30 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Truffa dei dispositivi Apple contraffatti: due condanne negli Usa

La notizia in sintesi Apple è stata danneggiata da una frode basata su dispositivi contraffatti e seriali clonati.

è stata danneggiata da una frode basata su dispositivi contraffatti e seriali clonati. Wenhui Huang e Yang Song hanno ricevuto condanne federali rispettivamente di 78 e 57 mesi.

e hanno ricevuto condanne federali rispettivamente di 78 e 57 mesi. La rete operava negli Apple Store della California meridionale sfruttando garanzie ancora attive.

Le perdite accertate ammontano ad almeno 16,2 milioni di dollari.

Frode ai danni di Apple: condannati Huang e Song

Apple è stata vittima di una frode organizzata negli Stati Uniti attraverso i suoi negozi della California meridionale, dove dispositivi contraffatti venivano presentati come prodotti difettosi per ottenere riparazioni o sostituzioni con unità autentiche. I principali responsabili individuati, Wenhui Huang e Yang Song, sono stati condannati rispettivamente a 78 e 57 mesi di carcere federale.

Secondo i documenti giudiziari, il sistema è rimasto operativo almeno dal dicembre 2015 al marzo 2024 e ha provocato perdite per almeno 16,2 milioni di dollari. La rete importava dalla Cina falsi iPhone, iPad e altri dispositivi programmati con numeri di serie e identificativi copiati da prodotti originali venduti in Nord America.

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I codici clonati appartenevano a clienti reali, estranei all’organizzazione, i cui dispositivi risultavano ancora coperti dalla garanzia Apple o dal servizio AppleCare+.

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La copertura attiva consentiva ai falsi prodotti di superare il primo controllo relativo all’assistenza. Il meccanismo puntava quindi a trasformare merce contraffatta importata in dispositivi originali, successivamente destinati alla rivendita negli Stati Uniti e all’estero, soprattutto in Cina.

Seriali copiati e sostituzioni negli Apple Store

La frode si basava sull’uso di identificativi tecnici associati a prodotti autentici ancora tutelati da garanzia. I complici si presentavano in numerosi Apple Store della California meridionale con i dispositivi falsi, sostenendo che non si accendessero, fossero danneggiati oppure presentassero difetti.

Le richieste di assistenza potevano concludersi con una riparazione o, più spesso, con la sostituzione dell’unità consegnata. In questo passaggio la rete riceveva dispositivi Apple originali, mentre il prodotto contraffatto veniva immesso nel circuito dell’assistenza sfruttando la posizione di garanzia di un cliente reale.

Il dato centrale ricostruito dagli inquirenti è la separazione tra il dispositivo fisico e la sua identità digitale: il prodotto presentato non era autentico, ma il numero di serie rimandava a un’unità originale venduta in Nord America.

Questa associazione consentiva alla contraffazione di apparire coperta da assistenza. Il danno non riguardava soltanto il valore dei dispositivi sostituiti, ma anche l’utilizzo improprio delle garanzie intestate a consumatori che non risultavano coinvolti nell’operazione.

Dopo la sostituzione, le unità originali venivano consegnate ad altri membri della rete e rivendute. Il flusso commerciale comprendeva il mercato statunitense e quello estero, con la Cina indicata come principale destinazione.

L’organizzazione utilizzava inoltre decine di caselle presso UPS Store per gestire le spedizioni connesse alla frode. L’impiego di più recapiti mostra una struttura logistica funzionale alla movimentazione dei falsi dispositivi in ingresso e dei prodotti autentici ottenuti tramite le pratiche di assistenza.

Wenhui Huang, indicato come il capo dell’organizzazione, ha ammesso la propria colpevolezza nel maggio 2025. Il tribunale gli ha imposto 78 mesi di detenzione federale e una restituzione pari a 16.239.254 dollari.

Yang Song, descritto come il secondo responsabile della rete, si è dichiarato colpevole nel giugno dello stesso anno. Per lui sono stati stabiliti 57 mesi di carcere federale e 16.997.415 dollari di restituzione.

Il procedimento ha portato complessivamente a sei condanne. L’indagine è stata condotta da Homeland Security Investigations e IRS Criminal Investigation, con il supporto dello United States Postal Inspection Service e della polizia di Los Angeles.

Le conseguenze giudiziarie per la rete

Le sentenze contro Huang e Song chiudono il capitolo relativo ai due principali responsabili individuati dall’U.S. Attorney’s Office for the Central District of California. Le sei condanne complessive delineano un’attività prolungata, fondata su importazioni di dispositivi falsi, assistenza ottenuta con seriali copiati e rivendita delle unità originali.

Le somme fissate a titolo di restituzione differiscono tra i due imputati, ma entrambe superano i 16 milioni di dollari. Il procedimento evidenzia come l’uso fraudolento delle garanzie possa colpire direttamente il sistema di assistenza e i clienti i cui identificativi risultano clonati.

La ricostruzione giudiziaria non attribuisce responsabilità ai titolari dei prodotti autentici coinvolti attraverso i numeri di serie. Quei clienti erano proprietari di dispositivi reali ancora coperti da garanzia o da AppleCare+.

Il caso definisce inoltre il perimetro dell’operazione: falsi prodotti importati, richieste di sostituzione negli Stati Uniti e vendita delle unità originali ottenute dalla rete.

FAQ

Quanto hanno ricevuto di carcere Huang e Song?

Wenhui Huang è stato condannato a 78 mesi di carcere federale, mentre Yang Song ha ricevuto una pena di 57 mesi.

Come funzionava la frode contro Apple?

Dispositivi contraffatti con seriali copiati venivano consegnati agli Apple Store come prodotti difettosi, ottenendo riparazioni o sostituzioni con unità originali.

Qual era il valore delle perdite accertate?

Le perdite causate dall’operazione sono state quantificate in almeno 16,2 milioni di dollari, secondo i documenti del procedimento federale.

Da quando operava la rete individuata?

L’attività è stata ricostruita dal dicembre 2015 al marzo 2024, attraverso importazioni dalla Cina, richieste di assistenza e rivendite successive.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale con supervisione umana, basata sull’analisi di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate con criteri di accuratezza giornalistica.