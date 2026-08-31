Il DHS valuta l’acquisto di robot Spot per le operazioni dell’ICE

31 Agosto 2026

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La notizia in sintesi DHS valuta l’acquisto di robot Spot per supportare l’ ICE .

valuta l’acquisto di robot per supportare l’ . Il contratto stimato vale tra 1 e 2 milioni di dollari.

I quadrupedi sarebbero destinati a ispezioni e analisi in aree rischiose.

Il documento esclude compiti di fermo fisico o arresto delle persone.

DHS valuta robot Spot per le operazioni ICE

Il Department of Homeland Security degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso di acquisto per un lotto di robot quadrupedi Spot, prodotti da Boston Dynamics, destinati al possibile supporto dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). L’operazione, il cui valore è stimato fra 1 e 2 milioni di dollari, riguarda anche accessori collegati alla piattaforma robotica.

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Secondo la documentazione diffusa dal DHS, i dispositivi dovrebbero operare in contesti potenzialmente pericolosi per gli agenti, con funzioni di ispezione, raccolta di informazioni sullo scenario e analisi preventiva dei rischi. Lo scopo dichiarato è aumentare la sicurezza del personale prima dell’ingresso in strutture, spazi confinati, aree instabili o luoghi difficili da raggiungere.

L’avviso non descrive un impiego dei robot per bloccare, inseguire o arrestare persone. Una fonte di alto livello del DHS ha inoltre dichiarato a NBC News che i quadrupedi non sarebbero impiegati per l’intercettazione attiva degli individui.

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Il possibile acquisto colloca l’ICE tra le agenzie federali interessate a strumenti robotici pensati, almeno sulla base degli atti disponibili, come supporto operativo e decisionale. La distinzione fra osservazione remota e intervento coercitivo è centrale, perché l’impiego di tecnologie visibili nelle attività di polizia ha già alimentato negli Stati Uniti un confronto pubblico su sorveglianza, proporzionalità e percezione dei cittadini.

Funzioni previste e precedenti nelle forze di polizia

Spot è una piattaforma quadrupede progettata per muoversi su terreni e ambienti complessi, trasportando sensori o altri strumenti compatibili. Nei documenti del DHS, l’uso indicato riguarda l’esplorazione preventiva di luoghi in cui la presenza immediata di operatori umani potrebbe comportare rischi.

Il robot potrebbe quindi fornire una lettura anticipata dell’ambiente prima dell’accesso del personale. La documentazione non specifica numero delle unità, configurazioni tecniche, calendario di consegna o modalità operative dettagliate.

Il valore economico indicato nell’avviso rappresenta una stima contrattuale compresa tra 1 milione e 2 milioni di dollari. Non equivale, di per sé, alla conferma di un impiego già avviato sul campo da parte dell’ICE.

Esistono precedenti nell’uso istituzionale della tecnologia di Boston Dynamics. Nel 2019, la State Police del Massachusetts ha ottenuto in leasing un’unità Spot, affidata alla squadra artificieri e descritta come “dispositivo mobile di osservazione remota”.

Secondo quanto riportato nel testo di riferimento, quel dispositivo fu utilizzato per ispezionare oggetti sospetti in almeno due operazioni. Il caso è rilevante perché mostra un’applicazione limitata alla valutazione di una minaccia, senza assegnare alla macchina compiti sostitutivi delle decisioni umane.

Anche il New York Police Department ha adottato una versione personalizzata chiamata Digidog. Il robot fu impiegato nel 2020 durante un intervento che coinvolgeva un uomo armato barricato in un seminterrato e, nel 2021, dentro un’abitazione prima dell’ingresso degli agenti dopo una segnalazione di intrusione.

In circa sei missioni portate a termine non vengono indicati episodi rivolti a danneggiare civili. Tuttavia, la presenza del robot nelle operazioni ha alimentato critiche sull’estensione della sorveglianza e sull’impatto simbolico di strumenti automatizzati nelle attività di polizia.

La pressione dell’opinione pubblica portò il NYPD a interrompere nel 2021 il leasing iniziale, pari a 94.000 dollari. Nel 2023 il dipartimento acquistò poi due unità per 750.000 dollari complessivi, riservandole a scenari ad alto rischio, fra cui le minacce bomba.

Il confronto tra i casi evidenzia che l’utilità attribuita ai quadrupedi riguarda soprattutto l’accesso a situazioni incerte o pericolose. Al tempo stesso, l’accettazione dell’impiego dipende dalla chiarezza dei limiti operativi e dalla finalità dichiarata dalle amministrazioni pubbliche.

Limiti tecnici e vincoli sull’uso dei quadrupedi

Le versioni preliminari della piattaforma sono state testate anche dal Corpo dei Marines degli Stati Uniti per il supporto logistico e la ricognizione terrestre. Rispetto a modelli precedenti con propulsione a combustione interna, come AlphaDog, il modello elettrico offriva una minore firma acustica.

I test militari hanno però evidenziato limiti pratici: una capacità di carico di circa 18 chilogrammi, equivalenti a 40 libbre, e la necessità di una supervisione continua degli operatori. Questi elementi hanno portato le forze armate a non adottare la piattaforma su larga scala.

Anche le condizioni contrattuali di Boston Dynamics fissano un confine esplicito: i clienti finali non possono usare Spot per spaventare o causare danni fisici agli esseri umani. L’azienda si riserva inoltre di adottare “misure appropriate per mitigare tale uso improprio”.

Per l’eventuale programma del DHS, tali vincoli si affiancano alla finalità indicata nell’avviso: ridurre l’esposizione del personale, non trasferire al robot poteri di fermo. La fase di approvvigionamento sarà quindi decisiva per definire configurazioni, procedure e limiti effettivi dell’uso operativo.

FAQ

Quanto vale l’acquisto previsto dal DHS?

La stima del contratto è compresa tra 1 milione e 2 milioni di dollari e include robot Spot e relativi accessori.

Quale agenzia dovrebbe usare i robot?

L’Immigration and Customs Enforcement, agenzia federale statunitense responsabile del controllo dell’immigrazione e dell’applicazione delle leggi doganali, sarebbe il destinatario operativo previsto.

Spot potrà arrestare o fermare persone?

La documentazione del DHS non prevede funzioni di fermo fisico o arresto; una fonte del dipartimento ha escluso l’intercettazione attiva delle persone.

Per quali attività sono indicati i quadrupedi?

Ispezioni, consapevolezza situazionale e analisi dei rischi sono le funzioni indicate per ambienti confinati, instabili, difficili da raggiungere o potenzialmente pericolosi.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono state rielaborate dalla Redazione con controllo umano, attraverso una verifica incrociata di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, per garantire accuratezza e coerenza giornalistica.