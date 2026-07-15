15 Luglio 2026

Home / FINTECH / JPMorgan punta sull’Italia: investiti 90 miliardi da inizio anno

La notizia in sintesi

JPMorgan conferma l’interesse strategico per gli investimenti in Italia .

conferma l’interesse strategico per gli investimenti in . Jamie Dimon indica circa 90 miliardi di finanza dall’inizio dell’anno.

indica circa 90 miliardi di finanza dall’inizio dell’anno. Il CEO sollecita un mercato europeo dei capitali realmente integrato.

Per Dimon, fusioni bancarie e maggiore scala rafforzerebbero l’Europa.

(Riassunto generato con AI)

JPMorgan rafforza la presenza finanziaria in Italia

JPMorgan punta sull’Italia e, dall’inizio dell’anno, ha messo a terra circa 90 miliardi di “finanza” collegata ad attività nel Paese. Lo ha dichiarato il CEO Jamie Dimon in un’intervista a Il Sole 24 Ore, illustrando la strategia della maggiore banca statunitense nel quadro della sicurezza economica, delle infrastrutture, dell’energia e della difesa.

Gli interventi riguardano operatori energetici come ENI, Enel, SNAM e Italgas, realtà infrastrutturali come Fibercop e la filiera della difesa con Magnaghi Aerospace. Per Dimon, l’Italia ha esigenze specifiche di resilienza, soprattutto in ambito infrastrutturale, di sicurezza energetica e difesa.

Il banchiere ha ricordato che JPMorgan è presente in Italia da 110 anni e che il compito storico dell’istituto è “aiutare l’economia a crescere”.

Investimenti, fusioni bancarie e mercato unico dei capitali

I circa 90 miliardi citati da Dimon si inseriscono nella Security and Resiliency Initiative, programma da 1.500 trilioni di dollari in dieci anni destinato a facilitare, finanziare e investire nei settori considerati vitali per la sicurezza economica negli USA e nei Paesi occidentali. L’attenzione all’Italia, dunque, viene collocata dal CEO in una cornice più ampia, dove capitale privato, infrastrutture e autonomia economica risultano strettamente collegati.

Nell’intervista a Il Sole 24 Ore, Dimon ha affrontato anche il nuovo risiko bancario a Piazza Affari, citando l’OPAS di Intesa SanPaolo su MPS-Monte dei Paschi di Siena e l’espansione di UniCredit, per la quale sarebbero tre le opzioni di M&A attorno a Piazza Gae Aulenti.

La posizione espressa è favorevole alle operazioni di fusione e acquisizione non soltanto tra banche italiane, ma anche a livello europeo. Il ragionamento parte dalla dimensione degli istituti: “Gli istituti europei sono piccoli: i dieci maggiori dell’Area insieme eguagliano la market cap di JP Morgan. Per non parlare delle banche cinesi”, ha affermato Dimon.

Il nodo centrale, secondo il CEO, resta la costruzione di un mercato dei capitali realmente unificato nell’UE. Dimon ha invitato l’Europa ad accelerare sulla Savings and Investments Union, sostenendo che i governi non dovrebbero stabilire cosa sia preferibile, poiché “dovrebbe essere il mercato a decidere”.

Il messaggio collega quindi la crescita delle banche, la disponibilità di capitali e la competitività delle imprese. Una maggiore integrazione finanziaria europea, nella lettura proposta, potrebbe tradursi in vantaggi per cittadini, aziende e sistema finanziario del continente.

Dazi USA e pressione per una risposta europea

Dimon ha definito i dazi annunciati dall’amministrazione di Donald Trump una “sveglia all’Europa”, ribadendo la necessità di un continente più unito. Il riferimento non riguarda soltanto il commercio, ma la capacità europea di rafforzare i propri strumenti economici e finanziari.

Il CEO ha richiamato anche le analisi di Mario Draghi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della BCE, invitando l’Europa a tradurre in pratica le indicazioni contenute nel Rapporto sulla competitività. La conseguenza prospettata è chiara: senza maggiore scala bancaria e un mercato dei capitali integrato, l’Europa rischia di restare meno competitiva rispetto agli Stati Uniti e alla Cina.

FAQ

Quanto ha investito JPMorgan in Italia?

Sì, Jamie Dimon ha indicato circa 90 miliardi di “finanza” messi a terra dall’inizio dell’anno per attività in Italia.

Quali aziende italiane sono state citate?

Sì, sono stati citati ENI, Enel, SNAM, Italgas, Fibercop e Magnaghi Aerospace.

Cos’è la Security and Resiliency Initiative?

Sì, è l’iniziativa di JPMorgan da 1.500 trilioni di dollari in dieci anni per settori vitali alla sicurezza economica.

Perché Dimon sostiene fusioni tra banche?

Sì, Dimon ritiene gli istituti europei troppo piccoli e auspica operazioni di M&A italiane ed europee per aumentare la scala.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Money.it.