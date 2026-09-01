1 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Celly presenta a IFA accessori con intelligenza artificiale

La notizia in sintesi Celly presenterà a IFA 2026 una gamma di accessori con funzioni di intelligenza artificiale.

Tra le novità figurano traduttori, cuffie, lampade, caricabatterie e prodotti per bambini.

I prodotti saranno esposti a Berlino dal 4 all’8 settembre.

Lo stand Celly sarà nella Hall 4.2, spazio 133.

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Celly presenterà a IFA 2026, in programma a Berlino dal 4 all’8 settembre, una nuova serie di accessori per dispositivi elettronici e ambienti domestici. L’azienda, marchio del gruppo Esprinet, porterà alla fiera prodotti che spaziano dall’intelligenza artificiale alla ricarica, fino agli accessori destinati ai bambini e alla pulizia di auto e piccoli spazi.

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La principale novità annunciata è una collezione dotata di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. La linea comprende AI Translator, un dispositivo che offre traduzione simultanea in oltre 120 lingue, trascrizione e creazione di riassunti per chiamate e riunioni. Il prezzo consigliato al pubblico è di 139,99 euro.

Alla stessa collezione appartengono auricolari True Wireless e cuffie over-ear con funzionalità AI pensate per conversazioni, chiamate e meeting. I prezzi indicati dall’azienda sono rispettivamente di 39,99 euro per gli auricolari e 49,99 euro per le cuffie.

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Lampade, sveglie e ricarica wireless

IFA 2026 segnerà anche il debutto di una linea per casa e ufficio. Tra i prodotti previsti c’è una lampada LED con ricarica wireless fino a 15W, capace di ricaricare smartphone e auricolari compatibili. Dispone di tre livelli di intensità luminosa, della scelta fra luce bianca e bianco caldo e di un’autonomia dichiarata fino a 12 ore. Il prezzo consigliato è di 29,99 euro.

La gamma include inoltre una lampada pieghevole, anch’essa con base di ricarica wireless per smartphone, regolabile e dotata di tre temperature colore. Il prezzo consigliato è di 49,99 euro.

Completano questa sezione due orologi multifunzione con funzione di sveglia e ricarica wireless fino a 15W. Uno dei modelli ha una configurazione compatta, mentre l’altro aggiunge due speaker da 5W. I prezzi suggeriti sono di 29,99 e 49,99 euro.

Nuovi caricatori per dispositivi mobili

Nel comparto della ricarica, Celly annuncia un caricatore da muro da 100W con due porte USB-C e tecnologia GaN. Il prodotto, pensato anche per chi viaggia, sarà proposto al prezzo consigliato di 59,99 euro.

La società esporrà inoltre un caricatore da muro con display integrato, che visualizza il dispositivo collegato, la potenza erogata e lo stato della batteria. Il prezzo consigliato al pubblico per questo modello è di 39,99 euro.

Accessori per bambini e pulizia portatile

La linea Tech for Kids si amplia con una stampante per bambini dotata di intelligenza artificiale. Attraverso un’app, il dispositivo può stampare fotografie dalla galleria dello smartphone; un pulsante dedicato permette inoltre di richiedere la creazione e la stampa di disegni in bianco e nero da colorare. Il prezzo consigliato è di 64,99 euro.

Per i più piccoli arriveranno anche cuffie wireless con magneti intercambiabili e limite del volume fissato a 85 dB. Le cuffie dispongono di connessione Bluetooth e saranno vendute al prezzo consigliato di 19,99 euro.

Tra gli altri prodotti annunciati figura un aspirapolvere portatile, destinato agli interni dell’auto ma utilizzabile anche su scrivanie, tastiere e piccoli spazi domestici. Integra un motore brushless, una batteria ricaricabile via USB-C e accessori per la rimozione di polvere, briciole e peli di animali. Il prezzo consigliato è di 39,99 euro.

Tutte le novità saranno presentate presso lo stand 133 della Hall 4.2. Celly, nata a Milano nel 1998, opera nel settore degli accessori per smartphone, tablet e laptop ed è presente in più di 40 Paesi, secondo quanto comunicato dall’azienda.

FAQ

Quando saranno presentate le novità Celly?

I prodotti saranno esposti a IFA 2026 a Berlino dal 4 all’8 settembre 2026.

Dove si trova lo stand Celly a IFA?

Lo stand è il numero 133 nella Hall 4.2 della fiera IFA di Berlino.

Quante lingue traduce AI Translator?

AI Translator offre traduzione simultanea in oltre 120 lingue, oltre a trascrizione e riassunti di call e riunioni.

Qual è il limite audio delle cuffie per bambini?

Il volume massimo è impostato a 85 dB nelle nuove cuffie wireless della gamma Tech for Kids.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.