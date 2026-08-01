Ray-Ban Meta sotto esame in Germania per possibili violazioni della privacy

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Meta è sotto esame in Germania per i suoi occhiali smart.

è sotto esame in Germania per i suoi occhiali smart. Amburgo valuta i rischi privacy delle registrazioni negli spazi pubblici.

valuta i rischi privacy delle registrazioni negli spazi pubblici. La visibilità del LED è centrale nella verifica dell’Autorità.

Un eventuale divieto riguarderebbe la commercializzazione in Germania.

Riassunto generato con AI

Smart glass Meta, esame privacy in Germania

Meta è al centro di una verifica dell’Autorità per la protezione dei dati di Amburgo sui Ray-Ban Meta, occhiali intelligenti che possono registrare immagini e audio negli spazi pubblici. L’esame, avviato nell’estate 2025 dal Commissario guidato da Thomas Fuchs, riguarda soprattutto la possibilità che persone riprese non riconoscano la registrazione.

Il nodo nasce dalla somiglianza degli smart glass con normali montature da vista o da sole: un’evoluzione che supera l’aspetto vistosamente tecnologico dei vecchi Google Glass, ma che rende meno percepibile l’uso della fotocamera. In Germania si valuta anche l’ipotesi di un divieto di vendita per specifici modelli.

La questione interessa la tutela della privacy perché l’utente può avviare foto e video dalla montatura o con un comando vocale, senza dover estrarre e puntare uno smartphone. Per chi si trova davanti agli occhiali, i consueti segnali sociali di una ripresa possono quindi risultare assenti o difficili da interpretare.

LED, audio e norme sulle registrazioni occulte

L’Autorità di Amburgo ha acquistato due dispositivi, li ha testati in laboratorio e nell’uso quotidiano, ha analizzato i flussi di rete e ha affidato un modello a specialisti forensi per lo smontaggio. La verifica ha riguardato fotocamera, microfoni, comandi vocali, trasferimento allo smartphone, Meta AI, traduzioni e possibile trattamento dei dati per addestrare modelli.

Parte del traffico era cifrata: ciò ha limitato l’esame dei contenuti trasmessi, non l’analisi di destinazioni, frequenza e tipologia delle comunicazioni. I modelli citati impiegano sensori da 12 megapixel e possono registrare video fino alla risoluzione 3K.

Meta ha previsto un LED frontale che si illumina durante fotografie, video e dirette, oltre a un software che blocca nuove registrazioni se la spia viene coperta. Secondo l’Autorità, resta da stabilire se il segnale sia realmente visibile in pieno giorno, a distanza o durante una conversazione.

Le indicazioni di Meta invitano chi indossa gli occhiali ad avvisare le persone, mostrare la spia e spegnere il dispositivo in luoghi sensibili, come bagni, spogliatoi, studi medici, scuole e luoghi di culto. Il punto giuridico, però, è se la protezione possa dipendere soltanto dal comportamento dell’utente.

La normativa tedesca può vietare dispositivi che simulano oggetti comuni o nascondono funzioni di registrazione, se particolarmente adatti a captare immagini o parole di nascosto. La decisione sulla qualificazione degli smart glass spetta alla Bundesnetzagentur, l’Agenzia federale delle reti.

Possibili effetti per vendita e progettazione

Se la Bundesnetzagentur considerasse un modello un’apparecchiatura vietata, Meta non potrebbe commercializzarlo in Germania e rivenditori e piattaforme online dovrebbero ritirarlo dall’offerta. Le conseguenze su possesso, importazione e trasferimento dipenderebbero dall’eventuale provvedimento e dalle modalità applicative.

Un divieto tedesco non avrebbe automaticamente efficacia nell’intera Unione europea, ma potrebbe orientare altri Garanti e accelerare una discussione comune sulle telecamere indossabili. L’Autorità di Amburgo ha inoltre coinvolto la Data Protection Commission irlandese, autorità capofila per molte attività europee di Meta.

Il caso evidenzia una conseguenza concreta: spie più luminose, segnali acustici o limiti alle registrazioni potrebbero migliorare la riconoscibilità, ma inciderebbero sull’estetica e sull’esperienza d’uso del prodotto.

FAQ

Perché i Ray-Ban Meta sono esaminati?

Sì, l’esame riguarda il rischio che foto, video e audio negli spazi pubblici siano acquisiti senza una consapevolezza adeguata delle persone coinvolte.

Chi può vietare gli smart glass in Germania?

Sì, la competenza per valutare eventuali apparecchiature vietate appartiene alla Bundesnetzagentur, l’Agenzia federale tedesca delle reti.

Il LED segnala sempre le registrazioni?

Sì, Meta indica che il LED si accende per foto, video e dirette, ma l’Autorità valuta se sia realmente percepibile.

Un divieto tedesco varrebbe in Europa?

No, un provvedimento nazionale non si estenderebbe automaticamente all’Unione europea, pur potendo influenzare altri Garanti e il dibattito regolatorio.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.