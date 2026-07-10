10 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / JPMorgan Chase testa agenti AI per portafogli, backtest oltre il 60/40

La notizia in sintesi

JPMorgan Chase ha testato agenti AI per gestire l’allocazione tra azioni e obbligazioni.

ha testato agenti AI per gestire l’allocazione tra azioni e obbligazioni. Nei backtest su oltre vent’anni, il miglior agente ha superato il portafoglio 60/40.

Il vantaggio medio annuo indicato è di 0,7 punti percentuali con minore volatilità.

Per ora il progetto resta nella fase di ricerca, senza prodotti live per i clienti.

(Riassunto generato con AI)

JPMorgan sperimenta agenti AI per i portafogli

JPMorgan Chase ha sviluppato agenti basati su intelligenza artificiale capaci di modificare dinamicamente il peso di azioni e obbligazioni in base alle condizioni di mercato. Secondo quanto riportato da Crypto Briefing, nelle ultime analisi storiche il miglior modello ha battuto il tradizionale portafoglio 60/40 su oltre due decenni di simulazioni. Il progetto, guidato dallo strategist Thomas Salopek, punta a capire quando aumentare l’esposizione all’azionario e quando invece ripiegare sull’obbligazionario.

I risultati descritti sono rilevanti per un motivo preciso: l’industria della gestione attiva fatica da anni a superare in modo stabile i benchmark passivi dopo i costi.

In questo quadro, una strategia sistematica capace di aggiungere rendimento mantenendo il rischio sotto controllo viene osservata con attenzione, soprattutto se sostenuta da strumenti AI applicati alla lettura dei regimi di mercato.

Risultati, limiti e lettura del test

Nel backtest, il migliore tra gli agenti AI di JPMorgan ha superato il benchmark 60/40 di 0,7 punti percentuali l’anno. La fonte traduce il dato in un esempio semplice: se un portafoglio bilanciato standard avesse reso l’8% annuo, il sistema della banca avrebbe prodotto l’8,7%. Non solo. La strategia avrebbe anche registrato una volatilità inferiore rispetto al portafoglio di riferimento.

Un secondo elemento citato è il confronto interno: l’approccio AI avrebbe fatto meglio anche dell’attuale modello di market regime basato su regole già usato da JPMorgan a fini di ricerca.

Il punto decisivo, però, è un altro: questi agenti non sono ancora impiegati in operatività reale. La banca non ha lanciato sistemi di trading live né prodotti destinati alla clientela costruiti su questa tecnologia. Per questo il risultato va letto come una prova di concetto e non come una soluzione già validata dal mercato.

I backtest, per definizione, misurano come un modello avrebbe reagito a scenari già osservati; non dimostrano automaticamente la tenuta futura davanti a condizioni nuove, a costi di esecuzione reali e a capitale effettivamente esposto.

La stessa notizia segnala però che l’adozione di strumenti AI già esistenti ha contribuito a un aumento del 20% delle vendite lorde nella divisione private banking della banca. Inoltre, JPMorgan ha indicato l’intenzione di distribuire agenti autonomi di più lunga operatività nel corso del 2026.

Questo suggerisce che la banca considera l’intelligenza artificiale non come un esperimento isolato, ma come un asse strutturale di sviluppo per il business e, potenzialmente, per la gestione patrimoniale.

Cosa cambia per mercato e investitori

Se confermato fuori dai test, un extra-rendimento costante di 70 punti base l’anno avrebbe un peso concreto in un settore dove anche piccoli scarti dai benchmark sono difficili da ottenere. Ma il nodo resta l’esecuzione reale. Finché gli agenti di JPMorgan non affronteranno mercati non “visti” in addestramento, con costi e frizioni operative effettive, il vantaggio resta teorico.

La conseguenza più immediata è quindi metodologica: il caso segnala un progresso importante nell’uso dell’AI in finanza, ma non autorizza ancora conclusioni definitive sull’efficacia commerciale o sulla replicabilità per gli investitori.

FAQ

Cosa ha sviluppato JPMorgan?

Sì, JPMorgan Chase ha sviluppato agenti AI che spostano l’allocazione tra azioni e obbligazioni in base alle condizioni di mercato.

Quanto ha reso il miglior agente AI?

Sì, nei backtest il miglior agente ha superato il portafoglio 60/40 di 0,7 punti percentuali l’anno.

Il sistema è già usato con soldi reali?

No, al momento la tecnologia resta nella fase di ricerca e backtesting, senza sistemi live o prodotti per clienti.

Chi guida il progetto dentro JPMorgan?

Sì, il progetto è guidato dallo strategist di JPMorgan Thomas Salopek, come indicato nella fonte originaria.

Da quali fonti è verificato questo contenuto?

Sì, questo contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.