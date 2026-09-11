11 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/MSI apre i preordini italiani del Crosshair A16 HX MLG Edition

La notizia in sintesi MSI ha aperto i preordini italiani del notebook Crosshair A16 HX MLG Edition.

Il modello arriverà entro fine settembre esclusivamente sull’E-shop MSI.

Due configurazioni partono da 1.899 euro e 2.299 euro.

Le versioni includono bundle MLG, con una statuetta disponibile fino a esaurimento.

MSI ha avviato in Italia i preordini per il Crosshair A16 HX MLG Edition, notebook gaming da 16 pollici previsto sul mercato entro la fine di settembre. Il computer sarà venduto esclusivamente attraverso l’E-shop MSI dedicato alla serie Crosshair, in due configurazioni con processore AMD Ryzen 9 8940HX e schede grafiche Nvidia GeForce RTX 5060 o RTX 5070.

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Il nuovo modello si distingue anche per la finitura bianca e per i riferimenti a LOONG:NIA, personaggio originale chiamato MLG. Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’edizione integra elementi grafici dedicati al personaggio, tra cui l’icona MLG, lo scudo del drago e una tastiera bianca con illuminazione RGB a quattro zone.

La configurazione più costosa, identificata dalla sigla E8WGK-210ITY, ha un prezzo consigliato di 2.299 euro. Include una GPU Nvidia GeForce RTX 5070, 32 GB di memoria DDR5 e due omaggi: il MLG Exclusive Premium Pack e una statuetta del personaggio. La variante E8WFK-211ITY costa invece 1.899 euro, monta una GeForce RTX 5060 e 16 GB di RAM DDR5, con il Premium Pack incluso.

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Hardware e sistema di raffreddamento

Entrambe le versioni adottano il processore AMD Ryzen 9 8940HX. MSI indica per il modello di fascia superiore una GPU laptop fino alla GeForce RTX 5070, con fino a 8 GB di memoria GDDR7. Il portatile utilizza inoltre la tecnologia OverBoost, che secondo il produttore può portare la potenza complessiva di CPU e GPU fino a 190 W.

Per gestire i carichi più impegnativi, il sistema di raffreddamento Cooler Boost prevede due ventole, cinque heat pipe e un dissipatore con quattro uscite. Il notebook supporta memoria DDR5 su due slot fino a 96 GB, archiviazione PCIe Gen4 e Gen5 con SuperRAID 5, Wi-Fi 6E, HDMI 2.1 e porta USB Type-C con DisplayPort e Power Delivery.

“Il Crosshair A16 HX MLG Edition riflette l’impegno di MSI nel fornire prodotti che non solo offrano prestazioni elevate, ma che abbiano personalità”, ha affermato Kevin Wen, notebook sales and marketing director di MSI italy. “Combinando hardware potente e ottimizzato, soluzioni di raffreddamento avanzato e un design unico, con questo modello vogliamo offrire ai consumatori un laptop dalle prestazioni elevate che si distingue dalla massa”.

Tra le funzioni software indicate dall’azienda figura MSI AI Engine, che regola le impostazioni di sistema in base agli scenari d’uso, compresi giochi, lavoro, intrattenimento e riunioni. Il comparto audio è affidato a Nahimic.

Schermo QHD+ e accessori inclusi

Il Crosshair A16 HX MLG Edition dispone di uno schermo QHD+ da 16 pollici, con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e copertura dichiarata del 100% dello spazio colore DCI-P3. Sono caratteristiche rivolte sia al gioco competitivo sia alle attività di creazione di contenuti.

Lo chassis Stellar White presenta una superficie dall’effetto perlaceo, con riflessi rossi visibili a seconda della luce. Completano il design la firma Crosshair, piedini in gomma rossa e dettagli ispirati al personaggio MLG, la cui storia immaginaria ruota attorno a un drago privo di ali che le costruisce attraverso le proprie capacità progettuali.

Per il lancio, MSI abbina al notebook un pacchetto con mouse, cuffie e tappetino da gioco in edizione MLG. La statuetta del personaggio e la confezione speciale sono invece previste in quantità limitate e fino a esaurimento delle scorte. Maggiori informazioni sull’azienda e sui suoi prodotti sono disponibili sul sito italiano di MSI; chi vuole seguire gli aggiornamenti può anche iscriversi ai feed RSS di MSI.

L’apertura dei preordini anticipa quindi l’arrivo di fine settembre delle due configurazioni. Prezzi, disponibilità dei bundle e dotazioni indicate dall’azienda restano legati alla vendita sullo store ufficiale MSI.

FAQ

Quando arriva Crosshair A16 HX MLG Edition?

L’arrivo sul mercato italiano è previsto per la fine di settembre, dopo l’apertura dei preordini dell’11 settembre 2026.

Quanto costa il nuovo notebook MSI?

I prezzi consigliati sono 1.899 euro per la versione E8WFK-211ITY e 2.299 euro per la configurazione E8WGK-210ITY.

Quali schede grafiche sono disponibili?

Le configurazioni comunicate montano Nvidia GeForce RTX 5060 oppure Nvidia GeForce RTX 5070, entrambe abbinate al processore AMD Ryzen 9 8940HX.

Che schermo monta il Crosshair A16 HX?

Il notebook ha un display QHD+ da 16 pollici, risoluzione 2.560 x 1.600, refresh rate di 240 Hz e copertura del 100% DCI-P3.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.