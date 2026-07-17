17 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / JPMorgan, Dimon: l’AI ha ridotto il personale fino al 40% in alcune divisioni

La notizia in sintesi

JPMorgan Chase collega l’AI a riduzioni del personale in alcune divisioni.

collega l’AI a riduzioni del personale in alcune divisioni. I tagli indicati da Jamie Dimon variano tra il 30% e il 40%.

variano tra il 30% e il 40%. La banca punta sulla mobilità interna e sulla riqualificazione dei dipendenti.

I costi dei token AI restano limitati, ma sono attesi in aumento.

(Riassunto generato con AI)

L’AI cambia l’organico di JPMorgan Chase

JPMorgan Chase, guidata dal CEO Jamie Dimon, riconosce per la prima volta che l’intelligenza artificiale ha già ridotto il personale in alcune divisioni della banca. La conferma è arrivata durante la presentazione dei risultati finanziari trimestrali, quando Dimon ha illustrato gli effetti dei guadagni di efficienza ottenuti con le tecnologie AI. In determinate aree aziendali, le riduzioni dell’organico sono state comprese tra il 30% e il 40%.

Il tema riguarda il rapporto tra automazione, produttività e lavoro nel settore finanziario, dove l’adozione di modelli generativi sta procedendo insieme alla ricerca di processi più efficienti. Per la banca, l’obiettivo dichiarato non è soltanto comprimere le strutture, ma gestire il cambiamento delle competenze. Dimon ha indicato che l’AI può rendere alcune funzioni sensibilmente più snelle, pur senza delineare un impatto uniforme sull’intera organizzazione.

La portata della dichiarazione sta nel dato concreto: l’intelligenza artificiale non è descritta solo come prospettiva tecnologica, ma come uno strumento che ha già prodotto conseguenze operative sull’organico di una grande banca globale.

Efficienza, ricollocazioni e costi tecnologici

Rispondendo alla domanda su una possibile organizzazione più snella, Jamie Dimon ha dichiarato che “enormi incrementi di efficienza in alcune parti dell’azienda” sono attesi da JPMorgan Chase. I benefici di produttività hanno già consentito di eliminare alcune posizioni. Tuttavia, il CEO ha precisato che “la maggior parte di quelle persone ha ricevuto offerte per ricoprire altri ruoli all’interno della società”.

La distinzione è rilevante perché separa la soppressione di specifiche mansioni dalla fuoriuscita automatica delle persone coinvolte. La banca sta infatti investendo nella riqualificazione della forza lavoro. “Ci stiamo preparando per assicurarci di poter riqualificare i nostri dipendenti”, ha spiegato Dimon, presentando la transizione come una riallocazione delle competenze oltre che come una leva di efficienza.

Sul piano dei costi, il direttore finanziario Jeremy Barnum ha affermato che le spese per i token usati dai modelli AI sono al momento “trascurabili”. Barnum ha però anticipato una crescita nella seconda metà dell’anno. L’estensione dell’uso dei modelli generativi può quindi aumentare i costi computazionali, anche se l’istituto non rileva ancora un impatto significativo sulle spese complessive.

Un impatto ancora in evoluzione

Il caso di JPMorgan Chase evidenzia una fase di trasformazione non lineare. L’AI sta già generando efficienze misurabili in alcune funzioni, ma non offre un esito identico per ogni area aziendale né una previsione certa sull’occupazione futura. La scelta di accompagnare i tagli di posizione con offerte interne e formazione segnala che la capacità di ricollocare le persone sarà centrale nella gestione della tecnologia.

Resta inoltre da osservare il rapporto tra risparmi operativi e costi infrastrutturali: l’aumento nell’uso dei modelli può rendere più rilevante la spesa per token e capacità computazionale.

FAQ

Quanto personale ha ridotto JPMorgan Chase?

Sì, Jamie Dimon ha indicato riduzioni comprese tra il 30% e il 40% in alcune aree aziendali, attribuite ai guadagni di efficienza ottenuti con l’intelligenza artificiale.

L’AI ha causato licenziamenti nella banca?

Sì, alcune posizioni sono state eliminate, ma Dimon ha dichiarato che la maggior parte delle persone coinvolte ha ricevuto offerte per altri ruoli interni.

JPMorgan Chase formerà i dipendenti?

Sì, la banca sta investendo nella riqualificazione della forza lavoro per preparare i dipendenti alla transizione tecnologica e riallocare competenze all’interno della società.

Quanto incidono oggi i token AI?

Sì, secondo Jeremy Barnum i costi dei token sono attualmente trascurabili, anche se la banca prevede un loro incremento nella seconda metà dell’anno.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.