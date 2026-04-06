Home / PRODOTTI / Fitbit amplia il monitoraggio salute con tre nuove funzioni avanzate in arrivo per gli utenti

Fitbit aggiorna l’app: nuove funzioni salute, ma non ancora in Italia

L’aggiornamento 4.66 dell’app Fitbit introduce tre nuove funzioni salute annunciate da Google nel programma Public Preview: monitoraggio di alimentazione e idratazione, tracciamento del ciclo mestruale e una rinnovata area per il benessere mentale con metrica Resilience.

L’update è in distribuzione graduale su Android, ma le novità sono attive solo per gli utenti iscritti alla Public Preview nei mercati supportati.

In Italia, il programma di anteprima non è ancora disponibile: le funzioni restano quindi bloccate per la maggior parte degli utenti, sollevando interrogativi su tempi, modalità di rilascio e impatto sul posizionamento competitivo di Fitbit nell’ecosistema salute digitale di Google.

In sintesi:

Update 4.66 di Fitbit aggiunge alimentazione, idratazione, ciclo mestruale e benessere mentale.

Le funzioni sono disponibili solo tramite programma Public Preview , escluso l’Italia.

, escluso l’Italia. Nuova metrica Resilience sostituisce il precedente punteggio gestione dello stress.

sostituisce il precedente punteggio gestione dello stress. Gli iscritti a Fitbit Premium ricevono suggerimenti personalizzati sul ciclo tramite Coach.

Come cambiano alimentazione, ciclo e monitoraggio quotidiano in Fitbit

Con la versione 4.66, il pulsante di azione in basso a destra dell’app Fitbit su Android mostra due nuove opzioni: Idratazione e Cibo.

La sezione Idratazione riprende la logica già vista in passato per tracciare rapidamente i liquidi assunti durante la giornata.

La scheda Cibo, invece, per ora si limita a una funzione di ricerca manuale, nonostante Google abbia previsto l’integrazione di un lettore di codici a barre per velocizzare l’inserimento degli alimenti.

Scorrendo la scheda Salute, compare una nuova area Alimentazione, che centralizza le principali metriche nutrizionali: calorie bruciate, idratazione, obiettivo calorico, calorie ingerite, grassi, carboidrati e proteine, offrendo una visione di insieme finora assente nell’app.

Per il monitoraggio del ciclo mestruale, gli utenti possono registrare date e sintomi direttamente nel calendario Fitbit, integrando il dato nel resto della cronologia salute.

Gli abbonati a Fitbit Premium ottengono un supporto aggiuntivo: suggerimenti personalizzati tramite Coach, agganciati alle variazioni del ciclo e alle Focus Areas presenti nella scheda Salute, dove la sezione ciclo risulta ora più facilmente accessibile.

Resilience e benessere mentale: cosa cambia per gli utenti italiani

Nella scheda Salute fa il suo debutto un blocco dedicato al benessere mentale, con informazioni strutturate su Mindfulness e Risposte corporee, a sottolineare l’approccio sempre più integrato di Google tra fisico e psiche.

Il precedente “punteggio di gestione dello stress” è stato sostituito dalla nuova metrica Resilience (probabile traduzione italiana: “Resilienza”), che classifica lo stato dell’utente in tre livelli: basso, equilibrato o ottimale.

Questa rielaborazione punta a misurare quanto efficacemente l’organismo reagisca agli stimoli stressanti nel tempo, non solo nell’immediato.

Per accedere alle nuove funzioni è sufficiente aggiornare l’app Fitbit dalla pagina dedicata sul Google Play Store, toccando “Aggiorna” o “Installa”.

Resta però il nodo centrale per il mercato italiano: la disponibilità è oggi limitata al programma Public Preview, non ancora attivo in Italia.

Nel breve periodo, gli utenti italiani dovranno quindi attendere il rilascio generale, mentre sviluppatori e professionisti della salute digitale guardano a queste novità come anticipo dell’integrazione sempre più stretta tra Fitbit, ecosistema Google e servizi premium a pagamento.

FAQ

Quando arriveranno in Italia le nuove funzioni Fitbit annunciate da Google?

Al momento non esiste una data ufficiale per l’Italia. Il rilascio dipenderà dall’uscita dal programma Public Preview e dall’estensione dei server regionali.

Come si accede oggi alle funzioni di alimentazione e idratazione su Fitbit?

Attualmente sono disponibili solo agli utenti iscritti al programma Public Preview di Google. È necessario avere l’app Fitbit aggiornata alla versione 4.66 su Android.

La metrica Resilience sostituisce definitivamente il punteggio di stress Fitbit?

Sì, la nuova metrica Resilience rimpiazza il precedente punteggio di gestione dello stress, offrendo una classificazione in tre livelli: bassa, equilibrata o ottimale, con lettura più intuitiva.

Serve Fitbit Premium per usare il monitoraggio del ciclo mestruale?

No, il tracciamento base del ciclo è disponibile a tutti. Tuttavia, i suggerimenti personalizzati tramite Coach richiedono un abbonamento attivo a Fitbit Premium.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Fitbit e Google?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.