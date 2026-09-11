Hyundai accelera su elettrico, idrogeno, IA e robotica

11 Settembre 2026

11 Settembre 2026/Home/INTERNET/Hyundai accelera su elettrico, idrogeno, IA e robotica

La notizia in sintesi

  • Hyundai illustra la propria strategia su elettrico, idrogeno, software, intelligenza artificiale e robotica.
  • Il Gruppo sperimenta a Jeju l’integrazione tra veicoli elettrici e rete energetica.
  • Entro il 2028 è prevista negli Stati Uniti una fabbrica di robot da 30.000 unità annue.
  • La strategia punta a collegare veicoli, infrastrutture, servizi e sistemi urbani attraverso dati e software.

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Hyundai Motor Group amplia il perimetro delle proprie attività oltre la produzione automobilistica, concentrando gli investimenti su elettrificazione, idrogeno, software, intelligenza artificiale, robotica e servizi di trasporto. La direzione indicata dall’azienda è quella di veicoli collegati alle reti energetiche, aggiornabili nel tempo e inseriti in sistemi di mobilità integrata.

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Il percorso descritto dal gruppo coreano parte dalla trasformazione dell’auto elettrica, ma coinvolge anche impianti produttivi, logistica, robotica e infrastrutture. L’obiettivo dichiarato è sviluppare tecnologie capaci di mettere in comunicazione veicoli, utenti, reti e servizi, fino a ipotizzare applicazioni su scala urbana.

Dall’elettrificazione alle piattaforme dedicate

Hyundai ricorda di aver avviato sperimentazioni su veicoli elettrici e ibridi negli anni Novanta, estendendo alla fine dello stesso decennio il lavoro sulle celle a combustibile. Un passaggio centrale è stato il debutto di IONIQ nel 2016, modello proposto con motorizzazioni ibrida, ibrida plug-in ed elettrica sulla stessa carrozzeria.

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Dal 2020 il nome IONIQ identifica il sub-brand dedicato ai veicoli elettrici. Con IONIQ 5, Hyundai ha introdotto l’architettura E-GMP, sviluppata specificamente per le auto a batteria. Secondo il gruppo, questa impostazione modifica la distribuzione degli spazi a bordo e le proporzioni del veicolo rispetto ai modelli adattati da piattaforme tradizionali.

Hyundai DAL e

La gamma comprende IONIQ 5, IONIQ 6 e IONIQ 9. Per IONIQ 6 viene indicato un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,21. Nel 2026 è stata inoltre svelata IONIQ 3, vettura compatta progettata e costruita in Europa per il mercato europeo, prodotta nello stabilimento di Izmit, in Turchia, aperto nel 1997.

Accanto alla propulsione elettrica, Hyundai punta alle tecnologie Vehicle-to-Everything, che prevedono lo scambio di energia tra auto, abitazioni e rete. I sistemi V2H e V2G consentono infatti di utilizzare temporaneamente la batteria del veicolo come riserva energetica, ricevendo, immagazzinando o restituendo elettricità.

Veicoli elettrici e rete energetica

A Jeju, in Corea del Sud, Hyundai Motor Group sta sperimentando un sistema nel quale i veicoli elettrici possono accumulare l’energia prodotta in eccesso da fonti rinnovabili e restituirla in un secondo momento. Il progetto riguarda quindi l’uso dell’automobile parcheggiata anche come componente della rete energetica.

Hyundai SDV

Un altro filone riguarda l’idrogeno. Hyundai dichiara di lavorare sulle celle a combustibile da quasi trent’anni e di avere avviato nel 2013 la produzione in serie di un veicolo alimentato a idrogeno. Attraverso il marchio HTWO, il gruppo indica di voler coprire produzione, stoccaggio, trasporto e utilizzo del vettore energetico.

Nei programmi annunciati rientra l’acquisto fino a 3 milioni di tonnellate di idrogeno all’anno entro il 2035, da destinare alla mobilità, alla generazione di energia e all’industria pesante. Hyundai sta inoltre sviluppando tecnologie Waste-to-Hydrogen e Plastic-to-Hydrogen, orientate alla trasformazione di rifiuti organici e plastica non riciclabile in idrogeno.

Hyundai Supernal evtol

Software, dati e intelligenza artificiale

La strategia Software-Defined Everything, indicata con la sigla SDx, parte dal concetto di Software-Defined Vehicle. In questo modello, l’hardware dell’auto costituisce la base fisica, mentre il software può ricevere aggiornamenti e nuove funzioni durante il ciclo di vita del veicolo.

Hyundai collega questo approccio alla Cloud Transportation: una rete in cui software, dispositivi basati sull’intelligenza artificiale e servizi di mobilità sono interconnessi. Il gruppo afferma di gestire già servizi che includono trasporto a chiamata e taxi a guida autonoma, utilizzando i dati raccolti per lo sviluppo dei sistemi software e della guida autonoma.

Nel luglio 2026, al San Francisco AI Summit, Euisun Chung ha presentato la roadmap dedicata alla Physical AI. Il concetto riguarda sistemi capaci non solo di elaborare dati, ma anche di percepire l’ambiente e intervenire nel mondo fisico, attraverso veicoli, robot e fabbriche dotate di sistemi intelligenti.

Hyundai NEXO

Robotica e produzione

L’acquisizione di Boston Dynamics, completata nel 2021, rientra in questa strategia. I robot Spot, Stretch e Atlas vengono indicati come strumenti per attività industriali e logistiche. Atlas è destinato inizialmente agli ambienti produttivi, dove potrebbe essere impiegato in compiti ripetitivi, fisicamente impegnativi o potenzialmente pericolosi.

Hyundai Motor Group prevede inoltre di realizzare negli Stati Uniti uno stabilimento dedicato ai robot, con capacità fino a 30.000 unità all’anno entro il 2028. Nella sede rinnovata di Seoul, secondo quanto riferito dal gruppo, robot specializzati svolgono già compiti come l’irrigazione delle piante, la consegna del caffè e il pattugliamento notturno degli spazi.

Tra i dispositivi in sviluppo figura X-ble Shoulder, un sistema di robotica indossabile progettato per alleggerire il carico sulle spalle degli operatori impegnati a lungo con le braccia sollevate. L’applicazione iniziale riguarda quindi le attività lavorative, con l’obiettivo di fornire assistenza fisica durante le operazioni ripetitive.

Ease every way CES2024

La prospettiva delineata da Hyundai è quella di una mobilità organizzata attraverso piattaforme digitali e servizi coordinati: auto private e condivise, trasporto a chiamata, guida autonoma, infrastrutture energetiche e, in futuro, altre modalità di spostamento. Il gruppo presenta questo modello come un passaggio dall’uso del singolo veicolo all’accesso a una rete di soluzioni di trasporto.

FAQ

Che cosa comprende la strategia Hyundai oltre l’automobile?

Comprende elettrificazione, celle a combustibile, software, intelligenza artificiale, robotica, infrastrutture energetiche e servizi di mobilità.

Dove Hyundai sperimenta l’integrazione tra auto elettriche e rete?

A Jeju, in Corea del Sud, il gruppo sperimenta l’accumulo dell’energia rinnovabile in eccesso attraverso veicoli elettrici.

Quanta capacità avrà la fabbrica di robot prevista negli Stati Uniti?

Fino a 30.000 unità all’anno entro il 2028, secondo la previsione comunicata da Hyundai Motor Group.

Che cos’è la tecnologia Vehicle-to-Grid?

Permette alla batteria del veicolo elettrico di restituire energia alla rete quando necessario, funzionando come riserva temporanea.

Da quale fonte provengono le informazioni dell’articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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