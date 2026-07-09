9 Luglio 2026

Home / INTERNET / Volkswagen introduce 100 pecore nel parco solare di Poznań per la manutenzione verde

La notizia in sintesi

Volkswagen usa 100 pecore nel parco solare dello stabilimento di Poznań , in Polonia .

usa 100 pecore nel parco solare dello stabilimento di , in . Il gregge sostituisce parte della manutenzione del prato sotto i pannelli fotovoltaici.

Il progetto coinvolge Quanta Energy e ricercatori dell’Università di Scienze della Vita di Poznań .

e ricercatori dell’Università di Scienze della Vita di . L’iniziativa unisce energia, biodiversità, agricoltura locale e osservazione del benessere animale.

(Riassunto generato con AI)

Pecore nel parco solare di Volkswagen

Volkswagen Poznań ha introdotto 100 pecore nel parco fotovoltaico che alimenta il suo stabilimento produttivo a Poznań, in Polonia, trasformando la manutenzione del verde in un progetto che unisce industria, ricerca e biodiversità. Nelle ultime ore, più fonti hanno riferito che gli animali pascolano tra e sotto i pannelli, sostituendo in parte tagliaerba e decespugliatori.

L’obiettivo è ridurre l’impronta operativa legata alla cura del prato, ma anche osservare come un impianto solare possa convivere con attività agricole e con il benessere animale. Il progetto rientra nell’agrivoltaico, modello che combina produzione di energia e uso agricolo dello stesso suolo. Secondo quanto riportato, il partner tecnico dell’impianto è Quanta Energy, mentre la componente scientifica è affidata all’Università di Scienze della Vita di Poznań.

Come funziona il progetto agrivoltaico

Il parco solare di Volkswagen, indicato da una fonte come impianto da 18,3 MW, copre una parte significativa del fabbisogno elettrico dello stabilimento polacco. Su questa superficie erbosa, il pascolo viene ora usato come soluzione naturale di gestione della vegetazione, con le pecore libere di brucare l’erba alta anche sotto i pannelli, dove i mezzi tradizionali possono risultare meno pratici.

La direttrice di Volkswagen Poznań, Marzena Pillich-Grońska, ha sintetizzato il senso dell’iniziativa spiegando che l’impianto oggi offre molto più di elettricità verde e che il pascolo dimostra come l’industria moderna possa lavorare in armonia con la natura. La ricerca universitaria analizzerà l’impatto del gregge su benessere animale, biodiversità, qualità del suolo, vegetazione e microclima del sito.

Un ulteriore elemento arriva dall’osservazione sul campo: secondo Justyna Nowak-Gajek, proprietaria del gregge, gli animali si sono adattati bene al nuovo ambiente, si dividono in piccoli gruppi e pascolano con calma, comportamento coerente con una condizione di sicurezza. Il progetto, quindi, non viene presentato solo come alternativa ai macchinari, ma come test concreto di integrazione tra produzione energetica e gestione ecologica del territorio.

Le possibili ricadute per industria e territorio

Il caso di Poznań segnala una tendenza osservata con crescente interesse nel settore energetico: usare i terreni dei parchi fotovoltaici per attività complementari invece di considerarli spazi esclusivamente tecnici.

Se i risultati sul campo confermeranno benefici su manutenzione, biodiversità e condizioni ambientali, l’esperienza di Volkswagen potrebbe rafforzare il ruolo dell’agrivoltaico come modello replicabile anche in altri siti industriali. Per ora, secondo una delle fonti, le pecore resteranno fino all’autunno sotto la supervisione di allevatori esperti, offrendo un primo banco di prova operativo e scientifico.

FAQ

Dove si trova il parco solare di Volkswagen?

Sì, si trova presso lo stabilimento Volkswagen Poznań a Poznań, in Polonia, dove pascolano 100 pecore tra i pannelli fotovoltaici.

Quante pecore sono state impiegate?

Sì, il progetto coinvolge 100 pecore usate per la manutenzione del prato nel parco solare che alimenta l’impianto produttivo.

Perché Volkswagen usa pecore invece dei tagliaerba?

Sì, per ridurre l’uso di macchinari nella cura dell’erba e integrare manutenzione, biodiversità e ricerca in un contesto agrivoltaico.

Chi segue la ricerca e il gregge?

Sì, la ricerca è affidata all’Università di Scienze della Vita di Poznań; il gregge è sotto la supervisione di allevatori esperti.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, questo contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget e InsideEVs Italia.