Home / PRODOTTI / Nital rilancia iRobot e ridisegna la strategia per dominare il mercato italiano dei robot domestici

iRobot avvia la “new era” globale, Nital guida il rilancio in Italia

La “new era” di iRobot, avviata dopo il completamento della transazione con Picea, ridisegna oggi la strategia globale del leader della robotica domestica, con impatti diretti sul mercato italiano.

Il gruppo, che manterrà il quartier generale a Bedford (Massachusetts) e le funzioni chiave negli Stati Uniti, rafforza la struttura finanziaria e concentra la produzione negli impianti di Picea Robotics.

In Italia, il distributore Nital annuncia un piano di sviluppo di lungo periodo basato su nuovi prodotti, come il debutto di Roomba Mini presentato a Shanghai durante AWE 2026.

Questa riorganizzazione, attiva dal marzo 2026, mira a consolidare la leadership globale di iRobot in un mercato smart home sempre più guidato da intelligenza artificiale, automazione avanzata e tutela dei dati.

In sintesi:

iRobot chiude l’operazione con Picea e rafforza struttura finanziaria e produttiva globale.

Nital pianifica nuovi investimenti per consolidare iRobot sul mercato italiano della smart home.

Ad AWE 2026 debutta Roomba Mini, pensato per ampliare la base utenti della robotica domestica.

iRobot istituisce Safe Corporation per governance e sicurezza dei dati dei consumatori.

Strategia globale, ruolo di Nital e novità presentate ad AWE 2026

Con oltre 50 milioni di robot venduti nel mondo – quasi 2 milioni in Italia – più di 35 anni di esperienza e oltre 2.000 brevetti, iRobot conferma un posizionamento di leadership: brand numero uno per i robot aspirapolvere in Nord America a volume e valore, protagonista anche in mercati chiave come Giappone e Spagna e presente in 98 Paesi.

In questo quadro, Nital legge l’accordo con Picea come una svolta industriale che consente finalmente di pianificare strategie commerciali e di marketing stabili e di lungo periodo.

Ad AWE 2026 di Shanghai, sotto il tema “Smart AI, Future Smarter”, Nital ha potuto verificare sul campo l’evoluzione dell’offerta iRobot verso una robotica domestica sempre più autonoma, connessa e integrata nell’ecosistema casa.

In evidenza Roomba Mini: formato compatto, prezzo di ingresso più accessibile, automazione e navigazione avanzata, pensato per avvicinare nuovi utenti alla categoria senza sacrificare semplicità d’uso e qualità percepita. Per la distribuzione italiana, è un asset strategico per ampliare il target e rafforzare la penetrazione del brand.

Gianluca Barresi, direttore commerciale di Nital, sottolinea come: «La “new era” di iRobot segna un cambio di passo concreto anche per il mercato italiano… rappresentano il ritorno di iRobot a un percorso di sviluppo strutturato e di crescita».

Per Valentino Bertolini, direttore marketing di Nital, la nuova fase offre l’occasione di riposizionare la comunicazione sul valore concreto della robotica domestica – «semplicità d’uso, automazione intelligente e integrazione nella vita quotidiana» – rendendo l’innovazione più accessibile a un pubblico orientato verso soluzioni smart e intuitive.

Sul fronte data protection, la creazione di iRobot Safe Corporation, controllata statunitense dedicata alla governance e alla sicurezza dei dati, punta a rafforzare la fiducia dei consumatori globali in un contesto regolatorio sempre più stringente.

Impatto sul mercato italiano e prospettive della smart home

La combinazione tra capacità produttiva di Picea, know-how di iRobot e radicamento locale di Nital può accelerare l’adozione della robotica domestica in Italia, soprattutto nelle fasce di utenti ancora alla prima esperienza con la smart home.

Prodotti come Roomba Mini favoriranno la diffusione di soluzioni entry-level, mentre l’innovazione su AI e integrazione domotica supporterà il segmento premium, in un mercato sempre più sensibile a efficienza energetica, automazione e sicurezza digitale.

Per retailer e canali specializzati italiani, la “new era” di iRobot apre una fase di rinnovo dell’offerta, con maggiore continuità di prodotto, supporto marketing strutturato e argomenti chiari per educare i consumatori ai benefici concreti della robotica domestica.

FAQ

Che cosa cambia per iRobot dopo l’accordo con Picea?

Con l’accordo, iRobot rafforza la propria struttura finanziaria, concentra la produzione in Picea Robotics e rilancia una strategia globale focalizzata su AI, innovazione di prodotto e smart home.

Qual è il ruolo di Nital nel mercato italiano di iRobot?

Nital rimane distributore ufficiale per l’Italia e, grazie alla “new era”, può pianificare investimenti, strategie di marketing strutturate e supportare la crescita di iRobot nel lungo periodo.

Perché Roomba Mini è importante per la robotica domestica?

Roomba Mini rappresenta un modello compatto e più accessibile, pensato per abbassare la soglia d’ingresso alla robotica domestica, ampliando la base utenti senza rinunciare ad automazione e semplicità.

Dove resteranno le principali funzioni aziendali di iRobot?

Le principali funzioni, tra cui ingegneria, sviluppo prodotto e marketing, resteranno negli Stati Uniti, con sede centrale confermata a Bedford, Massachusetts, mentre la produzione sarà affidata alle fabbriche Picea Robotics.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su iRobot e Nital?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni presenti su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.