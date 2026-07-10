10 Luglio 2026

Home / INTERNET / Cina avrebbe aiutato la Russia a contrastare Starlink, rivela un’inchiesta europea

La notizia in sintesi

The Insider , Der Spiegel e Le Monde riferiscono di una cooperazione militare tra Cina e Russia .

, e riferiscono di una cooperazione militare tra e . L’intesa riguarderebbe difesa aerea, missili e metodi per contrastare Starlink , usato dall’ Ucraina .

, usato dall’ . Secondo l’inchiesta, i colloqui sarebbero iniziati a Mosca nel giugno 2023 con Almaz-Antey .

nel giugno 2023 con . Tra gli scambi ipotizzati: dati sui droni, microchip, intelligenza artificiale e componenti duali.

(Riassunto generato con AI)

Cina-Russia, l’inchiesta su Starlink

La Cina avrebbe aiutato la Russia a comprendere come silenziare Starlink, il sistema di comunicazione satellitare di SpaceX guidata da Elon Musk, impiegato dalle forze ucraine anche per colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. A riferirlo è un’inchiesta realizzata da The Insider insieme a Der Spiegel e Le Monde, che descrive una cooperazione militare strutturata tra Pechino e Mosca.

Secondo quanto riportato, l’intesa emergerebbe da una visita di una delegazione cinese a Mosca nel giugno 2023 per negoziati riservati con Almaz-Antey, azienda del complesso militare-industriale russo specializzata in componenti per la difesa aerea. Il perché della collaborazione, nella ricostruzione dell’inchiesta, è legato allo sviluppo di sistemi integrati di nuova generazione e alla necessità russa di contrastare strumenti tecnologici decisivi nel conflitto in Ucraina.

Difesa aerea, droni e guerra elettronica

Il fulcro dell’accordo, secondo l’inchiesta, riguarda sistemi di difesa aerea e missilistica integrati capaci di intercettare missili balistici, testate manovrabili e missili ipersonici. In questo quadro si inserirebbe anche il dossier Starlink, diventato strategico per le comunicazioni ucraine e, più in generale, per il coordinamento operativo sul campo.

Le stesse fonti citano un forum di cooperazione tecnico-militare tenuto a Guangzhou nel novembre 2023, durante il quale i militari cinesi avrebbero proposto ai partner russi diversi metodi per “annientare i satelliti”. Le opzioni descritte andavano dalle pressioni legali e diplomatiche fino alla distruzione totale, includendo l’occupazione delle frequenze e delle posizioni orbitali usate da Starlink e il disturbo elettronico. Quest’ultimo elemento è particolarmente rilevante perché, come denunciato nei giorni scorsi da fonti ucraine richiamate nel testo, i russi avrebbero iniziato a minacciare il funzionamento del sistema con blocchi di guerra elettronica collocati vicino a possibili obiettivi.

Un ulteriore passaggio indicato nell’inchiesta riguarda un forum bilaterale svoltosi a Ekaterinburg nel dicembre 2024. In quell’occasione, la delegazione cinese avrebbe proposto a Mosca la condivisione dei dati sui raid dei droni in Ucraina. In cambio, Pechino avrebbe offerto tecnologie di intelligenza artificiale e capacità produttiva su larga scala, oltre a un possibile scambio di microchip ed elettronica contro materie prime e componenti duali.

Le implicazioni strategiche emerse

Il quadro delineato da The Insider, Der Spiegel e Le Monde suggerisce che la cooperazione non si limiterebbe alla fornitura di materiali, ma punterebbe a un’integrazione più ampia tra esperienza operativa russa e capacità industriale cinese. Il dato più significativo è proprio il collegamento tra guerra elettronica, droni, difesa antimissile e satelliti.

Se confermata, questa dinamica mostrerebbe come il conflitto in Ucraina stia accelerando forme di collaborazione tecnologico-militare ad alta intensità, con effetti potenziali non solo sul campo di battaglia, ma anche sull’equilibrio tra infrastrutture spaziali e sistemi d’arma convenzionali.

FAQ

Chi ha rivelato la cooperazione tra Cina e Russia?

Sì, l’inchiesta è attribuita a The Insider insieme a Der Spiegel e Le Monde, citati come fonti dirette della notizia.

Qual è il ruolo di Starlink nella vicenda?

Sì, Starlink è indicato come sistema usato dagli ucraini anche per colpire obiettivi in profondità in Russia.

Quale azienda russa compare nei negoziati?

Sì, nel testo compare Almaz-Antey, descritta come azienda del complesso militare-industriale che produce componenti di difesa aerea.

Cosa avrebbe offerto la Cina alla Russia?

Sì, secondo l’inchiesta avrebbe proposto intelligenza artificiale, capacità produttiva elevata, microchip ed elettronica in cambio di dati, materie prime e componenti duali.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Adnkronos.