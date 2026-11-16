16 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/AI, il 78% di chi la usa nello shopping confronta prodotti

Il 78% degli utenti che ricorrono all’intelligenza artificiale per fare shopping la usa per confrontare prodotti simili; il 75% ha acquistato almeno una volta un marchio sconosciuto dopo averne ricevuto il suggerimento dall’AI. Sono due dei dati presentati al Forum Retail 2026, che si è svolto l’11 e il 12 novembre al Superstudio Più di Milano. Le ricerche discusse durante la manifestazione descrivono un commercio nel quale gli assistenti digitali intervengono nella scelta, mentre tra le imprese coinvolte nelle indagini si estende l’impiego di questi strumenti.

Organizzata da iKN Italy e arrivata alla 26ª edizione, la manifestazione ha riunito operatori del commercio, marchi ed esperti. La seconda giornata ha affiancato all’analisi dell’intelligenza artificiale approfondimenti sugli acquisti online e sui consumi legati alla salute e al benessere.

L’AI orienta il confronto, meno diffusa la delega all’acquisto

I dati sull’uso degli assistenti nello shopping arrivano dalla ricerca sull’Agentic Moment of Truth presentata da Mirko Bruni, CEO di The Fool. Oltre al confronto tra prodotti e alla scoperta di marchi, lo studio rileva che il 41% degli utenti che impiegano l’AI negli acquisti le chiede direttamente quale prodotto scegliere.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

L’indagine descrive quindi una funzione di intermediazione tra aziende e consumatori: i suggerimenti dell’assistente possono incidere sui prodotti presi in considerazione e portare all’acquisto di marchi prima sconosciuti. Il dato del 75% riguarda però gli utenti che già utilizzano l’intelligenza artificiale per lo shopping, non la totalità dei consumatori.

Il ricorso ai consigli non coincide, inoltre, con la disponibilità a delegare l’intera transazione. Nella prima giornata, Kantar aveva rilevato che l’85% degli italiani tra 16 e 64 anni che usano Internet ha sperimentato un assistente AI, ma soltanto il 17% è pronto ad affidargli acquisti autonomi basati sulle proprie preferenze. Le rilevazioni riguardano platee e comportamenti differenti e distinguono l’assistenza alla scelta dall’esecuzione autonoma dell’acquisto.

Nelle imprese crescono utilizzo e investimenti

Sul versante aziendale, Marianna Chillau, presidente di 4eCom, ha illustrato l’Osservatorio AI Readiness 2027, realizzato da 4eCom e Top500 Digital Masterminds. Tra i professionisti e le aziende coinvolti, la quota di chi dichiara di non utilizzare sistemi di intelligenza artificiale è scesa dall’8% della precedente rilevazione al 3,7%.

La produzione di contenuti rimane l’applicazione più frequente, indicata dal 69,5% dei rispondenti. Seguono l’automazione dei processi e l’assistenza ai clienti. Quanto agli investimenti, il 91,9% assegna all’AI una quota non superiore al 10% del budget considerato. All’interno di questa fascia cambia però la distribuzione: chi destina tra il 6% e il 10% passa dal 7,5% al 25,6%.

L’applicazione operativa dell’AI è stata anche al centro di un confronto tra i vertici di KIKO MILANO, CRAI e Gruppo VéGé, moderato da Bain & Company. La discussione ha riguardato il passaggio dalle strategie alla loro attuazione nelle imprese.

Benessere e acquisti online, gli altri filoni delle ricerche

Federica Castellini e Giulia Bettelli di Ipsos Doxa hanno presentato la ricerca “Beauty & Pharma 2026: nuovi consumatori tra benessere e salute integrata”. Secondo lo studio, l’81% degli italiani attribuisce la stessa importanza al benessere fisico e a quello mentale.

L’indagine registra anche una diffusione degli integratori alimentari: il 90% degli italiani ne ha assunto almeno uno nella vita, il 73% nell’ultimo anno e il 40% dichiara un utilizzo regolare. Alla ricerca di maggiore autonomia nelle decisioni sulla cura di sé si accompagna il mantenimento dei professionisti sanitari come riferimento.

Agli acquisti digitali è stato dedicato “eCommerce Insights 2026”, presentato da Andrea Calisti, Head of Retail & Commerce Italia di Mastercard. L’analisi ha esaminato la ripartizione della spesa tra categorie, il peso delle grandi piattaforme e la stagionalità degli acquisti, utilizzando i dati transazionali per leggere i comportamenti dei consumatori.

Questi approfondimenti si sono aggiunti ai dati della prima giornata: lo studio di iKN Italy e Casaleggio Associati aveva indicato un mercato mondiale del Retail Media da 200 miliardi di dollari, mentre Mastercard aveva rilevato una crescita del lusso del 5,6% nel primo semestre 2026.

Dalle ricerche alle applicazioni nei negozi

Nell’area espositiva erano presenti strumenti per la vendita e l’interazione con i clienti. THE CUBE di Shopping Cube permetteva di visualizzare capi d’abbigliamento adattati digitalmente alle misure del corpo, senza cambiarsi. Tra le altre dimostrazioni figuravano il robot umanoide Fausto di Gulliver, la caffetteria mobile a guida autonoma Barista on Demand di Rhea e il robot di Kuoni Tumlare e 20ACTION per realizzare ritratti con l’AI.

La plenaria finale ha ospitato Tommaso Mazzanti, CEO e fondatore di All’Antico Vinaio, intervistato da Francesco Villa, cofondatore dell’Associazione Ale & Franz and Friends. Espansione internazionale, strategie social e investimenti sulle persone hanno chiuso il confronto sulle scelte di crescita delle imprese, prima della cerimonia dei Retail Award 2026.