazioni su documenti e fotografie, organizzare informazioni personali e proporre servizi in base al contesto.
La disponibilità delle singole funzioni non sarà però uniforme. Alcuni strumenti arriveranno gradualmente e con limitazioni geografiche; per AI Photo Agent, in particolare, la distribuzione in Europa è prevista in una fase successiva.
Interfaccia e prestazioni: cosa cambia
La nuova impostazione grafica, chiamata Living Flow Design, combina effetti luminosi, animazioni continue e risposte visive al tocco. Gli elementi dell’interfaccia adottano trasparenze più marcate e passaggi tra stati diversi; pulsanti e barre degli strumenti si comprimono, si allungano e tornano alla forma iniziale quando vengono toccati. Le modifiche interessano anche le transizioni fra applicazioni e Fluid Cloud.
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Alla base c’è una Unified Rendering Architecture, costruita sul rinnovato Luminous Rendering Engine. L’architettura riunisce processi prima separati, con l’obiettivo di ridurre le operazioni ripetute necessarie a disegnare l’interfaccia. Secondo OPPO, in determinati scenari il carico di rendering diminuisce fino al 30% e la memoria RAM impiegata per queste operazioni fino al 25% rispetto alla generazione precedente.
Il Laminar Flow Engine interviene invece sulla distribuzione delle risorse fra attività in primo piano e in background. Nei dati diffusi dall’azienda, la stabilità dell’avvio delle applicazioni migliora del 55%, mentre le miniature della galleria si caricano fino al 50% più rapidamente al primo avvio rispetto a ColorOS 16. Il sistema può inoltre mantenere attive in background oltre il 25% di applicazioni in più.
OPPO riferisce anche che, in prove che simulano sei anni di utilizzo, ColorOS 17 conserva oltre il 90% della fluidità iniziale con lo spazio di archiviazione occupato al 90%. Sono risultati dei laboratori dell’azienda, non misurazioni indipendenti.
L’intelligenza artificiale lavora su file e fotografie
AI Mind Pilot introduce una modalità Agent che può utilizzare foto e documenti presenti sul dispositivo, cercare informazioni da più fonti e coordinare diversi passaggi per eseguire una richiesta. Fra gli impieghi descritti figurano il recupero di file dispersi, la loro organizzazione e la rinomina secondo contenuto e data, oltre alla creazione di itinerari o pagine web a partire dalle informazioni raccolte.
Lo stesso strumento può cercare le immagini di un viaggio, distribuirle in album e trasformare una fotografia selezionata nella copertina di un vlog. L’intervento sulle immagini prosegue con AI Photo Agent, dedicato al ritocco attraverso istruzioni in linguaggio naturale o suggerimenti formulati dopo l’analisi della scena e del soggetto.
La funzione Style Match permette di fornire una foto di riferimento per riprenderne palette, tonalità e atmosfera su un’altra immagine. AI Photo Agent supporta soltanto immagini statiche e prevede limiti mensili di utilizzo variabili per Paese o regione, oltre al lancio europeo posticipato.
AI Mind Space amplia invece la raccolta personale di informazioni con documenti e collegamenti a video. Per i viaggi, le informazioni salvate possono essere combinate con mappe della destinazione per costruire programmi personalizzati. Long-doc Capture e Link Capture non saranno disponibili in Europa.
AI Mind Suggest propone riepiloghi mattutini, promemoria di viaggio e schede con informazioni su voli e treni; può anche suggerire musica quando vengono collegate le cuffie. Alcuni servizi sono limitati a specifici mercati. OSee riunisce invece le funzioni di riconoscimento visivo: da uno scatto consente di accedere a identificazione di oggetti, ricerca di informazioni, analisi nutrizionale, scansione ad alta definizione e traduzione.
Protezione dei dati e distribuzione
Sul fronte della sicurezza, OPPO aggiunge al Private Computing Cloud una doppia cifratura per il trasferimento dei dati fra dispositivo e cloud, con protezioni post-quantistiche. L’azienda dichiara che l’elaborazione AI nel cloud avviene con cifratura end-to-end, in un ambiente progettato per impedire l’accesso a terzi, inclusa OPPO.
Il nuovo Transparency Report permette di consultare sul telefono quali servizi AI sono stati utilizzati, quando e per quali operazioni, ed esportare il resoconto. AI Call Guard analizza invece le chiamate in tempo reale sul dispositivo, cercando segnali di possibili frodi, fra cui voci sintetiche e sostituzioni del volto generate con l’AI, e avvisa l’utente in caso di attività sospette.
Il prossimo passaggio sarà l’arrivo di ColorOS 17 sulla serie Find X10 e, successivamente, sugli altri dispositivi OPPO interessati dall’aggiornamento. Il calendario dettagliato è consultabile sulla pagina ufficiale di ColorOS 17. Per gli utenti, oltre alla compatibilità del telefono, conterà la disponibilità locale delle singole funzioni: l’aggiornamento del sistema non coinciderà necessariamente con l’accesso immediato a tutti gli strumenti annunciati.
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