In Italia servono 11 mesi di stipendio per comprare un’auto

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Italia : acquistare un’auto richiede oggi mediamente 11 mesi di stipendio.

: acquistare un’auto richiede oggi mediamente 11 mesi di stipendio. Nel 2000 erano sufficienti circa cinque mensilità per lo stesso acquisto.

Dal 2013 il prezzo medio delle automobili è aumentato del 52%.

La crisi dell’auto europea riguarda anche la sostenibilità economica per le famiglie.

( Riassunto generato con AI)

Auto sempre meno accessibili alle famiglie italiane

In Italia, la crisi dell’automobile europea assume sempre più una dimensione legata alla capacità di spesa delle famiglie: oggi servono mediamente 11 mesi di stipendio per acquistare un’auto. Il confronto con il 2000 evidenzia un cambiamento netto, perché allora bastavano circa cinque mensilità. Il dato colloca l’accessibilità economica del veicolo al centro del dibattito sulla trasformazione del mercato automobilistico.

Il tema riguarda l’Europa, dove alla concorrenza asiatica, alle regole e al ritardo nell’innovazione si affianca il peso crescente dei prezzi per gli acquirenti. L’aumento del costo delle automobili rende infatti l’acquisto una decisione più impegnativa per il bilancio familiare. La distanza tra il prezzo del veicolo e il reddito disponibile diventa così un indicatore concreto delle difficoltà del settore.

Prezzi in crescita dal 2013

Dal 2013 il prezzo medio delle automobili è salito del 52%, secondo i dati riportati nel testo. L’incremento aiuta a spiegare perché il tempo necessario per comprare un’auto sia aumentato rispetto a poco più di vent’anni fa. Non è quindi soltanto la disponibilità di nuovi modelli o tecnologie a incidere sulla domanda, ma il costo effettivo che le famiglie devono sostenere.

Il confronto tra cinque e 11 mensilità mostra che l’automobile è diventata una spesa sensibilmente più gravosa nel tempo. Il dato non definisce le differenze tra singoli modelli, alimentazioni o fasce di reddito, ma restituisce una media utile per osservare il fenomeno. In questa prospettiva, la crisi dell’auto non può essere letta esclusivamente come una questione industriale.

La componente economica condiziona direttamente la possibilità di sostituire un veicolo e, di conseguenza, il ritmo degli acquisti. Quando il prezzo medio cresce, l’auto richiede una pianificazione finanziaria più lunga e più prudente. È questo il punto che distingue l’attuale fase del mercato rispetto al 2000.

Il nodo della domanda interna

La conseguenza più rilevante riguarda la domanda interna: un’auto meno accessibile può rendere più difficile il ricambio del parco circolante. Il dato delle 11 mensilità non indica soltanto un rincaro, ma segnala quanto l’acquisto pesi oggi sul reddito di una famiglia media. Per il settore europeo, la sfida riguarda quindi anche la capacità di offrire soluzioni compatibili con il potere d’acquisto.

FAQ

Quanti stipendi servono oggi per comprare un’auto?

Sì, in Italia sono necessari mediamente 11 mesi di stipendio per acquistare un’automobile.

Quanti stipendi servivano nel 2000?

Sì, nel 2000 bastavano circa cinque mensilità per comprare un’auto, meno della metà del livello indicato oggi.

Quanto sono aumentati i prezzi delle auto?

Sì, dal 2013 il prezzo medio delle automobili è aumentato del 52%, secondo i dati riportati.

Perché la crisi dell’auto coinvolge le famiglie?

Sì, perché il costo d’acquisto richiede oggi una quota di reddito significativamente maggiore rispetto al 2000.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.