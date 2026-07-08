8 Luglio 2026

Home / FINTECH / Bonus nido, ai Comuni i controlli sugli asili autorizzati per accelerare i pagamenti

La notizia in sintesi

Dal 1° luglio 2026 cambia la gestione dei controlli sul bonus nido.

I Comuni dovranno trasmettere all’ INPS i dati delle strutture autorizzate.

i dati delle strutture autorizzate. La novità punta a velocizzare istruttoria e pagamento del contributo alle famiglie.

Prima scadenza operativa fissata al 1° settembre 2026.

(Riassunto generato con AI)

Bonus nido, cosa cambia dal 2026

Il bonus nido cambia in un passaggio chiave dal 1° luglio 2026: l’INPS potrà contare su un flusso diretto di dati inviati da Comuni ed enti territoriali competenti per verificare quali asili nido e servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati, siano autorizzati. La novità, prevista dal decreto Lavoro, DL n. 62/2026, convertito nella Legge n. 112/2026, interviene sul piano operativo e non modifica la finalità della misura, che resta il sostegno alle famiglie con figli piccoli.

Secondo quanto reso noto dall’INPS con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il 6 luglio 2026, il nuovo sistema serve a semplificare e accelerare il procedimento di pagamento. Il motivo è chiaro: disporre in anticipo di dati certi sulle strutture abilitate dovrebbe ridurre i controlli successivi e alleggerire gli adempimenti amministrativi legati alle domande.

Il nuovo flusso tra enti locali e INPS

Il riferimento normativo è l’articolo 6, comma 5-bis del decreto, come modificato in sede di conversione. La disposizione introduce un canale informativo diretto tra enti locali e INPS. In concreto, Comuni e altri soggetti territoriali competenti dovranno trasmettere i dati identificativi degli asili nido e delle strutture autorizzate a svolgere servizi educativi per l’infanzia, compreso il codice fiscale e gli altri elementi utili alla corretta identificazione.

Si tratta di informazioni decisive per accertare che la struttura indicata nella domanda sia regolarmente abilitata all’esercizio dell’attività. Fino a oggi, una parte delle verifiche poteva richiedere controlli aggiuntivi, con possibili rallentamenti nell’istruttoria. Con la trasmissione preventiva dei dati, l’Istituto potrà incrociare in modo più rapido le richieste delle famiglie con l’elenco delle strutture autorizzate.

La fase iniziale del nuovo sistema prevede una scadenza precisa: gli enti locali dovranno inviare le informazioni entro il 1° settembre 2026. Questo primo passaggio servirà a formare il flusso iniziale dei dati e rappresenta il punto di partenza di un meccanismo che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe diventare stabile. La misura si inserisce inoltre in un percorso di semplificazione già avviato, dopo l’introduzione della validità triennale delle domande per il bonus nido.

Effetti attesi per famiglie e amministrazione

L’intervento non introduce un nuovo contributo e non cambia i requisiti di fondo del bonus nido, che resta collegato alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il valore della novità sta soprattutto nell’efficienza amministrativa: controlli più immediati, minore rischio di richieste integrative e tempi potenzialmente più rapidi per il riconoscimento delle somme spettanti.

Per le famiglie il possibile beneficio è una gestione più lineare delle pratiche; per l’INPS, una base informativa più completa e aggiornata. È su questo equilibrio tra funzione sociale della misura e affidabilità del procedimento che si gioca l’impatto concreto della riforma operativa.

FAQ

Quando cambia il bonus nido?

Sì, il cambiamento operativo scatta dal 1° luglio 2026 e riguarda i controlli sulle strutture educative ammesse al contributo.

Chi deve inviare i dati all’INPS?

Sì, devono farlo i Comuni e gli altri soggetti territoriali competenti, trasmettendo i dati identificativi delle strutture autorizzate.

Quali dati saranno comunicati?

Sì, tra i dati da trasmettere rientra il codice fiscale della struttura e gli altri elementi utili alla sua corretta identificazione.

Entro quando parte il primo invio?

Sì, nella prima applicazione gli enti locali dovranno inviare le informazioni all’INPS entro il 1° settembre 2026.

Da quali fonti è verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto deriva da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Investireoggi.