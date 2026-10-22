22 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/OMODA X debutta con visione termica e vocazione fuoristrada

La notizia in sintesi OMODA X ha debuttato il 20 ottobre 2026 con un’impostazione a metà tra crossover e fuoristrada.

Dichiarati 200 mm di altezza da terra e una capacità di guado di progetto superiore a 700 mm.

Le dotazioni annunciate comprendono visione termica, comandi fisici e due schermi per strumentazione e infotainment.

Ulteriori specifiche tecniche, allestimenti nazionali e programmi di lancio saranno comunicati successivamente.

OMODA X ha debuttato a livello mondiale il 20 ottobre 2026, durante l’evento OMODA X NIGHT. Il nuovo modello punta a combinare utilizzo quotidiano e percorsi fuori dall’asfalto, con dotazioni per il trasporto di attrezzature e un sistema di visione termica.

La presentazione ha delineato soprattutto stile, destinazione d’uso e funzioni di bordo. Per conoscere ulteriori specifiche tecniche, configurazioni destinate ai diversi mercati e calendario commerciale bisognerà attendere i prossimi annunci del marchio.

Carrozzeria geometrica e richiami ai mecha

Il progetto adotta il linguaggio stilistico denominato Super Mecha, che riprende l’immaginario dei robot e dei velivoli fantascientifici. La carrozzeria è costruita visivamente attorno a spalle larghe, una parte centrale più stretta e superfici dai contorni marcati.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Rispetto all’interpretazione Cyber Mecha della OMODA 4, la X introduce richiami più espliciti al fuoristrada. L’obiettivo dichiarato è mantenere proporzioni sportive senza adottare i volumi particolarmente massicci associati ai mezzi per l’off-road estremo.

Il frontale affida parte della propria riconoscibilità alla firma luminosa. La sequenza di accensione è stata concepita per richiamare l’attivazione di un robot, riprendendo il tema meccanico utilizzato per il resto della vettura.

La stessa impostazione interessa le fiancate: linee direzionali, raccordi tra piani e superfici sovrapposte sostituiscono un trattamento più uniforme della carrozzeria. Il marchio indica nell’integrazione fra questi elementi e i vincoli produttivi uno dei criteri del progetto.

Anche nella parte posteriore l’illuminazione segue il disegno geometrico dell’insieme. I gruppi ottici adottano forme ispirate al fulmine, con tratti netti e giochi di luce pensati per riprendere il carattere della carrozzeria.

Il richiamo al fuoristrada riguarda però anche le caratteristiche annunciate. OMODA definisce la X un COV, abbreviazione di Cross Off-Road Vehicle: una denominazione con cui distingue il modello dai propri crossover prevalentemente urbani.

Altezza da terra, guado e possibilità di carico

Il posizionamento scelto comprende tre ambiti: praticità da SUV, impiego su fondi diversi dall’asfalto e impostazione sportiva. Sono le direttrici del prodotto, mentre la presentazione non entra ancora nel dettaglio completo delle soluzioni tecniche.

Il pubblico individuato dal costruttore è composto da persone interessate a conciliare nuove esigenze quotidiane e attività all’aperto. Questa destinazione d’uso si traduce soprattutto nelle quote da terra e nelle possibilità di trasporto dichiarate.

OMODA indica un’altezza da terra di 200 mm, destinata a facilitare il passaggio su sterrati e superfici sconnesse. Per il guado viene invece comunicata una capacità di progetto superiore a 700 mm.

La precisazione sul valore di progetto accompagna il dato relativo all’acqua. La presentazione colloca queste caratteristiche nell’impiego misto tra città e attività outdoor, non in una destinazione esclusiva al fuoristrada estremo.

La massa rimorchiabile annunciata arriva a 1.800 kg, mentre il carico previsto sul tetto è di 75 kg. Sono valori che riguardano il trasporto di rimorchi e attrezzature per sport, campeggio e viaggi.

All’interno sono previsti 39 vani portaoggetti. L’organizzazione degli spazi affianca quindi le possibilità di carico esterne, con l’intento di distribuire oggetti personali e accessori utilizzati negli spostamenti quotidiani o nelle uscite del fine settimana.

Visione termica per la scarsa visibilità

Tra le dotazioni annunciate figura un sistema di visione termica con riconoscimento fino a 90 metri. La funzione è destinata ad aiutare il conducente a individuare possibili pericoli quando la luce disponibile è ridotta.

Il dispositivo affianca i sensori tradizionali della vettura. Gli impieghi indicati comprendono guida notturna, strade poco conosciute e alcune situazioni all’aperto con visibilità limitata: si tratta dunque di un supporto aggiuntivo alla percezione dell’ambiente.

Due display, ma restano pulsanti e manopole

L’abitacolo riprende i riferimenti stilistici esterni attraverso una plancia simmetrica a doppia ala e un tunnel centrale sospeso a forma di X. Angoli e superfici stratificate caratterizzano anche la zona dei comandi.

La strumentazione digitale misura 10,25 pollici, mentre lo schermo centrale da 13,2 pollici è dedicato all’infotainment e all’interazione con il veicolo. La distribuzione separa così le informazioni di guida dalle altre funzioni.

Per le operazioni più frequenti rimangono disponibili pulsanti e manopole fisici. La scelta punta a limitare i passaggi nei menu del display durante la marcia, senza concentrare ogni comando sull’interfaccia tattile.

È prevista inoltre la modalità personalizzabile X-MODE, attraverso cui il conducente può modificare impostazioni e risposta della vettura in funzione delle proprie preferenze e del tipo di viaggio.

Sul fronte dell’interazione vocale, OMODA annuncia un sistema utilizzabile senza parole di attivazione prestabilite. Il funzionamento descritto prevede il riconoscimento di espressioni naturali, anziché il ricorso esclusivo a comandi formulati secondo schemi fissi.

La personalizzazione comprende anche accessori chiamati Mecha Pets. Dotati di attacco magnetico e tecnologia NFC, possono comunicare con il sistema di bordo per attivare esperienze ludiche nell’abitacolo.

Per l’intrattenimento condiviso è stata presentata la funzione Open Mic, dedicata al karaoke. L’avvio avviene attraverso un’icona e non richiede l’aggiunta di microfoni esterni.

Il sistema impiega quattro zone indipendenti di captazione audio per consentire la partecipazione degli occupanti seduti in posti diversi. È una delle funzioni con cui il marchio accompagna l’impostazione del modello per gite e viaggi.

Specifiche e lancio saranno definiti successivamente

La X si inserisce nell’ampliamento della famiglia OMODA. Il portafoglio futuro annunciato comprende sei modelli, con lunghezze distribuite indicativamente tra 4.200 e 5.200 mm: un intervallo riferito alla gamma, non alle dimensioni della sola X.

Per il nuovo crossover, il debutto mondiale ha quindi fissato una prima serie di caratteristiche e dotazioni. Gli allestimenti destinati ai singoli Paesi e i programmi di introduzione commerciale saranno oggetto di comunicazioni successive.

I prossimi annunci dovranno completare il quadro tecnico e precisare come l’impostazione presentata si tradurrà nelle versioni effettivamente proposte nei diversi mercati.