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Samsung considera l’uscita dal mercato cinese per elettrodomestici e TV, rischio occupazione e filiera

Samsung considera l’uscita dal mercato cinese per elettrodomestici e TV, rischio occupazione e filiera

Samsung valuta l’uscita da Cina per TV ed elettrodomestici entro il 2026

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Il gruppo sudcoreano Samsung Electronics sta valutando di abbandonare entro fine 2026 il mercato cinese di televisori ed elettrodomestici, secondo indiscrezioni riportate da Nikkei. La decisione, non ancora ufficiale, riguarderebbe stabilimenti, partnership e reti commerciali attive in Cina, dove Samsung opera da oltre trent’anni. L’eventuale annuncio formale potrebbe arrivare entro aprile 2026, mentre la cessione progressiva delle quote residue sarebbe completata entro dicembre.

La scelta sarebbe motivata da quote marginali di mercato, pressioni competitive dei marchi locali e margini in costante riduzione, a fronte di opportunità più redditizie in aree come Stati Uniti ed Europa. Perché questa svolta? Per ottimizzare risorse industriali e commerciali, spostandole verso segmenti ad alto valore come semiconduttori e smartphone.

In sintesi:

  • Samsung Electronics valuta il ritiro da TV ed elettrodomestici in Cina entro fine 2026
  • Decisione attesa entro aprile 2026, con dismissione graduale di impianti e partecipazioni locali
  • Pressione di Hisense, TCL e Haier riduce margini e quote dei brand stranieri
  • La Cina vale meno del 5% del fatturato consumer di Samsung

Tempistiche, modalità e motivazioni strategiche del possibile ritiro

Fonti industriali citate da Nikkei indicano che Samsung Electronics informerà in un secondo momento partner locali e dipendenti coinvolti, inquadrando l’operazione come ristrutturazione mirata del perimetro consumer in Cina. Il piano prevederebbe lo smantellamento progressivo delle attività e la vendita delle partecipazioni rimaste entro dicembre 2026.

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L’azienda non ha confermato ufficialmente il ritiro, limitandosi a parlare di “normali valutazioni strategiche” in un contesto globale altamente competitivo. Già durante l’evento “The First Look Seoul 2026” del 15 aprile, il presidente della divisione Visual Display, Yong Seok-woo, aveva ammesso difficoltà strutturali sul mercato cinese, senza però annunciare mosse definitive.

Negli ultimi anni le performance di Samsung in Cina, soprattutto nei TV e negli elettrodomestici, hanno mostrato una costante erosione, rendendo meno sostenibile la presenza industriale rispetto ad altri mercati dove il marchio mantiene leadership e margini più elevati, come Nord America ed Europa occidentale.

La pressione dei concorrenti cinesi e gli scenari futuri per Samsung

Alla base dell’eventuale ritiro c’è la crescita impetuosa dei player locali. Brand come Hisense e TCL hanno consolidato una posizione dominante nei televisori grazie a prezzi aggressivi, miglioramento tecnologico e forte radicamento distributivo, sia in Cina sia sui mercati internazionali.

Nel 2025 in Cina sono stati spediti circa 32,89 milioni di TV, ma meno di un milione è riconducibile a marchi stranieri: un dato che conferma l’estrema marginalità competitiva dei gruppi esteri. A livello globale, Hisense e TCL detengono insieme il 31,9% del mercato, superando il 30,4% cumulato di Samsung e LG, ribaltando gli equilibri del 2016 quando i produttori sudcoreani guidavano con ampio margine.

Nel settore degli elettrodomestici, player come Haier comprimono ulteriormente i margini. Secondo le stime citate da Nikkei, la Cina pesa meno del 5% sul fatturato dell’elettronica di consumo di Samsung: un impatto diretto limitato che rende più logico concentrare investimenti su semiconduttori, smartphone premium ed ecosistemi connessi, dove il gruppo può ancora esprimere piena competitività globale.

FAQ

Quando potrebbe essere ufficiale il ritiro di Samsung dal mercato cinese?

Secondo le indiscrezioni, l’eventuale decisione formale potrebbe arrivare entro aprile 2026, con completamento delle dismissioni entro dicembre 2026.

Cosa accadrà ai dipendenti locali di Samsung in Cina?

È probabile che Samsung avvii piani di riallocazione, uscite incentivate o cessioni di rami d’azienda, in coordinamento con partner industriali e autorità locali.

Il ritiro riguarderà anche smartphone e semiconduttori Samsung in Cina?

No, al momento le indiscrezioni riguardano solo TV ed elettrodomestici. Le attività su smartphone, componenti e semiconduttori resterebbero strategiche.

Come cambierà il mercato dei TV in Cina senza Samsung?

La quota, già ridotta, potrebbe essere assorbita rapidamente da Hisense, TCL e altri brand locali, rafforzando ulteriormente la loro leadership domestica.

Quali sono le fonti delle informazioni su Samsung e il mercato cinese?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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