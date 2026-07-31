Carta d’identità elettronica senza scadenza per gli over 70 dal 30 luglio

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Carta d’identità elettronica illimitata per nuove richieste degli over 70 dal 30 luglio 2026.

illimitata per nuove richieste degli over 70 dal 30 luglio 2026. La misura non modifica le CIE già emesse e ancora valide.

Il documento resta valido, ma l’autenticazione digitale dura dieci anni.

Previste eccezioni per impronte non acquisibili e richiedenti protezione internazionale.

Riassunto generato con AI

CIE senza scadenza per gli over 70

La Carta d’identità elettronica cambia durata per i cittadini che hanno già compiuto 70 anni: dal 30 luglio 2026 le nuove CIE richieste dagli ultrasettantenni in Italia, anche presso gli uffici consolari, vengono emesse con validità illimitata. La misura, introdotta dal decreto PNRR e resa operativa dalle indicazioni del Ministero dell’Interno, punta a ridurre rinnovi periodici e pratiche anagrafiche per anziani, familiari e caregiver.

Il requisito decisivo è l’età posseduta nel giorno della domanda: chi presenta richiesta a 69 anni riceve ancora il documento con durata ordinaria, anche se compirà 70 anni prima della consegna. La novità riguarda esclusivamente le nuove emissioni e non trasforma automaticamente le carte già in circolazione.

Come ricostruito anche da Rita Galimberti, la CIE “a vita” semplifica il riconoscimento personale e l’espatrio nei Paesi che accettano il documento italiano. Non elimina però ogni futura esigenza di rinnovo, perché le funzioni digitali seguono regole diverse dalla validità fisica della tessera.

Chi ottiene il documento e cosa non cambia

La regola è non retroattiva: chi possiede una CIE valida deve usarla fino alla scadenza stampata, senza aggiornamenti automatici né obbligo di richiedere subito una nuova carta. Al rinnovo successivo, se la domanda è presentata dopo il settantesimo compleanno, il sistema degli uffici comunali attribuisce la validità illimitata.

Nello spazio dedicato alla scadenza comparirà la dicitura “ILLIMITATA”; nella zona a lettura ottica sarà invece utilizzato il codice convenzionale “990101”. Il rinnovo ordinario della CIE può essere richiesto nei 180 giorni precedenti alla scadenza, mentre restano possibili nuove emissioni in caso di furto, smarrimento o deterioramento.

La distinzione centrale riguarda il microchip: il certificato elettronico per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, alle app CieID e CieSign, conserva una validità di dieci anni. Terminato quel periodo, la carta resta utilizzabile come documento di identità e, per gli italiani, per l’espatrio, ma può essere rinnovata per mantenere attive le funzioni di autenticazione.

Restano esclusi dalla durata illimitata gli over 70 temporaneamente impossibilitati a rilasciare impronte digitali, per i quali la CIE dura al massimo 12 mesi, e i richiedenti protezione internazionale, la cui carta mantiene validità triennale.

Effetti pratici per documenti cartacei e servizi digitali

La riforma riduce un adempimento che può essere complesso per persone con minore autonomia, ma non rende superflua l’attenzione alla componente digitale. Chi utilizza la CIE per entrare nei portali pubblici dovrà valutare il rinnovo dopo dieci anni, pur avendo un documento fisico senza scadenza.

Per chi possiede ancora una carta cartacea, il passaggio alla CIE assume rilievo ulteriore: dal 3 agosto 2026 tali documenti cessano generalmente di essere validi, con limitate misure transitorie fino al 31 gennaio 2027 per prestazioni essenziali. Un ultrasettantenne che presenta ora la domanda riceve direttamente la nuova CIE illimitata.

FAQ

Da quando vale la CIE illimitata?

Sì, vale per le nuove richieste presentate dal 30 luglio 2026 da persone che abbiano già compiuto 70 anni.

Le CIE già emesse diventano illimitate?

No, le carte già rilasciate conservano la scadenza indicata e devono essere utilizzate fino al loro naturale termine di validità.

La CIE illimitata funziona per l’espatrio?

Sì, il documento resta utilizzabile per viaggiare nei Paesi che accettano la carta d’identità italiana come documento valido.

Quanto durano i servizi digitali della CIE?

Sì, il certificato elettronico di autenticazione dura dieci anni; dopo tale termine può essere richiesta una nuova CIE per i servizi online.

Come è stata verificata questa informazione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle testate Key4biz e Panorama.