21 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/OMODA & JAECOO mostra a Wuhu parcheggio automatico e assistente vocale

La notizia in sintesi A Wuhu, dal 19 al 21 ottobre, OMODA & JAECOO ha mostrato parcheggio automatico e assistente di bordo.

Il sistema SIVP è stato provato su JAECOO 5, JAECOO 7 e OMODA 7 in un’area chiusa.

Sulla OMODA 4, SIAS ha gestito sette funzioni con un comando e suggerito musica in risposta all’umore espresso.

Disponibilità in Italia, supporto dell’italiano e tempi di introduzione delle funzioni saranno comunicati successivamente.

Il parcheggio automatico che porta la vettura al punto di ritiro e l’assistente vocale che risponde a più richieste insieme sono stati al centro delle dimostrazioni di OMODA & JAECOO a Wuhu, in Cina. Le prove si sono svolte dal 19 al 21 ottobre durante il CHERY International User Summit 2026. Per il mercato italiano non sono ancora state indicate disponibilità e tempistiche di introduzione delle due tecnologie.

Giornalisti e ospiti internazionali, tra cui una delegazione di testate italiane, hanno partecipato alle attività nel Super Intelligent Experience Lab. Il programma distingueva due ambiti: le manovre affidate al sistema SIVP, su JAECOO 5, JAECOO 7 e OMODA 7, e l’interazione con l’assistente SIAS, installato sulla OMODA 4.

Il parcheggio automatico alla prova degli ostacoli

Il SIVP, acronimo di Super Intelligent Valet Parking, è stato dimostrato in un’area chiusa predisposta con situazioni di parcheggio differenti. Anche la JAECOO 7 figurava tra i modelli utilizzati per verificare il funzionamento del sistema: dopo la richiesta di ritiro, le auto hanno percorso il tragitto pianificato fino alla posizione indicata per incontrare il conducente.

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Le prove comprendevano passaggi senza uscita e posti auto con poco spazio disponibile. In queste condizioni il sistema ha elaborato le traiettorie necessarie per completare il parcheggio, ricorrendo anche a manovre successive per aggiustare la posizione. Lungo il percorso erano inoltre presenti ostacoli, individuati attraverso i sensori e superati modificando il tragitto.

Per la OMODA 7, come per le due JAECOO coinvolte, la dimostrazione riguardava dunque sia il trasferimento verso il punto di raccolta sia l’ingresso nello stallo. Sono operazioni distinte, riunite nella stessa sessione per mostrare il comportamento delle vetture nelle diverse fasi del parcheggio.

Tra gli impieghi prospettati dal marchio ci sono il recupero dell’auto all’uscita di un centro commerciale, evitando di attraversare il parcheggio sotto la pioggia, e le manovre in spazi che renderebbero difficile aprire le portiere. Le dimostrazioni si sono però svolte nell’area chiusa dell’evento: il loro contesto resta distinto dall’eventuale disponibilità delle funzioni sulle vetture destinate all’Italia.

Un comando vocale per sette funzioni

Sulla OMODA 4 l’attenzione si è spostata dall’esterno all’abitacolo. L’assistente SIAS, Super Intelligent AI Space, è stato presentato attraverso quattro esercizi. Il primo prevedeva l’attivazione contemporanea di sette funzioni con una sola richiesta vocale. Tra quelle coinvolte figuravano climatizzazione, finestrini, riproduzione musicale, navigazione, ventilazione dei sedili e illuminazione d’ambiente.

Un secondo esercizio consentiva ai partecipanti di assegnare un nome all’assistente e avviare una conversazione su argomenti personali e interessi quotidiani. La parte dedicata all’umore utilizzava invece una richiesta esplicita: nell’esempio della prova, alla frase «oggi sono un po’ stanco e vorrei rilassarmi» il sistema proponeva generi musicali coerenti con lo stato d’animo espresso.

Il quarto esercizio riguardava la personalizzazione dello schermo centrale: a partire da alcune parole chiave, l’assistente generava uno sfondo. Le attività del Super Intelligent Experience Lab riunivano così comandi sulle dotazioni dell’auto, conversazione, suggerimenti musicali e creazione di contenuti per il display.

Per l’Italia mancano ancora tempi e disponibilità

OMODA & JAECOO è presente in Italia dal luglio 2024. JAECOO 5 e JAECOO 7 sono già nella gamma nazionale, mentre la OMODA 4 è stata mostrata al pubblico italiano al Salone Auto Torino di settembre.

La presentazione di Wuhu non definisce però quali versioni italiane disporranno di SIVP e SIAS. Il marchio comunicherà successivamente sia la disponibilità delle funzioni sia il supporto della lingua italiana per l’assistente, insieme ai tempi previsti per la loro introduzione.