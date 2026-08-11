Nvidia e sei big di Wall Street mobilitano oltre 500 miliardi per l’AI

11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Nvidia punta a mobilitare oltre 500 miliardi per infrastrutture di intelligenza artificiale.

punta a mobilitare oltre 500 miliardi per infrastrutture di intelligenza artificiale. Sei grandi gruppi finanziari creeranno piattaforme indipendenti per finanziare data center e GPU.

Il piano privilegia debito e capitale istituzionale, senza un unico fondo già costituito.

La scommessa è rendere la capacità di calcolo un asset infrastrutturale finanziabile.

( Riassunto generato con AI)

Nvidia porta l’AI nella finanza infrastrutturale

Nvidia ha annunciato il 10 agosto una partnership con Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs e KKR per mobilitare oltre 500 miliardi di dollari di capitale di terzi destinato alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. L’iniziativa, presentata tra Wall Street e il mercato globale dei data center, punta a offrire ai clienti del gruppo risorse finanziarie su larga scala e condizioni competitive per acquistare capacità di calcolo, costruire “fabbriche di IA”, sviluppare reti energetiche e realizzare nuovi impianti.

Il progetto risponde al fabbisogno crescente di capitale richiesto da hyperscaler, laboratori di frontiera e imprese che devono finanziare GPU, server, energia, raffreddamento e costruzione dei data center prima che tali strutture producano ricavi. Per Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia, l’obiettivo è trattare la potenza di calcolo come un’infrastruttura produttiva, non più soltanto come una spesa tecnologica soggetta a rapido deprezzamento.

La cifra comunicata non rappresenta un fondo unico né un investimento immediato garantito: indica il capitale che i partner intendono mobilitare nel tempo attraverso più piattaforme e operazioni autonome. Restano invece non definiti tempi, importi per singolo progetto e struttura dettagliata degli accordi.

Come funzioneranno le piattaforme finanziarie

Le intese prevedono piattaforme di finanziamento indipendenti, nelle quali investitori istituzionali, credito privato, fondi assicurativi e capitali di lungo periodo potranno valutare singoli progetti collegati all’ecosistema Nvidia. Il focus dichiarato è soprattutto sul debito, mentre Goldman Sachs opererà come unica banca d’affari e lead bookrunner nelle future emissioni di debito pubblico.

La tesi industriale è che GPU e infrastrutture AI possano generare flussi di cassa tramite il noleggio e l’utilizzo della capacità computazionale, analogamente a beni quali reti energetiche, torri di telecomunicazione o infrastrutture digitali. Huang ha affermato: “Queste sono ora risorse che generano ricavi: produttive, durature, fungibili e flessibili”.

Le società finanziarie manterranno la valutazione autonoma di domanda, utilizzo, flussi di cassa e valore residuo di ogni operazione. In alcuni casi Nvidia potrebbe sostenere fino al 25% del rischio legato a una perdita di valore dell’hardware, ma il capitale principale resterebbe di terzi.

David Solomon, CEO di Goldman Sachs, ha definito l’attuale fase “un momento cruciale di uno storico ciclo di investimenti nell’AI”. Larry Fink di BlackRock ha collegato l’operazione a una nuova fase dell’ingegneria finanziaria, mentre Jon Gray di Blackstone ha evidenziato l’aumento della domanda di AI nelle società partecipate dal gruppo.

La sfida resta la sostenibilità degli investimenti

Per Nvidia, facilitare il finanziamento dei propri clienti amplia potenzialmente il mercato dei sistemi di calcolo e riduce la pressione sui loro bilanci. Tuttavia l’operazione arriva mentre il mercato osserva con attenzione l’aumento della spesa AI e dell’indebitamento necessario per sostenerla.

Il punto decisivo sarà la capacità dei data center di produrre ricavi sufficienti a coprire finanziamenti, costi energetici e rinnovo dell’hardware. Joe Bae e Scott Nuttall, co-CEO di KKR, hanno richiamato la centralità dell’esecuzione: l’ambizione, da sola, non basta.

FAQ

Quali società partecipano al piano Nvidia?

Sì, partecipano Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs e KKR, insieme a Nvidia.

I 500 miliardi sono già disponibili?

No, la cifra è un obiettivo di capitale di terzi da mobilitare nel tempo attraverso più piattaforme indipendenti, non un fondo unico già finanziato.

Che cosa finanzieranno le nuove piattaforme?

Sì, finanzieranno GPU, server, data center, sistemi di raffreddamento, infrastrutture energetiche e capacità di calcolo destinata a hyperscaler, laboratori AI e imprese.

Nvidia assumerà direttamente tutto il rischio?

No, Nvidia ha indicato un eventuale supporto fino al 25% del rischio di una singola opportunità, mentre i finanziatori valuteranno autonomamente ogni progetto.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, CNBC, CoinDesk, Criptovaluta.it®, FinanceFeeds, The Cryptonomist, Wall Street Italia e la Repubblica.