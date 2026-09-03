Pokémon Pokopia supera 5 milioni di copie vendute nel mondo

3 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Pokémon Pokopia ha superato 5 milioni di copie vendute nel mondo.
  • Il gioco è disponibile dal 5 marzo in esclusiva su Nintendo Switch 2.
  • Community italiane hanno ricreato l’Autodromo Nazionale di Monza nel gioco.
  • La prima parte del Pass di espansione è uscita il 5 agosto.

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Pokémon Pokopia supera 5 milioni di copie vendute

Pokémon Pokopia ha superato i 5 milioni di copie vendute nel mondo, tra versioni fisiche e digitali, in poco più di quattro mesi dal debutto del 5 marzo su Nintendo Switch 2. Il dato è stato comunicato da Nintendo alla vigilia del Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma dal 4 al 6 settembre.

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Il titolo, presentato come un simulatore di vita ambientato nell’universo Pokémon, è disponibile esclusivamente sulla nuova console Nintendo. La pagina ufficiale di Pokémon Pokopia raccoglie le informazioni sul gioco e sui suoi contenuti.

Per l’occasione, alcune community italiane hanno scelto di portare nel mondo virtuale il circuito di Monza. L’iniziativa è stata realizzata dal content creator Gidano, Ilias Cocchi Pontalti, e dalla community Animal Crossing Life, che hanno ricostruito l’Autodromo Nazionale di Monza, compresi pista, box e una Formula 1.

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Il progetto è stato condiviso attraverso i canali dei suoi promotori.

https://www.instagram.com/gidano__/
https://www.instagram.com/acldaily/

La ricostruzione si inserisce nelle attività creative sviluppate dalla comunità del gioco, che in precedenza aveva riprodotto anche luoghi italiani come il Colosseo, il Ponte di Rialto e il Tempio della Concordia.

Un simulatore dedicato a costruzione e cooperazione

Pokémon Pokopia si allontana dalle meccaniche tradizionali di lotta e cattura della serie. Il giocatore controlla un Ditto trasformato in Allenatore, impegnato a recuperare e rendere abitabile un territorio inizialmente arido e senza esseri umani.

L’attività principale consiste nell’esplorazione, nella raccolta di risorse e nella costruzione a blocchi. Ditto può usare le capacità copiate dagli altri Pokémon per intervenire sull’ambiente e collaborare con loro nella ricostruzione del territorio. Tra i personaggi citati da Nintendo figurano il Professor Tangrowth e Pallichu.

Il gioco supporta fino a quattro partecipanti, sia in locale sia online. La componente cooperativa permette ai giocatori di lavorare insieme alla costruzione, all’arredamento e alla personalizzazione degli spazi condivisi.

Espansione già avviata, altre parti nel 2026 e 2027

Nintendo ha inoltre ricordato la disponibilità della prima parte del Pass di espansione di Pokémon Pokopia, contenuto a pagamento che richiede il possesso del gioco base e che sarà distribuito in tre parti.

La prima, intitolata Fondale Bolleblub, è stata pubblicata il 5 agosto e aggiunge una città sottomarina, nuovi Pokémon, arredamenti e piatti da preparare. In contemporanea è arrivato un aggiornamento gratuito che introduce la mossa “Sub”, utile a Ditto per esplorare i fondali marini.

Le parti successive del Pass sono previste alla fine del 2026 e all’inizio del 2027. Il gioco può essere acquistato attraverso la pagina Nintendo Store di Pokémon Pokopia, mentre il contenuto aggiuntivo è disponibile nella pagina dedicata al Pass di espansione.

Nintendo indica inoltre il proprio sito italiano, la pagina di Nintendo Switch e il My Nintendo Store tra i canali informativi e di acquisto. Le comunicazioni della società sono pubblicate anche sui suoi profili social e video.


https://www.facebook.com/Nintendo
https://www.facebook.com/NintendoSwitch
http://www.youtube.com/NintendoItalia
http://www.youtube.com/user/nintendoitalia
http://www.twitch.tv/nintendoitalia
https://instagram.com/nintendoitalia
https://www.instagram.com/nintendoswitchitalia/

Per le informazioni sulle attività europee del gruppo è disponibile anche il sito di Nintendo of Europe. L’aggiornamento sulle vendite e sui contenuti futuri consolida l’attenzione di Nintendo sul supporto post-lancio del gioco, a partire dall’espansione già distribuita.

FAQ

Quando è uscito Pokémon Pokopia?

Pokémon Pokopia è disponibile dal 5 marzo in esclusiva su Nintendo Switch 2.

Quante copie ha venduto Pokémon Pokopia?

Il gioco ha superato 5 milioni di copie vendute nel mondo, comprese le copie fisiche e digitali.

Chi ha ricreato il circuito di Monza?

L’iniziativa è stata realizzata dal content creator Gidano, Ilias Cocchi Pontalti, e dalla community Animal Crossing Life.

Cosa include Fondale Bolleblub?

La prima espansione aggiunge una città sottomarina, nuovi Pokémon, arredamenti e piatti da preparare; è uscita il 5 agosto.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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