17 Agosto 2026

/ Home/FINTECH/JPMorgan punta a diventare la prima banca da mille miliardi di capitalizzazione

La notizia in sintesi JPMorgan Chase & Co. valeva 965 miliardi di dollari venerdì scorso.

valeva 965 miliardi di dollari venerdì scorso. Il titolo è salito del 21% negli ultimi tre mesi.

Mike Mayo ipotizza due trilioni di capitalizzazione in sette-otto anni.

ipotizza due trilioni di capitalizzazione in sette-otto anni. Gli utili record sono sostenuti da trading e investment banking.

JPMorgan verso mille miliardi di capitalizzazione

JPMorgan Chase & Co. si avvicina a diventare la prima banca al mondo con una capitalizzazione di mercato di mille miliardi di dollari. Al 17 agosto 2026, secondo l’analisi pubblicata da Money.it, l’istituto guidato da Jamie Dimon beneficia di utili record, dell’espansione nel trading e nell’investment banking e di una capacità di investimento superiore a quella dei concorrenti globali.

Venerdì scorso il valore di Borsa della banca era già pari a 965 miliardi di dollari, dopo un rialzo del 21% delle azioni negli ultimi tre mesi. Il traguardo del trilione rappresenterebbe un passaggio rilevante per il settore bancario, perché confermerebbe la distanza crescente tra JPMorgan Chase & Co. e gli altri grandi istituti finanziari internazionali.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La prospettiva è legata non soltanto alla performance del titolo, ma alla continuità con cui la banca ha trasformato la propria forza patrimoniale in crescita operativa, quote di mercato e capacità di reinvestimento.

Utili, quote di mercato e bilancio fortezza

Per Mike Mayo, la capacità di JPMorgan Chase & Co. di finanziare una crescita più elevata può favorire il superamento dei mille miliardi di dollari e, nel tempo, spingere la capitalizzazione fino a due trilioni. L’orizzonte indicato dall’analista è di sette-otto anni, una previsione che dipende soprattutto dall’aumento degli utili per azione e non da una semplice rivalutazione dei multipli di mercato.

Nell’ultimo decennio la banca ha guadagnato quote nelle principali linee di business, ottimizzando le attività e mantenendo utili costanti rispetto alle altre banche globali. Jamie Dimon ha definito questa impostazione un “fortress balance sheet”, cioè un bilancio fortezza, elemento centrale della percezione di solidità dell’istituto.

Il modello descritto da Money.it funziona come un ciclo di autofinanziamento: il rendimento sul capitale tangibile comune resta sopra il costo del capitale e i surplus vengono reinvestiti in filiali, banchieri, tecnologia e sviluppo internazionale. Il risultato atteso è un’ulteriore espansione nei depositi, nelle carte di credito, nei mercati dei capitali e nell’attività bancaria complessiva.

Il consenso resta orientato alla crescita

La lettura di Wells Fargo è coerente con il consenso di Wall Street: su 26 analisti che seguono il titolo, 15 esprimono un giudizio “buy” o “strong buy”. Il prezzo obiettivo medio è indicato intorno a 373 dollari, con stime comprese tra 305 e 420 dollari.

Il dato più significativo è che il possibile percorso verso due trilioni richiederebbe risultati economici duraturi. Per JPMorgan Chase & Co., la conseguenza futura non sarebbe solo un primato di valore, ma il consolidamento di una leadership costruita sulla capacità di reinvestire gli utili.

Resta quindi decisiva la tenuta delle attività che hanno sostenuto gli ultimi risultati, in particolare trading e investment banking.

FAQ

Quanto valeva JPMorgan venerdì scorso?

Sì, la capitalizzazione di JPMorgan Chase & Co. era pari a 965 miliardi di dollari venerdì scorso, secondo i dati riportati da Money.it.

Quanto è salito il titolo JPMorgan?

Sì, le azioni di JPMorgan Chase & Co. sono salite del 21% negli ultimi tre mesi, sostenute da utili record.

Quali attività hanno sostenuto gli utili?

Sì, l’impennata dell’attività di trading e le operazioni di investment banking hanno alimentato in particolare gli utili record della banca.

Quando potrebbe raggiungere due trilioni?

Sì, Mike Mayo indica un orizzonte di sette-otto anni, a condizione che crescano soprattutto gli utili per azione.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Money.it.