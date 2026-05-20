20 Maggio 2026

Home / INTERNET / Quick games: cosa sono e perché piacciono

Nel mondo del gaming online i cambiamenti sono rapidi e i giochi in continua evoluzione. Gli sviluppatori delle migliori software house sono sempre al lavoro su nuove idee, e mentre il panorama delle slot machine va nella direzione di giochi in cui le payline si moltiplicano insieme al numero di simboli sui rulli, diventa più popolare un’altra categoria, quella dei quick games.

Il nome evidenzia una delle principali caratteristiche di questi giochi: la velocità. Si tratta di prodotti progettati per essere rapidi nel loro svolgimento, facili da comprendere, che danno subito un esito positivo o negativo. Ormai i migliori casinò online, accanto alle sezioni di slot machine, casinò game, giochi da tavolo, hanno un’area dedicata a questa nuova forma di intrattenimento. La lista di Truffa.net sui quick games offre una panoramica dei siti più sicuri sui cui trovarli, tra quelli con licenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e dunque legali in Italia.

Caratteristiche dei quick games

I quick games online offrono la possibilità di divertirsi a chiunque abbia voglia di trascorrere una sessione di gioco, anche molto breve. I giochi proposti possono essere molto diversi tra loro, ma tutti offrono esperienze brevi, rapide e facili da comprendere. Le meccaniche di gioco sono molto intuitive, richiedono uno o pochi click, un impegno minimo e tanto divertimento. Sono accessibili sia da computer e laptop, che da smartphone, piattaforme ideale per le quali sono progettati.

I quick games propongono generi di gioco diversi, ad esempio può trattarsi di puzzle, giochi arcade, ruote della fortuna, giochi tipo plinko, crash game, jewels, e così via. Il modo in cui sono strutturati è pensato per fare presa sui giocatori. Hanno sistemi di gratificazione immediata: non servono tutorial e lunghe sessioni di gioco. Inoltre i meccanismi prevedono la rapida ripetizione del gioco, che si completa in pochi secondi, durante i quali si guadagnano punti. Le vincite e i premi frequenti creano subito una connessione positiva.

I software dei quick games

I quick games celano nelle loro architetture software gli stessi meccanismi che stanno dietro alle slot machine. Questi infatti prevedono esiti di giocate casuali che sono determinati da un algoritmo RNG. La sigla sta per Random Number Generator, che tradotto vuol dire “generatore di numeri casuali”. Tale algoritmo, ad ogni giocata, genera un numero random, che determina l’eventuale vincita o perdita.

Questo algoritmo garantisce che ogni partita, oltre che a esiti casuali, sia indipendente da quelle che l’hanno preceduta e da quelle che seguono. I risultati non sono prevedibili, né dal giocatore, e tantomeno dallo sviluppatore o dal casinò che propone i giochi. Allo stesso modo non vi sono azioni possibili per orientare gli esiti di una partita, non esistono schemi prevedibili e trucchi o strategie per garantirsi le vincite. Tutti i giochi proposti sui siti di casinò online legali in Italia, sono sicuri e offrono tutte le garanzie legate ad algoritmi RNG certificati.

Quanto si vince ai quick games?

Gli sviluppatori indicano i valori di RTP teorici, ossia il ritorno in vincite. Si tratta di una percentuale che indica quanti soldi in media, su 100€ giocati, ritornano in premi ai giocatori. In base alla legge italiana, in materia di giochi online, i quick games sono equiparati ai giochi di slot e il valore di RTP non può essere inferiore al 90%, ma nella maggior parte dei casi supera il 95%.

In genere il valore di RTP dei quick games proposti online è molto elevato, attestandosi tra il 96% e il 98%. Chiaramente si tratta di percentuali teoriche, che però possono essere verificate sui siti di casinò. Infatti i vari operatori pubblicano i valori degli RTP reali dei giochi proposti, calcolati sulle giocate effettuate negli ultimi mesi.

Tra i quick games più popolari vi sono titoli come Aviator e Plinko, entrambi prodotti da Spribe con RTP del 97%; Space XY di BGaming con RTP tra il 97 e il 98%; Spire+ di Pragmatic Play addirittura ha un RTP che supera il 98% rivelandosi molto vantaggioso per i giocatori, oltre che divertente.