Inps, quasi 27 miliardi erogati nel 2025 per le prestazioni alle famiglie

17 Agosto 2026

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La notizia in sintesi INPS ha erogato quasi 27 miliardi per le prestazioni familiari nel 2025.

ha erogato quasi 27 miliardi per le prestazioni familiari nel 2025. L’assegno unico assorbe 19,8 miliardi, la quota più rilevante delle risorse.

Congedi, maternità, bonus nido e nuovi nati completano il quadro degli interventi.

Il sistema resta frammentato e più orientato ai trasferimenti che ai servizi.

INPS, quasi 27 miliardi alle famiglie nel 2025

INPS ha erogato nel 2025 quasi 27 miliardi di euro per le prestazioni destinate alle famiglie in Italia, secondo i dati riferiti nel testo della notizia diffusa da Roma. La voce principale è l’assegno unico, che da solo vale 19,8 miliardi di euro.

Alle altre misure vanno 2,8 miliardi per i congedi parentali, 2,5 miliardi per maternità e paternità, 758 milioni per il bonus nido, 245 milioni per il bonus mamme e 206 milioni per il bonus nuovi nati. Il dato evidenzia l’ampiezza delle risorse trasferite alle famiglie nel corso dell’anno.

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Il tema centrale non riguarda però soltanto il volume della spesa. La fotografia descritta dalla fonte richiama infatti un sistema di sostegni ancora frammentato, nel quale la componente economica appare più strutturata rispetto alla disponibilità di servizi.

Le misure finanziate e il peso dell’assegno unico

L’assegno unico rappresenta la parte largamente prevalente delle erogazioni familiari di INPS: con 19,8 miliardi, concentra gran parte dei quasi 27 miliardi complessivi indicati per il 2025. Seguono i congedi parentali, con 2,8 miliardi, e le prestazioni di maternità e paternità, pari a 2,5 miliardi.

I bonus hanno invece dimensioni finanziarie inferiori: 758 milioni per il bonus nido, 245 milioni per il bonus mamme e 206 milioni per il bonus nuovi nati. Le cifre riportate delineano interventi rivolti a fasi diverse della vita familiare, dalla nascita dei figli alla loro cura.

La fonte segnala tuttavia che l’articolazione delle misure non equivale a un sistema pienamente integrato. Il punto critico evidenziato è il divario tra trasferimenti monetari e servizi: le risorse economiche sono consistenti, mentre il modello resta descritto come meno solido sul fronte dell’offerta di servizi alle famiglie.

Il nodo futuro resta l’equilibrio tra soldi e servizi

Il dato 2025 di INPS mostra che il sostegno alle famiglie passa soprattutto attraverso prestazioni e bonus. L’assegno unico è il perno finanziario del sistema, mentre le altre voci affiancano esigenze specifiche legate a genitorialità, congedi e cura dei figli.

La conseguenza indicata dalla notizia è soprattutto qualitativa: la rilevanza delle somme stanziate non supera il problema della frammentazione. Il confronto futuro riguarda quindi la capacità di rendere coerenti i trasferimenti con servizi effettivamente adeguati ai bisogni familiari.

FAQ

Quanto ha erogato INPS alle famiglie nel 2025?

Sì, INPS ha erogato quasi 27 miliardi di euro nel 2025 per prestazioni rivolte alle famiglie.

Qual è la prestazione familiare più finanziata?

Sì, l’assegno unico è la misura più finanziata: nel 2025 ha ricevuto 19,8 miliardi di euro.

Quanto valgono i congedi parentali?

Sì, i congedi parentali valgono 2,8 miliardi di euro tra le prestazioni familiari erogate da INPS nel 2025.

Quali importi hanno bonus nido e nuovi nati?

Sì, il bonus nido riceve 758 milioni, mentre il bonus nuovi nati vale 206 milioni di euro.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.