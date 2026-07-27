Volkswagen chiede dazi sulle ibride plug-in cinesi

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Volkswagen chiede all’UE dazi rapidi sulle ibride plug-in prodotte in Cina.

chiede all’UE dazi rapidi sulle ibride plug-in prodotte in Cina. I marchi cinesi detengono il 27,3% del mercato europeo delle plug-in.

BYD Seal U , BYD Atto 2 e Jaecoo 7 guidano le vendite del segmento.

, e guidano le vendite del segmento. Oliver Blume invoca condizioni di parità per l’industria automobilistica europea.

Riassunto generato con AI

Volkswagen chiede dazi sulle plug-in cinesi

Volkswagen, attraverso il suo amministratore delegato Oliver Blume, sollecita l’Unione europea a introdurre rapidamente dazi sulle auto ibride plug-in costruite in Cina. La richiesta è stata avanzata da Blume durante la conference call sui risultati del primo semestre, mentre a Bruxelles è da tempo aperta la valutazione di nuove misure commerciali. Il motivo indicato dal gruppo tedesco è la crescita delle immatricolazioni dei marchi cinesi nel segmento delle plug-in, dove la concorrenza sta modificando gli equilibri del mercato continentale.

Secondo il manager, l’Europa non dovrebbe attendere oltre per definire strumenti comparabili a quelli già applicati alle auto elettriche a batteria. “Non abbiamo tempo da perdere”, ha affermato Blume, collegando l’urgenza delle tariffe alla necessità di ristabilire condizioni competitive equilibrate. L’appello arriva in una fase in cui i costruttori del Dragone stanno rafforzando la loro presenza europea non soltanto nell’elettrico, ma anche nella tecnologia ibrida ricaricabile.

I dati sulle vendite e il nodo competitivo

Le elaborazioni della società di analisi Dataforce, citate da Autonews Europe, indicano che i brand cinesi hanno venduto 208.368 ibride plug-in in Europa, arrivando al 27,3% del segmento. Il dato equivale a quasi un veicolo su tre e mostra una penetrazione già rilevante in una categoria strategica per la transizione dell’automobile europea. La classifica dei modelli più venduti rafforza questa lettura: la BYD Seal U è prima, davanti a BYD Atto 2 e Jaecoo 7.

La prima vettura europea è la Volkswagen Tiguan, collocata al quarto posto. Per Blume, il sistema applicato alle elettriche costituisce un riferimento: “Le norme sulle elettriche funzionano. In questo ambito siamo competitivi in termini di prezzo. Il problema si pone con gli ibridi plug-in”. La distinzione evidenziata dal vertice di Volkswagen segnala che il confronto competitivo non è identico tra alimentazioni diverse e che il comparto plug-in è diventato il fronte più sensibile.

Nel complesso, nel primo semestre i marchi cinesi hanno commercializzato 685.990 veicoli, con un aumento del 101% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La loro quota è salita dal 5% al 9,5% in un anno, sempre secondo Dataforce. Per il gruppo tedesco, questa accelerazione è legata anche alle pressioni sulle vendite nel mercato interno cinese e alla conseguente spinta verso le esportazioni.

La richiesta europea e le scelte di Volkswagen

Blume auspica un’intesa nell’UE già nei prossimi mesi per misure capaci di riportare “condizioni di parità” sul mercato europeo. Il manager richiama inoltre una protezione più ampia dell’industria automobilistica continentale nell’ambito del Made in Europe. La posizione non esclude però l’importazione in Europa di veicoli prodotti in Cina, opzione che Volkswagen considera possibile per beneficiare di una base di costo inferiore.

Il gruppo ha invece escluso accordi per condividere gli impianti europei con case automobilistiche cinesi. Ne emerge una linea che separa l’uso della capacità produttiva cinese dalla tutela degli stabilimenti nel continente. L’eventuale scelta dell’Unione europea sui dazi potrebbe quindi incidere direttamente su prezzi, modelli disponibili e strategie industriali nel mercato delle plug-in.

FAQ

Cosa chiede Volkswagen all’Unione europea?

Sì, Volkswagen chiede dazi rapidi sulle ibride plug-in cinesi, sul modello delle tariffe già in vigore per le elettriche a batteria.

Quanto vale la quota cinese nelle plug-in europee?

Sì, i marchi cinesi raggiungono il 27,3% del mercato europeo delle ibride plug-in, con 208.368 veicoli venduti secondo Dataforce.

Quali plug-in cinesi guidano le vendite?

Sì, la BYD Seal U è prima, seguita da BYD Atto 2 e Jaecoo 7; la Volkswagen Tiguan è quarta.

Come sono cresciuti i marchi cinesi in Europa?

Sì, nel primo semestre hanno commercializzato 685.990 veicoli: +101% annuo e quota salita dal 5% al 9,5%, secondo Dataforce.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Quattroruote.