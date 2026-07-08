Seasonic inserisce tre presunte GeForce RTX 50 SUPER nel calcolatore PSU

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Seasonic ha inserito tre presunte GPU GeForce RTX 50 SUPER nel calcolatore PSU.

ha inserito tre presunte GPU nel calcolatore PSU. I modelli elencati sono RTX 5080 SUPER , RTX 5070 Ti SUPER e RTX 5070 SUPER .

, e . I consumi indicati risultano superiori rispetto alle versioni oggi in commercio.

Non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di NVIDIA o Seasonic.

(Riassunto generato con AI)

Seasonic riaccende i dubbi sulle RTX 50 SUPER

Seasonic, azienda nota nel mercato degli alimentatori, ha inserito nelle ultime ore nel proprio calcolatore PSU tre schede video NVIDIA non ancora annunciate: GeForce RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER e RTX 5070 SUPER. Il dato emerge dal database del tool usato per stimare la potenza necessaria del sistema e interessa perché associa ai nomi anche un valore di board power.

Secondo quanto riportato dalle fonti, l’informazione arriva mentre non ci sono annunci ufficiali sulla serie SUPER della famiglia RTX 5000 e mentre la finestra di lancio resta incerta. Il perché dell’attenzione è semplice: un calcolatore per alimentatori richiede stime realistiche per essere utile, ma allo stesso tempo l’inserimento potrebbe derivare da documentazione non aggiornata o da un errore interno.

Per ora, quindi, il dato va letto come un indizio tecnico e non come conferma di un imminente debutto commerciale.

Consumi più alti e possibili margini tecnici

Il valore più rilevante riguarda la presunta GeForce RTX 5080 SUPER, che nel calcolatore di Seasonic compare con un board power di 415 W, contro i 360 W della RTX 5080 attuale. Le altre due schede seguono la stessa logica: RTX 5070 Ti SUPER a 350 W rispetto ai 300 W del modello standard e RTX 5070 SUPER a 275 W contro i 250 W della RTX 5070.

L’incremento suggerisce una possibile strategia basata più sull’aumento del margine energetico che su una revisione radicale del silicio. Nel caso della RTX 5080, il chip GB203 risulta già sfruttato in configurazione completa, quindi un eventuale guadagno potrebbe arrivare soprattutto da frequenze operative più spinte e da limiti di potenza più generosi.

Per RTX 5070 Ti e RTX 5070, invece, le fonti evidenziano un possibile spazio aggiuntivo anche sulla configurazione del chip, con l’abilitazione di più Streaming Multiprocessor oltre all’aumento delle frequenze. Resta però un punto chiave: più TGP non significa automaticamente un incremento prestazionale proporzionale. I vantaggi tendono a emergere soprattutto nei carichi con ray tracing e path tracing, mentre nei giochi raster l’impatto può risultare più contenuto. Alcune indiscrezioni precedenti citate dalle fonti indicavano inoltre una possibile crescita della VRAM grazie a moduli GDDR7 più densi.

Roadmap incerta e valore del segnale

L’aspetto più significativo, al momento, non è l’esistenza accertata delle nuove schede ma il segnale che arriva da un database tecnico di un partner di settore. Le fonti concordano sul fatto che oggi non vi siano elementi sufficienti per sostenere un arrivo imminente della gamma RTX 50 SUPER.

NVIDIA continua infatti a spingere l’ecosistema Blackwell soprattutto sul fronte software, con riferimenti a DLSS 4.5 e al Multi-Frame Generation, tecnologie che estendono le prestazioni senza richiedere nuove GPU. Proprio per questo l’apparizione nel tool Seasonic può essere letta come una traccia da monitorare, non come una prova definitiva.

Se quei profili fossero reali, indicherebbero una linea SUPER orientata a consumi più elevati, più memoria e ottimizzazioni mirate, in una fase di mercato in cui tempi e convenienza di un refresh restano ancora tutti da chiarire.

FAQ

Quali GPU sono apparse nel tool Seasonic?

Sì, il database mostra GeForce RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER e RTX 5070 SUPER, tutte non annunciate ufficialmente da NVIDIA.

Quali consumi indica il calcolatore?

Sì, i valori riportati sono 415 W per RTX 5080 SUPER, 350 W per RTX 5070 Ti SUPER e 275 W per RTX 5070 SUPER.

Le nuove schede sono state confermate da NVIDIA?

No, né NVIDIA né Seasonic hanno confermato ufficialmente questi modelli, quindi l’informazione resta non verificata e va trattata con cautela.

Più TGP significa molte più prestazioni?

No, un limite di potenza più alto non garantisce guadagni equivalenti. I benefici tendono a vedersi soprattutto con ray tracing e path tracing.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.