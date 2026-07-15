Warren Buffett interrompe le donazioni alla Gates Foundation dopo 19 anni

15 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Warren Buffett interrompe le donazioni annuali alla Gates Foundation .

interrompe le donazioni annuali alla . Quasi 6 miliardi di dollari saranno assegnati alle fondazioni della famiglia Buffett .

. La quota residua in Berkshire Hathaway sarà distribuita entro il 2034.

sarà distribuita entro il 2034. La scelta arriva dopo il raffreddamento dei rapporti con Bill Gates.

Riassunto generato con AI)

Buffett cambia la strategia delle donazioni

Warren Buffett, investitore statunitense e fondatore di Berkshire Hathaway, nel 2026 interrompe per la prima volta dal 2006 le donazioni alla Gates Foundation, dopo quasi vent’anni di collaborazione filantropica. L’annuncio riguarda 12 milioni di azioni di classe B, valutate complessivamente circa 6 miliardi di dollari, che saranno destinate esclusivamente alle fondazioni della famiglia Buffett.

La decisione, comunicata nelle ultime ore, segna un cambio di indirizzo per il 95enne finanziere: l’obiettivo è concentrare le risorse residue nelle organizzazioni guidate dai figli, dopo oltre 48 miliardi di dollari donati alla fondazione creata da Bill Gates e Melinda French Gates.

Il perché della svolta emerge dal progressivo raffreddamento dei rapporti tra Buffett e Gates, sullo sfondo delle questioni reputazionali legate ai contatti di Gates con il finanziere Jeffrey Epstein.

Le quattro fondazioni della famiglia Buffett

La parte maggiore della nuova donazione, 9 milioni di azioni per circa 4,5 miliardi di dollari, andrà alla Susan Thompson Buffett Foundation, intitolata alla moglie scomparsa dell’investitore e presieduta dalla figlia Susie Buffett. Un milione di azioni, dal valore stimato di circa 500 milioni di dollari ciascuno, sarà invece assegnato alla Howard G. Buffett Foundation, alla NoVo Foundation e alla Sherwood Foundation.

Le organizzazioni sono gestite rispettivamente da Howard Buffett, Peter Buffett e Susie Buffett. Buffett ha inoltre stabilito che l’intera partecipazione residua in Berkshire Hathaway, valutata circa 140 miliardi di dollari, venga trasferita alle quattro fondazioni entro il 31 dicembre 2034.

«La mortalità è imprevedibile, ma tutte le mie azioni rimanenti saranno donate a queste quattro fondazioni entro il 31 dicembre 2034», ha scritto Buffett nella comunicazione ufficiale. La scelta rende più definito il passaggio generazionale della sua filantropia.

Il rapporto con Gates e l’indagine

Nel 2006 Buffett aveva assunto un impegno definito «irrevocabile» verso la Gates Foundation, divenuta negli anni la principale destinataria delle sue elargizioni. Solo nel 2025 la fondazione aveva ricevuto 9,4 milioni di azioni Berkshire Hathaway, per circa 4,6 miliardi di dollari.

Secondo quanto ricostruito da Fortune, il distacco è maturato dopo il divorzio tra Bill Gates e Melinda French Gates nel 2021, anno in cui Buffett lasciò il consiglio della fondazione dopo quindici anni. In un’intervista a CNBC dello scorso marzo, Buffett ha detto: «C’erano molte cose che non conoscevo».

Documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense indicano che Epstein cercò rapporti con persone vicine alla fondazione. Gates non è accusato di attività criminali e ha definito gli incontri con Epstein un «grave errore di giudizio».

Le prospettive finanziarie della Gates Foundation

Secondo il Wall Street Journal, Buffett aveva sospeso la consueta donazione di metà anno in attesa dell’indagine indipendente affidata allo studio WilmerHale sui possibili collegamenti tra fondazione ed Epstein. Alla domanda su una ripresa dei finanziamenti, aveva risposto: «Aspetterò di vedere come si evolverà la situazione».

La Gates Foundation ha però ribadito la propria solidità finanziaria: le donazioni Buffett, superiori a 47 miliardi di dollari, hanno sostenuto l’espansione delle attività. L’organizzazione prevede di investire oltre 200 miliardi di dollari nei prossimi vent’anni, prima della conclusione della missione nel 2045.

L’assenza delle future donazioni annuali modifica quindi un rapporto storico, senza cancellare il peso delle risorse già ricevute.

FAQ

Quanto dona Buffett nel 2026?

Sì, Buffett donerà 12 milioni di azioni Berkshire Hathaway di classe B, per un valore complessivo stimato di circa 6 miliardi di dollari.

La Gates Foundation riceverà fondi nel 2026?

No, per la prima volta dal 2006 la Gates Foundation non riceverà alcuna quota della donazione annuale di Warren Buffett.

Quali fondazioni riceveranno le azioni?

Sì, le beneficiarie saranno Susan Thompson Buffett Foundation, Howard G. Buffett Foundation, NoVo Foundation e Sherwood Foundation.

Entro quando saranno donate le azioni residue?

Sì, Warren Buffett ha indicato il 31 dicembre 2034 come termine per trasferire tutte le azioni rimanenti alle quattro fondazioni familiari.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Fortune Italia.